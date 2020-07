IFA 2020: quadvient-il de la plus grande exposition technologique dEurope cette année?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

IFA Berlin est lun des endroits les plus importants du calendrier pour les lancements de produits, mais il doit changer en 2020. "Notre industrie a un besoin urgent dune plate-forme", a déclaré Jens Heithecker, sexprimant via une présentation en ligne sur les plans pour IFA 2020. "Il sera IFA, mais pas comme nous le savons. "

LIFA, ou Internationale Funkausstellung, est le plus grand salon technologique dEurope. Tenu à Berlin les premiers jours de septembre, cest le lieu où LG, Samsung, Philips et Sony lancent leurs gammes de téléviseurs européens. Nous voyons également de nombreux produits audio lancés lors du salon ainsi que des équipements pour la maison intelligente. Il y a aussi beaucoup de techniques de cuisine.

Lémission a commencé en 1924 comme une convention radio. Contrairement à de nombreux spectacles de ce type, lIFA est ouverte au public, ce qui signifie que tout le monde peut aller sémerveiller devant les dernières et meilleures technologies. Cependant, cela va être différent en 2020.

Le gouvernement de Berlin a annoncé linterdiction de tous les événements avec plus de 5000 participants jusquau 24 octobre 2020, mais Messe Berlin a travaillé avec les autorités locales pour trouver un nouveau concept pour IFA Berlin, axé sur la santé et la sécurité, afin quune certaine forme de lévénement physique peut avoir lieu du 3 au 5 septembre 2020.

Premièrement, le spectacle ne sera pas ouvert au public en 2020, donc ce sera uniquement lindustrie, ce qui réduit considérablement le nombre de participants. Au lieu de cela, lévénement va être limité à 4000 participants; lévénement lui-même va être divisé en quatre segments différents, représentant largement les zones que lIFA a accueilli dans le passé, répartis comme suit:

Conférence de presse mondiale IFA IFA NEXT rencontre IFA SHIFT Mobility IFA Global Markets IFA Business, Retail & Meeting Lounges

La partie qui nous intéresse le plus est la conférence de presse mondiale, où les entreprises peuvent lancer de nouveaux produits.

Il y aura 800 journalistes couvrant lévénement, mais lIFA a également confirmé quil y aura une diffusion en direct pour lensemble de lévénement. Il sera hébergé à Messe Berlin. Lobjectif ici est de pouvoir présenter tous les nouveaux produits, sans avoir besoin de stands pleins de monde. Les journalistes seront invités à se rencontrer en personne, le cas échéant.

Il a déjà été confirmé que le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, prononcera lun des discours douverture, se concentrant probablement sur la 5G.

Cependant, certaines entreprises disent quelles ne participeront pas, notamment Acer et Samsung. Nous attendons dentendre exactement qui sera là et qui ne sera pas là.

Acer a utilisé IFA 2019 pour faire une série dannonces. Il y a des mises à jour dun certain nombre de gammes dordinateurs portables avec l Acer Swift 5 qui dispose désormais doptions graphiques discrètes pour lui donner plus de puissance de jeu. Pour le joueur le plus sérieux, il y a le Predator Triton 300 , offrant des spécifications sérieuses dans un ordinateur portable de jeu portable tout en gardant le prix sous contrôle.

Acer a également épuisé une gamme de mises à jour Chromebook , offrant de nombreuses options, quelles que soient les exigences de votre ordinateur portable.

Amazon a utilisé IFA 2019 pour doubler sur Fire TV, lançant une vaste gamme dappareils car il semble dominer le plus grand écran de votre maison. Il y a un Fire TV Cube mis à jour - qui arrive maintenant au Royaume-Uni ainsi quaux États-Unis - tandis quil y a aussi une pression pour offrir plus de téléviseurs fonctionnant sur FireOS. La grande nouvelle ici est un partenariat avec JVC qui va proposer un téléviseur intelligent 4K HDR au Royaume-Uni à partir de 349 £ - et sur dautres marchés européens également.

Il y a aussi une barre de son Fire TV dAnker , intégrant directement le service de télévision dAmazon, ce qui rend incroyablement facile daugmenter le son de votre téléviseur et dajouter des intelligences connectées en même temps. Fire TV semble être la nouvelle impulsion dAmazon.

Asus a profité de sa conférence de presse pour annoncer une gamme de produits en Europe, dont certains que nous avions précédemment vus au Computex . Cependant, le VivoWatch SP était nouveau , un nouveau portable qui suivra non seulement votre exercice mais aussi vos statistiques vitales comme la pression artérielle. Le ROG Zephyrus S avec écran 300 Hz, de nombreux ordinateurs portables haut de gamme pour les créateurs de contenu et la confirmation que le ROG Phone 2 vous coûtera 899 € en Europe rejoindront la liste des mises à jour.

Fossil a une vitrine complète dappareils à lIFA 2019. Nous avons vu la smartwatch Fossil Gen 5 et maintenant cest au tour des marques qui siègent sur la plate-forme Fossil. La montre connectée Puma est une nouveauté de la collection, offrant un suivi sportif avec GPS, fréquence cardiaque, paiements mobiles et bien plus encore. Ailleurs, il y a une toute nouvelle collection de montres Kors pour ceux qui recherchent un peu de bling intelligent.

Garmin a pris de lampleur à lIFA 2019, mettant à jour un certain nombre de modèles pour le rendre encore plus attrayant pour plonger dans la vie de Garmin. Le Garmin Venu , qui ressemble au rival de Garmin à lApple Watch, mène la charge. Cest grâce à un écran AMOLED, qui devrait donner des visuels succulents ainsi quun large éventail de fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique et des fonctions connectées. Les fonctionnalités ressemblent beaucoup à la nouvelle Vivoactive 4 , qui ressemble à la même montre mais avec un affichage régulier.

Ensuite, il y a un peu plus dexcitation pour les fans de Marvel, avec le lancement des montres Legacy Hero avec les options Captain America et Captain Marvel. En dessous, cest une montre Garmin, mais cest un peu moins sportif et un peu plus de super-héros.

Huawei est monté sur scène pour prononcer le discours douverture à lIFA 2019, en profitant de loccasion pour lancer quelques nouvelles couleurs pour le modèle phare du Huawei P30 Pro. Il a également annoncé de nouveaux FreeBuds 3 , sa propre version des AirPod d Apple, mais avec une charge rapide et une annulation active du bruit.

La grande nouvelle annonce, cependant, concernait le Kirin 990. Ce chipset de nouvelle génération sera dans le lancement du Huawei Mate 30 plus tard dans le mois et il y aura également une version avec un modem 5G intégré. Il promet dêtre la puce dIA la plus puissante du marché - et nous la verrons bientôt dans un véritable appareil.

Il ny avait aucune mention des luttes actuelles de lentreprise avec les États-Unis.

JBL, qui fait partie de Harman, a lancé un certain nombre denceintes amusantes à lIFA 2019. Le plus accrocheur est le JBL Pulse 4 , offrant non seulement un son à 360 degrés, mais aussi des lumières à 360 degrés. Cest la fête complète dans un emballage soigné - et son imperméable aussi. Où est le fût?

JBL a également ajouté Google Assistant à Link , a lancé un nouveau haut-parleur intelligent portable.

Lenovo a annoncé de nombreuses nouveautés à lIFA, mettant à jour une large gamme dappareils de yoga - le Yoga C940 intégrant une puissance multimédia dans une conception flexible. La société a également lancé un nouvel écran intelligent, le Lenovo Smart Display 7 , qui ressemble à un rival alimenté par Google Assistant, lAmazon Echo Show, un excellent ajout à toute maison intelligente.

Lenovo a également lancé de nouvelles tablettes , la Smart Tab M8 et la Yoga Smart Tab. Ces tablettes Android profitent du nouveau mode ambiant de Google Assistant, qui leur permet essentiellement de se comporter comme un écran intelligent lorsquelles ne sont pas utilisées.

LG annonce tout avant que quiconque arrive à Berlin, mais cela semble toujours être un spectacle assez calme pour LG. Mais cela na pas empêché la société de publier une version mise à jour de son téléphone à double écran. Non, ce nest pas un téléphone pliable, cest un accessoire avec un écran, avec un logiciel intelligent pour permettre au téléphone dutiliser les deux écrans. Nous lavons vu pour la première fois sur le LG V50, mais maintenant cest sur le LG G8X Dual Screen , avec une version mise à jour du G8.

Motorola a fait deux annonces à lIFA. Le premier était le Moto One Zoom . Il sagit dun téléphone de milieu de gamme, fonctionnant sur Android One, avec un système à quatre caméras à larrière. Il offre une détection de zoom, grand angle et profondeur, cherchant à offrir une expérience premium à une fraction du prix. Il a également une batterie massive.

Le deuxième appareil de Moto était à la fin abordable avec le Moto E6 Plus . Cela vous donne un grand écran, une double caméra, mais le tout à petit prix.

HMD Global - propriétaire de Nokia - est apparu pour la première fois à lIFA. Ok, ils étaient déjà à Berlin en même temps auparavant, mais la première conférence de presse officielle de HMD Global a eu lieu. Cétait aussi une conférence bien remplie. Les grandes annonces étaient vraiment le Nokia 7.2 et le Nokia 6.2 , une paire de mises à jour de milieu de gamme, avec une triple caméra dans un combiné abordable.

Mais lattention sera probablement attirée par le nouveau Nokia 2720 Flip - il sagit dun téléphone polyvalent, mais exécutant KaiOS, il dispose de certains services Google, y compris Google Assistant - ce qui signifie que vous pouvez parler à ce non-smartphone. il y a aussi le Nokia 800 Tough, car la société cherche à consolider son leadership dans les téléphones portables à léchelle mondiale.

Philips a fait un certain nombre dannonces, y compris de nouveaux téléviseurs OLED , qui prennent en charge à peu près tout: Dolby Vision, HDR10 +, Dolby Atmos, Google Assistant, Amazon Alexa - et ont également Ambilight. Ce sont des modèles premium avec des prix premium, mais seront en vente tout de suite. Il y a aussi un nouveau modèle à venir au Royaume-Uni - le Philips 754 OLED .

Il y a aussi de nouvelles ampoules Hue. Ok, donc techniquement ce nest plus Philips (cest Signify), mais il y a une nouvelle fiche Hue, un bouton Hue et des ampoules à filament Hue, permettant une plus grande gamme doptions de maison intelligente .

Philips a également élargi son offre de casques avec de nouvelles options de réduction du bruit .

Razer a annoncé les Blade Stealth 13 et Blade 15 à lIFA 2019, apportant plus de puissance à la fête. Le Blade Stealth 13 est présenté comme le premier Ultrabook de jeu au monde - car il est mince, léger et très portable, mais a toujours beaucoup de puissance. Le nouveau Razer Blade 15 rend le niveau dentrée plus abordable pour ceux qui veulent un ordinateur portable de jeu sans dépenser beaucoup dargent.

Samsung a utilisé IFA 2019 pour annoncer que son service dynamique HDR10 + fonctionnera également avec le 8K à lavenir. Nous avons également eu la confirmation que le Samsung Galaxy Fold retardé sera disponible à partir du 18 septembre au Royaume - Uni - et Samsung la mis à jour pour corriger certains des problèmes de conception dès sa première révélation.

Samsung a également annoncé une puce de smartphone avec 5G intégrée , qui ouvrira la voie à des téléphones 5G moins chers à lavenir. Il a également été réitéré quil existe une option de téléviseur QLED 8K de 55 pouces , qui frappe les foyers britanniques - et elle est déjà en vente pour 2999 £.

Sennheiser a mis à jour ses écouteurs Momentum populaires, en ajoutant le suivi des tuiles pour vous assurer de ne jamais les perdre. Cela fait partie dune grande poussée de Tile pour intégrer sa technologie dans plus dappareils Bluetooth nativement. Lannulation active du bruit en fait un casque attrayant pour les voyageurs.

Sonos a fait des annonces importantes à lIFA, avec le Sonos Move - un haut-parleur Bluetooth portable, oui vraiment, avec prise en charge dAlexa et de Google Assistant. Sonos nest plus limité par les fils.

Le Sonos One SL est moins intelligent - essentiellement une mise à jour du Sonos Play: 1, il sagit donc dun petit haut-parleur sans contrôle vocal. Un geste audacieux en ces temps connectés - mais une chance de mettre à jour le petit haut-parleur Sonos pour ceux qui ne veulent pas de voix.

À lextrémité de léchelle, Sonos Port est une mise à jour de Connect qui reliera votre équipement audio déconnecté à votre système Sonos .

Sony a lancé un nouveau smartphone phare à lIFA 2019 - le Sony Xperia 5 . Il sagit essentiellement du Xperia 1 Compact, avec triple caméra, écran 21: 9 et beaucoup de puissance - mais dans une taille plus petite de 6,1 pouces.

Sony a également mis à jour ses écouteurs X1000, mais cette fois-ci, ce sont les modèles WI, le style de serre-tête antibruit .

LIFA 2019 se tient à Berlin du 6 au 11 septembre. Ce sont les dates auxquelles le spectacle est ouvert au public au Messe Berlin.

Cependant, les journées de la presse - lorsque des informations sur les nouveaux produits sont publiées - tombent les jours précédents, les mercredi 4 et jeudi 5 septembre étant les grands jours où les annonces sont attendues. Dans certains cas, les fabricants publient des informations dans les semaines précédant le salon, avant de révéler ces nouveaux produits au public.