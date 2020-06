Explication de la charge sans fil: alimentez votre iPhone ou téléphone Android sans fil

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La recharge sans fil existe depuis longtemps, mais ce nest quau cours des dernières années quelle a commencé à décoller. De plus en plus de fabricants se sont ralliés à la norme de charge sans fil omniprésente Qi et la technologie est désormais intégrée à pratiquement tous les téléphones phares.

En quoi consiste exactement la recharge sans fil, comment cela fonctionne-t-il et votre téléphone le prend-il en charge? Permettez-nous de répondre à toutes ces questions et plus encore.

Samsung prend en charge la charge sans fil depuis le Galaxy S6 et Huawei la présenté avec lexcellent Mate 20 Pro .

Apple a adopté la recharge sans fil avec l iPhone X et l iPhone 8 et liPhone 8 Plus . Depuis lors, il est apparu dans liPhone XS et XS Max ainsi que dans les nouveaux iPhone 11 et iPhone 11 Pro ainsi que liPhone XR et liPhone SE de nouvelle génération.

Un nombre croissant de téléphones prennent également en charge la charge sans fil inversée où vous pouvez charger dautres appareils à partir du téléphone - pour plus dinformations à ce sujet, consultez Quest-ce que la charge sans fil inversée et quels téléphones lont?

La charge sans fil est le transfert dénergie dune prise de courant à votre appareil, sans avoir besoin dun câble de connexion.

Il sagit dun pavé de transmission de puissance et dun récepteur, parfois sous la forme dun étui attaché à un appareil mobile ou intégré au téléphone lui-même. Quand nous avons dit quil était sans câble, ce nest pas tout à fait, car le pad aura un câble allant de la prise à lintérieur.

La charge sans fil est basée sur une charge inductive, grâce à laquelle lénergie est créée en faisant passer un courant électrique à travers deux bobines pour créer un champ électromagnétique.

Lorsque la plaque magnétique réceptrice de lappareil mobile entre en contact avec lémetteur - ou au moins dans la plage spécifiée - le champ magnétique génère un courant électrique à lintérieur de lappareil.

Ce courant est ensuite converti en courant continu (DC), qui à son tour charge la batterie intégrée.

La principale norme sans fil est Qi (prononcé "chee"). Qi est une norme développée par le Wireless Power Consortium (WPC) pour la charge inductive sur des distances allant jusquà 40 mm.

La recharge sans fil Qi a été adoptée par de nombreux grands fabricants de smartphones: Samsung, Apple, Sony, LG, HTC, Huawei, Nokia (HMD), Motorola et Blackberry. Il est également intégré à de nombreux véhicules - voir ci-dessous.

Un autre standard de charge sans fil était Powermat. Il a été utilisé par certains détaillants tels que Starbucks pour permettre aux clients de recharger leurs téléphones. Mais il a perdu la guerre des formats si vous le souhaitez, alors Powermat a déclaré en 2018 quil développerait une technologie de charge sans fil commerciale compatible avec Qi.

Qi a trois spécifications dalimentation distinctes, à commencer par la faible puissance, qui est principalement ce dont nous parlons ici, pour charger les appareils mobiles. À lheure actuelle, plusieurs puissances peuvent être appliquées à cela. 5 W est un minimum, tandis que certains combinés prennent en charge 7,5 W, 10 W et jusquà 15 W, puis 30 W dans une version ultérieure de la norme. Cependant, les entreprises individuelles peuvent développer leurs propres technologies pour offrir des vitesses de charge sans fil plus rapides.

De nombreux fabricants de périphériques ont désormais leurs propres chargeurs sans fil, notamment Anker, Belkin, Logitech, Moshi et Mophie. Certains ressemblent à des nattes ou des coussinets, dautres à des supports de bureau.

La recharge sans fil apparaît maintenant dans divers endroits; Lextraordinaire pack plat suédois Ikea a un certain nombre de meubles , principalement des tables de chevet et des lampes, avec une charge sans fil Qi intégrée. La chaîne de meubles vend également des blocs de recharge sans fil autonomes, ainsi quune gamme détuis pour différents téléphones.

Le tapis de chargement sans fil dApple - appelé AirPower - na jamais été lancé, mais il existe de nombreuses versions tierces qui rechargeront votre iPhone, Apple Watch et les derniers AirPod qui ont un étui de chargement sans fil. AirUnleashed en fait partie, tandis que Belkin a un tapis de style AirPower.

De nombreux constructeurs automobiles ont la recharge sans fil dans certains modèles, mais même alors, ce nest souvent pas en standard et a tendance à être sur les modèles plus haut de gamme. Les fabricants qui lutilisent sont Audi (et le reste du groupe WV), BMW, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota et Volvo.

Un moyen plus sûr de transférer lalimentation sur votre téléphone.

Simple à déposer simplement votre téléphone sur le chargeur.

Met moins de pression sur le port de charge de votre téléphone.

Des blocs de recharge sans fil Qi étant installés dans divers endroits du monde, si vous manquez de jus et navez pas de câble, vous pouvez toujours charger votre téléphone.