Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Choisir un nouveau fond d'écran iPhone peut être difficile.

Il doit être croustillant, beau, époustouflant, inspirant, audacieux, riche et de préférence tout ce qui précède. Nous avons parcouru le web à la recherche de certains des fonds d'écran les plus cool et les meilleurs pour iPhone et nous nous sommes assurés de ne sélectionner que ceux avec une haute résolution.

Il y a des formes géométriques trippy, des scènes minimalistes, des effets bokeh, des plans spatiaux, des nuits étoilées, et plus encore. Nous avons même inclus des fonds d'écran sur le thème des loisirs et du sport, donc tout le monde devrait être en mesure de trouver quelque chose. Assurez-vous simplement de cliquer sur le lien de téléchargement sous chaque aperçu recadré, puis vous pouvez appuyer longuement (ou faire un clic droit) sur l'image originale, pleine résolution pour l'enregistrer sur votre iPhone.

Vous pouvez définir le fond d'écran comme écran d'accueil, écran de verrouillage ou les deux.

Dans Paramètres, appuyez sur Fond d'écran > Choisir un nouveau fond d'écran. Choisissez une image dans Dynamic, Stills ou vos propres photos. Faites glisser pour déplacer l'image - vous pouvez également pincer pour zoomer avant et arrière, de sorte que l'image s'adapte à l'écran. Ensuite, choisissez le mode d'affichage de l'image. Avec Dynamic, le fond d'écran se déplace lorsque vous inclinez votre écran. Ou vous pouvez choisir Still. Vous pouvez également activer ou désactiver Live en bas de l'écran si vous avez utilisé une Live Photo. Terminez en appuyant sur Set.

Photo de l'objectif gracieuseté deSmartPhotocourses.com

