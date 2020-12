10 conseils pour enregistrer une meilleure vidéo avec votre smartphone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lenregistrement vidéo na jamais été aussi simple et sans effort. Tout le monde a une puissante caméra vidéo dans sa poche: un smartphone . Et avec un peu de pratique et un accès à quelques conseils clés, même vous - oui, vous - pouvez commencer à enregistrer de superbes séquences, vloguer ou même enregistrer un film indépendant ou un documentaire en utilisant uniquement votre smartphone.

Ainsi, dans le but de vous aider à capturer ce que vous voulez de la meilleure façon possible, Pocket-lint a arrondi dix conseils. Bien que certains des conseils puissent sembler évidents, les suivre tous devrait entraîner une vidéo incroyable à chaque fois.

Rien ne gâche de superbes séquences comme avoir deux barres verticales noires le long des deux côtés de votre vidéo. Pour éviter cette erreur amateur, assurez-vous dutiliser lorientation paysage et non lorientation portrait pendant lenregistrement - ou investissez dans un smartphone comme le Motorola Moto One Action qui enregistre automatiquement en paysage même si vous tenez votre téléphone en portrait.

Non seulement le paysage rend votre vidéo plus esthétique en général, mais il la rend également plus agréable à regarder lorsquelle est vue sur un écran large ou une télévision. De plus, vous en capturerez plus dans la vidéo réelle.

Alors rappelez-vous: ne tenez jamais votre téléphone verticalement pendant lenregistrement, à moins que vous naimiez vraiment ou que vous vouliez que ces barres noires verticales soient incluses (ou si vous enregistrez uniquement pour quelque chose comme Instagram Stories).

Maintenant que vous enregistrez dans la bonne orientation (voir ci-dessus), remplissez complètement le cadre avec votre sujet. Vous pouvez également le décentrer légèrement pour créer une scène plus intéressante visuellement. Jouez et voyez ce qui vous convient le mieux.

La plupart des applications de caméra de téléphone ont la possibilité dactiver le quadrillage si vous accédez aux paramètres de la caméra, où vous avez des grilles verticales et horizontales sur lécran pendant la prise de vue. Loutil de cadrage le plus populaire est la `` règle des tiers , donc si vous activez une grille 3x3 sur votre application appareil photo, vous pouvez aligner le sujet avec lune des `` troisième lignes verticales ou utiliser les lignes horizontales pour obtenir la ligne dhorizon. la position souhaitée.

Rien nest pire que le zoom numérique - demandez à nimporte quel photographe professionnel. Heureusement, nous sommes maintenant à une époque où bon nombre des meilleurs smartphones sont équipés dun zoom sans perte ou `` optique , qui vous permet de zoomer sans perdre beaucoup (le cas échéant) des détails.

Afin de zoomer pendant lenregistrement sans perdre la qualité nette et éclatante que vous désirez dans les vidéos, vous aurez besoin dun appareil offrant un zoom optique décent - comme lOppo Find X2 Pro . Si vous possédez un smartphone avec plus dun appareil photo à larrière, lun des objectifs supplémentaires est souvent un «téléobjectif» désigné.

Si vous ne possédez pas de smartphone avec zoom optique, vous devrez vous rapprocher de votre sujet ou utiliser un accessoire comme les objectifs clipsables de Moment, par exemple. En général, vous devez toujours vous rapprocher le plus possible, en particulier pour les prises de vue serrées sur les visages. Voyons ces taches de rousseur et ridules et duvet de joue.

Nous avons tous vu ces vidéos où le sujet a la peau jaune et les yeux rouges diaboliques combinés à des arrière-plans très sombres. Le coupable? Eh bien, oui, cest le photographe ... mais cest aussi le flash.

Les smartphones, voyez-vous, sont équipés de lumières LED trop lumineuses et qui peuvent facilement fausser la température de couleur des photos. En outre, la vidéo sera souvent encore mal éclairée à la fin. Si vous souhaitez enregistrer une photo de nuit, vous devrez trouver une autre source de lumière. Ou, si votre téléphone dispose dun mode nuit pour la prise de vue, vous pouvez également lutiliser. Pour la vidéo cependant, il ny a pas beaucoup de téléphones qui enregistrent de superbes séquences en basse lumière.

Si vous voulez ou avez besoin dun éclairage supplémentaire, heureusement, vous pouvez le récupérer à un prix relativement bas. Recherchez sur Amazon des anneaux lumineux abordables si vous voulez un visage uniformément éclairé pour filmer des vlogs vers la caméra, ou choisissez de petits panneaux LED alimentés par batterie. Ils vous donneront un look beaucoup plus cohérent et uniforme que le flash LED de votre téléphone ne le pourrait jamais.

Il y a autre chose que vous devez garder à lesprit lorsque vous pensez au flash et à léclairage en général: éviter les paramètres de rétroéclairage.

Vous pourrez peut-être voir des personnes et leurs visages lorsquils sont à contre-jour, mais la caméra de votre smartphone ne peut généralement pas et produira des images avec une lumière vive qui auréole une silhouette sombre. Ce chiffre naura pas non plus de caractéristiques visibles, ce qui signifie que vous venez de manquer ce que vous essayiez de capturer. À moins que votre téléphone ne dispose de capacités HDR vraiment avancées, vous devez absolument garder un œil sur vous.

Pour éviter cette situation, essayez de configurer une configuration déclairage de base. Ceux dentre vous qui enregistrent à la volée peuvent également améliorer une situation en contre-jour en se déplaçant dun côté ou de lautre, ou en déplaçant votre sujet de sorte quil soit face à la lumière. Bien que certaines applications de caméra de série essaient de réduire les effets du contre-jour, vous devriez également essayer de réduire les effets de votre côté.

La photographie en accéléré ou en accéléré est une technique cinématographique dans laquelle la fréquence à laquelle les images du film sont capturées (la cadence dimages) est bien inférieure à celle utilisée pour visualiser la séquence. Lorsque vous rejouez cette séquence à vitesse normale, le temps semble sécouler plus vite et donc sécouler.

En termes simples: la photographie time-lapse est une manipulation du temps. Les objets et événements qui prendraient normalement des heures, des jours, des mois ou des années peuvent être capturés puis visualisés plus tard à une vitesse beaucoup plus rapide, grâce aux techniques de photographie accélérée.

Avant que léquipe dInstagram ne lance Hyperlapse, la création dune vidéo accélérée avec votre smartphone était à la fois fastidieuse et, pour être honnête, difficile. Depuis lors, certains fabricants viennent dintégrer la fonctionnalité directement dans lapplication de caméra préinstallée. Les iPhones Apple , par exemple, ont une fonction time-lapse dans lappareil photo.

Pourtant, certains téléphones ne lont pas et Hyperlapse a depuis été abandonné, mais il existe des alternatives. Microsoft a sa propre application Hyperlapse sur le Play Store, qui est simple à utiliser et stabilise vos images, et il y en a une autre appelée Framelapse Pro qui est très bien notée.

Lune des avancées de lindustrie des smartphones ces dernières années est la stabilisation dimage électronique et optique. Dans lessentiel, il réduit au minimum toute poignée de main si vous photographiez à main levée. Cela fonctionne relativement bien, mais si vous vous déplacez pour suivre un sujet ou si vous lutilisez pour faire un panoramique ou une orbite autour dune personne ou dun objet, le mieux est de vous procurer un cardan physique qui fonctionne avec votre téléphone pour le rendre vraiment fluide.

Un de ces cardans est le DJI OM 4. Avec votre téléphone connecté et lapplication chargée, vous pourrez utiliser la puissance des capacités vidéo de votre téléphone, mais la stabilisation offerte par le cardan vous donnera un look cinématographique propre que vous lutte pour obtenir la prise de vue portable. Peu importe la stabilité de votre prise.

Snapchat a été lune des premières applications à changer totalement la façon dont nous tournons des vidéos. Avec lui, vous pouvez rapidement envoyer une vidéo (ou une photo) de vous-même au travail à un ami, puis il peut louvrir, la capturer sil le souhaite et répondre avec sa propre réponse vidéo.

Vous pouvez rendre les clichés encore plus amusants en ajoutant des effets spéciaux et des sons basés sur la réalité augmentée, avec une fonction appelée Lenses. Comme les objectifs, qui sont principalement appliqués sur votre visage en temps réel, il existe également des objectifs 3D World qui affectent de manière unique lenvironnement qui vous entoure.

Cette animation est superposée sur le monde qui nous entoure et peut être capturée puis partagée avec nos amis dans un chat ou des abonnés via notre histoire. Les objectifs et les objectifs mondiaux sont fréquemment modifiés par Snapchat, bien que les objectifs les plus populaires soient récurrents. Enfin, il existe des filtres que vous pouvez utiliser pour égayer votre cliché.

Vous pouvez ajouter des filtres colorés, lheure actuelle, la météo locale, des superpositions de vitesse ou des géofiltres à votre vidéo. Maintenant, une fois que vous avez fini de jouer avec lune de ces fonctionnalités de Snapchat, vous pouvez toujours enregistrer votre snap localement sur votre appareil, puis le partager avec dautres via dautres réseaux sociaux ou SMS. Mais, si Snapchat nest pas votre truc, essayez Instagram . Instagram propose également plusieurs filtres et objectifs pour les vidéos.

Soyons honnêtes: les appareils photo pour smartphone ne sont tout simplement pas aussi bons que les puissances fabriquées par Canon, Nikon ou Sony, principalement parce que les appareils photo pour smartphone et leurs applications de caméra de série manquent de contrôles plus fins et dautres choses, même sils saméliorent beaucoup.

Si vous souhaitez donc faire passer vos compétences denregistrement vidéo sur smartphone au niveau supérieur, sans avoir à acheter un reflex numérique coûteux , vous voudrez peut-être envisager dacheter des accessoires qui révèlent le véritable potentiel de votre appareil photo. Vous pouvez tout obtenir, des systèmes de montage sur trépied aux accessoires créatifs pour objectifs.

Et enfin, parfois un peu de montage est nécessaire pour faire passer vos images de "meh" à "wow". Et de nos jours, vous pouvez également effectuer des modifications intenses sur votre smartphone, ce qui signifie que vous naurez pas besoin dinvestir dans un logiciel de bureau sophistiqué.

Tout, du découpage de base à lajout de transitions, de titres et deffets, est simple sur les appareils mobiles iOS et Android. Que votre prochaine vidéo soit un montage ou un projet scolaire, les applications mobiles peuvent rationaliser le processus de montage vidéo.

Le propre iMovie dApple pour iPhone et iPad, par exemple, comprend des titres et des transitions et prend même en charge la création de bandes-annonces théâtrales en déplacement. Les autres fonctionnalités incluent des effets dimage dans limage, décran partagé et de ralenti. Cest très similaire à iMovie sur Mac, en fait. Pour l iPad Pro , vous voudrez peut-être essayer LumaFusion, bien que ce soit assez cher.

Pinnacle Studio est un autre bon exemple, ainsi que Videon et Magisto. Mais ce nest pas tout: lapplication Adobe Premiere Rush pour iPhone et iPad est un puissant outil de montage vidéo avec de nombreuses fonctionnalités de Premiere Pro, bien quil soit dépouillé et puisse être utilisé par nimporte qui.

Il offre un montage vidéo rapide, tout comme dautres applications mobiles, où vous pouvez simplement faire glisser et déposer des images et des photos dans lordre que vous aimez et les réduire, mais il est également compatible avec Premier Pro afin que vous puissiez exporter le résultat final sur le bureau. logiciel et affinez avec un meilleur contrôle.

Écrit par Maggie Tillman et Elyse Betters. Édité par Britta O'Boyle.