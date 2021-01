Les téléphones Motorola au fil des ans: le meilleur et le pire, en images

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lentreprise à lorigine du premier téléphone mobile portable commercial au monde a certainement parcouru un long chemin au fil des décennies. Des téléphones en brique assez grands pour déchirer votre poche aux smartphones avec claviers rotatifs, Motorola a tout essayé.

Depuis 1983, lorsque le Dynatac 8000x - alias le grand-père des téléphones portables - a fait irruption sur la scène, Motorola fabrique une large gamme de téléphones mobiles, de téléphones de messagerie, de téléphones à clapet, de téléphones de mode et de smartphones.

Parcourir de vieilles photos dappareils Motorola, quil sagisse de bons produits ou non, ouvrira forcément une porte dentrée nostalgique pour la plupart des gens.

Nous regardons en arrière pour montrer lesappareils Motorola les plus emblématiques, les plus intéressants et les plus inhabituels au fil des ans. Lequel de ceux-ci vous souvenez-vous?

Motorola DynaTAC (1983)

Motorola MicroTAC (1989)

Motorola StarTac (1996)

Motorola D160 (1997)

Motorola I1000 Plus (1998)

Timeport Motorola (1999)

Motorola V100 (1999)

Motorola Timeport P7389i (2000)

Motorola V70 (2002)

Motorola T720 (2002)

Motorola C200 (2003)

Motorola A760 (2003)

Motorola I730 (2003)

Motorola RAZR (2004)

Motorola PEBL (2005)

Motorola ROKR E1 (2005)

Motorola Krzr K1 (2006)

Motorola Q (2006)

Motorola SLVR L6 (2006)

Motorola Rizr Z8 (2007)

Motorola ROKR E8 (2008)

Motorola AURA (2008)

Motorola ZN5 (2008)

Motorola Droid (2009)

Motorola Droid X (2010)

Motorola MING A1680 (2011)

Motorola ATRIX 4G (2011)

Motorola Droid Razr Maxx (2012)

Motorola Droid 4 (2012)

Moto X (2013)

Moto G (2013)

Nexus 6 (2014)

Moto z et Moto Mods (2016)

Motorola Razr (2019)

Puissance Moto G9

Avec le Moto G9 Power, Motorola est allé à lencontre de la norme et a ajouté une batterie énorme à son téléphone que dautres téléphones phares hésiteraient. Nous avons constaté que ce téléphone pouvait facilement passer deux jours avant de devoir être rechargé. En soi, cest un sacré argument de vente,

Parmi les autres points forts, citons un appareil photo de 64 mégapixels et un prix abordable. Ce nest peut-être pas aussi sophistiqué que dautres téléphones, mais nous avons pensé que cétait une excellente option si vous vouliez quelque chose capable de durer et de durer.

Écrit par Adrian Willings et Maggie Tillman.