Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il était une fois, BlackBerry était le fou absolu. Il offrait quelque chose que tous ses concurrents ne pouvaient pas toucher: laccès aux e-mails en déplacement. Même si vous ne possédez pas de BlackBerry vous-même, vous pouvez parier que vous connaissiez quelquun qui la fait, ou que vous en verriez au moins un entre les mains de quelquun dautre régulièrement.

Ce clavier QWERTY physique avec son tap, tap, tapotant pouvait être entendu dans chaque wagon de train et sur chaque avion. Il ne sagissait pas seulement denvoyer des e-mails lors de vos déplacements. Vous aviez également BBM - le service de messagerie instantanée de BlackBerry. Il sagit peut-être de WhatsApp maintenant, mais BBM avait lu les reçus il y a des années. Cétait encore une autre raison unique dacheter un BlackBerry, attirant un large éventail de personnes, pas seulement celles en costume.

Malheureusement, ces jours sont révolus et bien que BlackBerry ait encore des utilisateurs, il a perdu son mojo. En 2016, BlackBerry a annoncé quil ne fabriquerait plus ses propres appareils, TCL récupérant la licence. En 2020, la licence de TCL a pris fin pour être récupérée immédiatement après par une entité inconnue, Onward Mobility.

En 2021, Onward Mobility fera équipe avec le fabricant FIH Mobile pour lancer le premier BlackBerry 5G sous Android. Dici là, appréciez de regarder en arrière certains des modèles qui ont été et sont partis.

Voici une liste non exhaustive des terminaux BlackBerry de ses origines à ses dernières.

Il sagissait du premier appareil portable de BlackBerry et il faisait partie de la catégorie des téléavertisseurs bidirectionnels, avec quelques autres, dont les 857, 900, 950, 957 et 962.

Le BlackBerry 850 a été annoncé en 1999 avec une résolution décran de 132 x 65 pixels, un clavier au pouce et une molette de défilement.

Le Blackberry 5810 était lun des premiers appareils basés sur Java, offrant un téléphone mobile intégré, même si un casque était nécessaire. Il a été lancé en 2002, destiné aux entreprises plutôt quaux consommateurs.

Le 5810 fonctionnait sur un réseau 2G et avait un écran monochrome de 160 x 160 pixels. Il y avait aussi les 5790 et 5820 dans la série 5000.

Le BlackBerry 6710 faisait partie de la série 6000, également annoncée en 2002. Il a été lun des premiers à proposer un téléphone intégré et doté dun grand écran monochrome de 160 x 160 pixels.

Il y avait aussi les 6720 et 6750 de cette série, tous lancés en 2002.

Le BlackBerry 6210 est arrivé en 2003, avec les 6220, 6230 et 6280. Ceux-ci avaient aussi un téléphone intégré mais ils offraient un écran monochrome moyen plutôt que grand comme les modèles lancés en 2002.

Leurs résolutions sélevaient à 160 x 100. Il y avait aussi un modèle 6510 qui avait un téléphone intégré et une radio bidirectionnelle intégrée. La navigation se faisait via la molette latérale et ces BB étaient un spectacle courant, car le courrier électronique descendait vraiment dans les rues.

Le BlackBerry 7290 faisait partie de la série 7000, dont certains ont été lancés en 2003, dautres en 2004. Ils ont été les premiers modèles couleur à basculer laffichage monochrome pour offrir un écran moyen avec une résolution de 240 x 160 ou une grande un avec 240 x 240 pixels.

Le BlackBerry 7290 a été lun des premiers à offrir Bluetooth, arrivant en 2004. Le 7270 a également introduit le WLAN 802.11b. La plupart des modèles de la série 7000 avaient 16 Mo de stockage - un peu différent de celui daujourdhui.

La série BlackBerry 7100 se composait de plusieurs modèles, qui offraient tous ce que BlackBerry appelait un clavier SureType. Plutôt que le clavier QWERTY traditionnel, ils avaient une disposition de type QWERTY mais utilisaient deux lettres par bouton, permettant aux appareils de devenir beaucoup plus minces.

La série 7100 avait donc une taille similaire à celle des autres appareils concurrents sur le marché, de sorte quils étaient les premiers modèles principaux de BlackBerry proposés aux consommateurs, plutôt quaux entreprises. Ils avaient des écrans de résolution 240 x 260.

Les modèles de la série BlackBerry 8700 introduits en 2005/2006 ont ajouté plus de fonctionnalités grand public, telles quun meilleur affichage. Ils sont venus avec de grands écrans de 320 x 240 pixels offrant une profondeur de couleur de 65K.

Ces modèles présentaient le format de clavier QWERTY complet, ce qui les rendait encore plus larges que la série 7100.

Le BlackBerry Pearl a été le premier BlackBerry à perdre la molette pour naviguer sur lécran. Au lieu de cela, il comportait une mini boule de commande au centre de son clavier large à cinq boutons, ce qui allait révolutionner la navigation de lappareil.

Le 8100 était le premier modèle Pearl et il est arrivé avec un appareil photo de 1,3 mégapixels, ainsi quun support microSD pour une extension jusquà 8 Go, des sonneries et un lecteur multimédia. Ce modèle, et les modèles Pearl qui ont suivi, ont tous présenté un écran de résolution 240 x 260, mais ils ont augmenté leur appareil photo à 2 mégapixels.

Le BlackBerry Curve est arrivé pour la première fois en 2007 avec le 8300 (photo). Il y avait quelques variantes, dont la plupart avaient un appareil photo de 2 mégapixels, linterface trackball trouvée sur le Pearl et un écran de résolution 320 x 240.

Quelques-uns ont un peu changé les choses avec un écran de résolution plus élevée, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires. Le Curve a offert le format plus large, avec un clavier QWERTY complet et a instantanément trouvé la faveur des consommateurs grâce à son prix bas et sa large gamme de fonctionnalités de smartphone.

Le BlackBerry 8220 Pearl Flip a été annoncé en 2008 avec un facteur de forme à clapet. Il avait un écran interne de 240 x 320 et un écran externe de 128 x 160 pixels.

La même interface de trackball que la série Pearl originale était présente, avec un appareil photo de 2 mégapixels, une mémoire interne de 128 Mo et une prise en charge microSD jusquà 16 Go.

La gamme BlackBerry Bold est arrivée pour la première fois en 2008 avec le modèle 9000 (photo). Il avait le format plus large comme le Curve, avec le clavier QWERTY complet, ainsi que linterface trackball. Le Bold a secoué le monde BB, en faisant un appareil haut de gamme que tout le monde voulait. Le Bold original offrait un dos en cuir pour cette sensation chic et était probablement le combiné le plus emblématique produit par BlackBerry.

Le modèle 9000 était livré avec un écran 480 x 320 pixels, avec un appareil photo 2 mégapixels, Bluetooth, Wi-Fi 802.11a / g / b et une extension microSD jusquà 16 Go.

Le premier BlackBerry Storm est arrivé fin 2008, avec un écran tactile cliquable mais pas de clavier QWERTY physique. Cétait la première fois que BlackBerry essayait de passer au toucher complet, liPhone commençant à faire des vagues. La tempête nest pas tombée dans une tempête.

Le modèle 9500, sur la photo, avait un appareil photo de 3,2 mégapixels et un écran de résolution 360 x 480. Il y avait également 1 Go de mémoire interne. En 2009, le Storm 2 est arrivé, 9550, avec 2 Go de mémoire, tentant de remédier aux lacunes de loriginal.

BlackBerry avait essayé de faire sa propre chose avec le toucher et avait eu du mal à égaler les offres rivales.

Le BlackBerry Tour est arrivé sur les lieux en juillet 2009. Il offrait un écran de résolution 480 x 360 pixels pour une densité de pixels de 250ppi et était livré avec un appareil photo de 3,2 mégapixels et une extension microSD de 32 Go.

Il y avait aussi une interface de trackball comme le Curve et le Bold.

BlackBerry a mis à jour la gamme Bold fin 2009 avec le modèle 9700 et deux fois en 2010 avec les 9650 et 9780. Le trackball a été remplacé par un trackpad et la résolution daffichage a grimpé jusquà 480 x 360 pixels pour passer de 220ppi à 250ppi.

Les modèles 9700 et 9650 offraient un appareil photo de 3,2 mégapixels, tandis que le 9780 qui est venu à la fin de 2010 avait un appareil photo autofocus de 5 mégapixels.

Bien que le trackpad optique soit une bonne amélioration par rapport à la trackball qui était sujette à léchec, il y avait une rivalité croissante entre les appareils tactiles puissants et les plaintes concernant le manque dapplications.

BlackBerry a lancé une mise à jour du Pearl en 2010, apportant le trackpad optique trouvé sur le plus récent Bold à lappareil de plus petit format.

Comme le Pearl original, le 9100 comportait deux lettres par bouton pour permettre une construction plus mince. Ce modèle avait un appareil photo de 3,2 mégapixels et une extension microSD de la mémoire de 2 Go jusquà 32 Go.

Le premier BlackBerry Torch lancé en 2010 avec le modèle 9800 (photo). Il comportait un grand écran tactile offrant une résolution de 480 x 640 pour une densité de pixels de 250ppi, qui pouvait glisser vers le haut pour révéler un clavier QWERTY complet.

Il y avait un appareil photo de 5 mégapixels à bord, ainsi quun trackpad optique. La torche a été mise à jour à quelques reprises en 2011 avec les 9810, 9850 et 9860 mais na pas beaucoup changé à lexception dune augmentation de la taille de lécran et de la résolution.

La torche était censée répondre à tous les besoins, avec ce clavier BlackBerry et un grand écran tactile avec des capacités multimédias. À ce stade, cependant, lexpérience de lécran tactile ailleurs était de loin supérieure.

Tout comme le Pearl a été mis à jour, BlackBerry a également mis à jour le modèle Curve en 2010, introduisant le trackpad optique trouvé sur le Torch dans le 9300, ainsi quun appareil photo de 2 mégapixels avec enregistrement vidéo.

Le Curve était toujours populaire car il était compact, capable et un excellent combiné pour la messagerie. Les données étant toujours chères, la courbe était un excellent moyen de communiquer.

Le BlackBerry Style a été lancé fin 2010 avec un design flip. Lécran interne avait une résolution de 360 x 400, tandis que lécran externe avait une résolution de 240 x 320.

Lorsquil était ouvert, les utilisateurs avaient accès à un clavier QWERTY complet, ainsi quà un trackpad optique. Il y avait aussi un appareil photo de 5 mégapixels à bord.

Le BlackBerry Bold Touch est arrivé à lété 2011. Il offrait le trackpad optique, un clavier QWERTY complet et une interface à écran tactile.

Il y avait NFC à bord, ainsi quun appareil photo 5 mégapixels et à lépoque, cétait le BlackBerry le plus fin disponible.

Le Bold Touch a réveillé quelques passions, offrant un excellent clavier, mais une expérience tactile qui était à ce stade sur un écran qui semblait tout simplement trop petit pour les besoins des consommateurs.

Le BlackBerry Z10 a été le premier modèle à présenter le nouveau système dexploitation BB10, arrivant au début de 2013. Il disposait dun écran de 4,2 pouces offrant une résolution de 1280 x 768 pixels.

Une caméra arrière de 8 mégapixels était à bord, ainsi quune caméra frontale de 2 mégapixels et elle offrait une autonomie de 10 heures en conversation. Il y avait un processeur dual-core 1,5 GHz pris en charge par 2 Go de RAM exécutant le spectacle, ainsi que 16 Go de mémoire et microSD pour une extension jusquà 32 Go.

Le Z10 était un lancement intéressant, même sil était évident que BlackBerry essayait maintenant de lancer un système dexploitation entièrement tactile et faisait face à une lutte acharnée. Lorsque le Z10 a été lancé, il se sentait déjà dépassé.

Le BlackBerry Q10 était le deuxième appareil BB10 à arriver, lancé en avril 2013. Il offrait un écran de résolution de 3,1 pouces 720 x 720 pixels avec une fonctionnalité complète de clavier QWERTY.

Une caméra arrière de 8 mégapixels était à bord, ainsi quune caméra frontale de 2 mégapixels et elle comportait un processeur dual-core 1,5 GHz avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage.

Lœil vif de BlackBerry pour les matériaux sest montré à nouveau, avec un joli tissage en fibre de verre à larrière du Q10 donnant une belle sensation. Cétait petit et amusant, mais finalement, le monde des consommateurs avait évolué.

Le BlackBerry Q5 a suivi la sortie du Q10, lancé en juin 2013. Le clavier QWERTY complet était à bord, avec une caméra arrière de 5 mégapixels et une caméra frontale de 2 mégapixels.

Il existe un 3,1 pouces avec une résolution de 720 x 720 pixels, un processeur dual-core 1,2 GHz, ainsi que 2 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne.

Le BlackBerry Z30 est sorti en octobre 2013, apportant avec lui BB10, ainsi quun écran de 5 pouces de résolution 720 x 1280 pixels.

Il avait une batterie de 2880 mAh, un processeur dual-core 1,7 GHz et 2 Go de RAM avec 16 Go de stockage. Le Z30 était uniquement tactile, sans clavier QWERTY physique.

Le BlackBerry Z30 était le plus gros jeu pour un appareil concurrent direct de rivaliser avec Android, mais dans cet environnement, le manque dapplications natives le distinguait.

Le BlackBerry Passport est arrivé en septembre 2014 à un énorme mélange de réactions. Cétait un appareil Marmite doté dun écran carré de 4,5 pouces avec une résolution de 1440 x 1440 pixels.

Une caméra arrière de 13 mégapixels était à bord, ainsi quune caméra frontale de 2 mégapixels et une batterie de 3450 mAh, un processeur Snapdragon 801 et 3 Go de RAM. Il est également revenu à offrir à nouveau un clavier QWERTY physique.

À ce stade, il était clair que BlackBerry concevait des appareils pour ses fans et le terrain est revenu à la commodité professionnelle, BlackBerry jouant sur les atouts de son clavier et de ses solutions dentreprise.

Le BlackBerry Classic a suivi le Passport en décembre 2014, ramenant un design similaire au Bold, que tout le monde connaissait et aimait. Le Classic avait un écran de 3,5 pouces avec une résolution de 720 x 720 pixels et offrait un appareil photo de 8 mégapixels avec une caméra frontale de 2 mégapixels.

Il y avait 2 Go de RAM à bord, ainsi quun processeur de 1,5 GHz, mais la principale chose à propos de cet appareil, autre que le clavier QWERTY physique, était quil permettait aux utilisateurs de télécharger des applications Android ainsi que des applications BlackBerry.

Quatre mois après larrivée du BlackBerry Classic, est venu le BlackBerry Leap à écran tactile complet, séloignant du clavier QWERTY physique. Le Leap était le produit dun nouvel accord de production avec Foxconn, avec la production dun appareil tactile moins cher.

Le Leap avait un écran de 5 pouces offrant une résolution de 1280 x 720 pixels, une caméra arrière de 8 mégapixels, une caméra frontale de 2 mégapixels et un processeur de 1,5 GHz avec 2 Go de RAM. Il est venu en noir et blanc et cétait le dernier appareil BB10 jamais.

Priv était le moment où tout a changé pour BlackBerry. Cétait le premier appareil Android construit par BlackBerry, et a marqué le début de la fin pour sa propre plate-forme mobile.

Il comportait le clavier QWERTY complet caché sous un écran coulissant, ainsi quun appareil photo 18 mégapixels, un écran Quad HD et le processeur Qualcomm Snapdragon 808.

En tant quappareil Android, le Priv était plein dinnovation. Le format était peut-être un peu grand, offrant cette action coulissante, mais le Priv est un bon combiné.

Ayant décidé quil ne pouvait pas se permettre de maintenir sa division matérielle en marche, BlackBerry a cédé sa licence à TCL, la même société qui a eu un succès raisonnable en revigorant la marque Alcatel. Son premier téléphone, le KeyOne, a été un coup de grâce pour les fans traditionnels de BlackBerry.

Il fonctionnait toujours sous Android, mais contrairement au Priv, il comportait un clavier non coulissant directement sous lécran. Sa combinaison de métal arrondi et de texture arrière adhérente au toucher en faisait un plaisir à utiliser, et son écran non conventionnel 3: 2 de 4,5 pouces était étonnamment net et propre.

Doté dune batterie de 3500 mAh et dun processeur Snapdragon 625, il pourrait presque passer deux jours entre les charges et accomplir la plupart des tâches avec peu deffort ou de retard.

Le suivi du KeyOne est le dernier BlackBerry phare et le dernier de TCL, et le but ici était de réduire loffre, la rendant plus haut de gamme, plus durable et plus légère. Le clavier a également été sensiblement plus grand, ce qui facilite encore plus la saisie.

Il a conservé le même écran 3: 2 de résolution 1080 x 1620, mais a augmenté la puissance du processeur jusquà la puce Snapdragon 660, avec 6 Go de RAM et une batterie longue durée de 3500 mAh.

Son double système de caméra 12 mégapixels à larrière était également nouveau, tout comme la finition caoutchoutée et adhérente. Ses bords carrés ne le rendaient pas aussi agréable à tenir que le KeyOne arrondi, mais les bonnes améliorations ont été apportées ailleurs.

