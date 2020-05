Quest-ce que la messagerie RCS? Le nouveau service de textos Android expliqué

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Bien quil y ait eu de nombreuses tentatives de la part de Google pour en lancer une, Android a toujours manqué une chose: un véritable concurrent de la messagerie pour iMessage dApple. Tout cela pourrait changer à mesure que Google se lance dans un déploiement à grande échelle de la plate-forme de messagerie RCS (services de communication riches), ajoutant une multitude de nouvelles fonctionnalités à la messagerie sur Android.

Mais quest-ce que RCS exactement, quelles sont ses fonctionnalités et sur quels appareils est-il disponible? Lisez la suite pour trouver les réponses à toutes ces questions et plus encore.

Les services de communication riches sont un protocole entre les opérateurs mobiles et les téléphones. Lobjectif global de RCS est quil remplace éventuellement la messagerie SMS et MMS, les formats que nous connaissons tous car ils existent depuis des années.

RCS a été créé en 2007 et a été repris par la GSM Association (GSMA), lorganisme professionnel représentant les opérateurs mobiles dans le monde entier, en 2008. En 2016, la GSMA a convenu dun profil universel - un ensemble de normes que tous les opérateurs mobiles , les fabricants de téléphones et les fournisseurs de logiciels peuvent utiliser pour implémenter RCS sur les appareils.

La messagerie RCS ressemble beaucoup à WhatsApp, où le chat en direct peut avoir lieu, y compris la prise en charge multimédia, tout est géré via le réseau de données.

Il est considéré comme un rival du service iMessage dApple, bien quil existe de subtiles différences entre le fonctionnement de ces services.

Depuis plusieurs années, RCS est largement pris en charge par les réseaux de téléphonie mobile, les logiciels et les appareils. Il est pris en charge par l application Google Messages disponible sur Android. Le problème est que les réseaux de téléphonie mobile se sont vu confier la responsabilité de lassistance et que peu dentre eux sont passés à autre chose.

Il y a probablement un certain nombre de raisons à cela - labaissement des tarifs SMS ou MMS et le travail sur les fonctions inter-réseaux ont probablement considéré RCS comme une priorité faible.

Cependant, en juin 2019, Google a repris les rênes . Cela a vu la messagerie RCS prise en charge sur les appareils Android et utilisant les serveurs de Google plutôt que les serveurs du réseau de téléphonie mobile. Google a toutefois déclaré que si un réseau prend en charge RCS, ses propres serveurs peuvent être utilisés pour le transfert de messages.

Cela a fait décoller le système, apportant une nouvelle plate-forme de messagerie aux utilisateurs dAndroid - mais Google ne ciblait initialement que la France et le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, le service a été mis en ligne le 28 juin 2019 pour certains utilisateurs; il y a eu un déploiement plus large aux États-Unis en décembre 2019.

Aux États-Unis, les principaux opérateurs américains - Verizon, AT&T, Sprint et T-Mobile - ont convenu dune solution trans-opérateur pour RCS dans un programme appelé CCMI - Cross-Carrier Messaging Initiative. Cela amènera RCS aux États-Unis à partir de 2020, en adhérant au profil universel décrit par la GSMA, mais en utilisant sa propre application. Les détails ne sont pas entièrement clairs, mais il y a confirmation que la CCMI fonctionnera également pour linterface avec Google Messages et lapplication Samsung. Il reste à voir si cela donne un résultat homogène et plus dinformations seront révélées à lavenir.

Par la suite, T-Mobile a confirmé un partenariat avec Google pour permettre aux clients de T-Mo dutiliser RCS avec des personnes sur dautres réseaux. Cela fonctionnera en utilisant lapplication Google Messages, il vous suffit donc de vous assurer quils se trouvent sur la même application Messages de leur côté et que leur réseau prend également en charge le profil universel.

Le plus grand avantage de RCS Messaging par rapport aux SMS - et la raison pour laquelle il sera implémenté en premier lieu - est quil permettra aux utilisateurs denvoyer des messages riches et vérifiés. Cela signifie que les messages pourront contenir plus dinformations, afin que les utilisateurs puissent senvoyer des photos, des vidéos et des messages audio.

Ils pourront effectuer des appels vidéo les uns avec les autres directement depuis lapplication de messagerie, plutôt que davoir à sappuyer sur un logiciel tiers. Les messages de groupe sont possibles, et de petites choses telles que des reçus de lecture et des indicateurs pour montrer que dautres utilisateurs tapent un message seront également incluses. Les messages RCS supprimeront également la limite de 160 caractères actuellement trouvée dans les messages SMS.

Les entreprises pourront utiliser RCS Messaging pour envoyer des éléments tels que des cartes dembarquement pour les compagnies aériennes, des notifications de livraison de colis et des alertes de fraude par carte de crédit.

Ce sont des fonctionnalités quApple iMessage, WhatsApp et Facebook Messenger offrent depuis un certain temps, mais les téléphones Android sont passés sans une application de messagerie par défaut. Pour beaucoup, avoir une seule application pour tout gérer sera la clé - et il reste à voir si la nouvelle CCMI aux États-Unis permettra aux gens dutiliser lapplication Google.

Les messages RCS reposent sur des données pour être envoyés entre les utilisateurs, et les messages sont donc envoyés avec un cryptage client-serveur. Le protocole devrait également empêcher les messages de spam datteindre votre appareil, car pour quune entreprise puisse envoyer un message via RCS, elle doit passer par un processus de vérification de la marque.

Les messages RCS reçus des entreprises auront le nom de lentreprise dans les informations sur lexpéditeur, plutôt quun simple numéro de téléphone portable.

Cependant, pour le moment, il ny a pas de support universel pour le chiffrement de bout en bout. Étant donné que le déploiement initial utilisera les serveurs de Google - et éventuellement ceux du réseau sils sont pris en charge - cela signifie quil y a quelques endroits où vos messages pourraient potentiellement être interceptés. Le cryptage ne sera en place que pour la transmission des messages.

Cela pourrait changer, suite à la découverte du code relatif au chiffrement de bout en bout dans une version non publiée de Google Messages . Comme cette application est en phase finale de test, il se peut que le cryptage arrive bientôt sur le service RCS de Google.

De nombreuses entreprises, y compris des opérateurs, des fabricants et des fournisseurs de logiciels, ont promis leur soutien à RCS Messaging, mais Google est de loin le plus grand partisan.

Le géant de la technologie a tenté daugmenter ladoption de la messagerie RCS ces dernières années, car il souhaite limplémenter dans tous les téléphones Android. Google déploie les nouvelles fonctionnalités offertes par RCS comme "chat" et fait partie de lapplication Android Messages existante - aux côtés des SMS et MMS.

Alors que lapplication sur les téléphones Android est désormais répandue - vous pouvez la télécharger depuis Google Play - le taux dadoption et de succès de la messagerie RCS dépend des opérateurs mobiles. À lheure actuelle, il existe des variantes du protocole RCS, de sorte que les téléphones utilisant RCS sur certains réseaux ne sont pas pris en charge ailleurs. Ce sont ces problèmes dinteropérabilité que le profil universel de la GSM Association vise à éliminer et que Google essaie maintenant de résoudre.

Si vous envoyez un message RCS à une personne dont le téléphone ou le réseau mobile ne le prend pas en charge, il sera envoyé sous forme de SMS normal, mais beaucoup de travail est en cours pour résoudre ce problème. Par exemple, Google et Samsung ont collaboré pour sassurer que les applications RCS respectives fonctionnent ensemble via Android Messages et Samsung Messages.

Il y a actuellement 60 partisans de RCS Messaging, répartis en 47 opérateurs mobiles, 11 OEM et 2 fournisseurs dOS.

Tout dabord, vous devez utiliser lapplication Messages et vous assurer que cest lapplication de messagerie par défaut (alors que dautres applications la prendront en charge, lapproche de Google signifie que vous devez utiliser sa propre application).

Ouvrez lapplication et appuyez sur le menu dans le coin supérieur droit.

Sélectionnez les paramètres

Sélectionnez les fonctionnalités de chat

Les fonctionnalités de chat vous diront si vous avez un support ou non, et sil est activé

Le RCS est quelque chose que vous devez accepter et lorsquil sera disponible via Google ou votre fournisseur, vous recevrez une notification vous demandant de vous inscrire. Vous devrez accepter les termes et conditions de Google.

Tous les coûts feront partie de votre plan de données.

Apple est notablement absent de la liste des OEM qui prennent en charge RCS. Le géant de la technologie de Cupertino na pas dit sil soutiendrait ou non le protocole, mais pour linstant il nest pas disposé à ladopter.

Si Apple nadopte pas RCS, de nombreux utilisateurs de smartphones sappuieront probablement sur des applications telles que WhatsApp et Facebook Messenger pour envoyer des messages à leurs amis et à leur famille entre Android et iOS, afin quils puissent envoyer des photos, des vidéos et dautres informations riches.

Reste à savoir quel effet cela aura sur le succès de RCS - bien quen fin de compte, Apple offrant déjà iMessage à ses utilisateurs, il ne verra peut-être jamais la nécessité détendre la messagerie riche pour interagir avec les utilisateurs dautres plates-formes.