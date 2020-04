Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple na pas abandonné Touch ID et le bouton daccueil - après tout, il fait partie de l iPhone SE (2020) .

Nous présentons donc ici les meilleurs trucs et astuces iPhone Touch ID, y compris liPhone 6 et 6 Plus, 6S et 6S Plus, iPhone 7 et 7 Plus, iPhone 8 et 8 Plus et liPhone SE (nouveau et ancien).

Activer laffichage True Tone: Pour que lécran de liPhone ajuste automatiquement sa balance des couleurs et sa température en fonction de la lumière ambiante dans la pièce, dirigez-vous vers Control Center et appuyez de manière forcée sur le curseur de luminosité de lécran. Appuyez maintenant sur le bouton True Tone. Vous pouvez également aller dans Paramètres> Affichage et luminosité et basculer le commutateur "True Tone".

Activer le mode sombre: pour activer le mode sombre, ouvrez Paramètres> Affichage et luminosité> Cochez loption Mode sombre en haut. Si vous appuyez sur les options ci-dessous, vous pouvez définir une planification pour le moment où vous souhaitez activer ou désactiver le mode sombre.

Charger sans fil: pour utiliser les capacités de charge sans fil de liPhone, achetez un chargeur sans fil. Tout chargeur Qi fonctionnera, mais pour charger plus efficacement, vous en avez besoin dun optimisé pour la charge dApple de 7,5 W, comme le BoostUp de Belkin .

Activer lenregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde: accédez à Paramètres> Appareil photo> Enregistrer la vidéo, puis choisissez loption 4K à 60 images par seconde pour prendre la résolution et la fréquence dimages les plus élevées possibles sur un iPhone.

Filmez en 1080p au ralenti à 240 images par seconde: similaire au dernier, dirigez-vous vers Paramètres> Appareil photo, puis appuyez sur "Enregistrer au ralenti" et choisissez loption de vitesse la plus élevée. Vous pouvez désormais enregistrer des vidéos au ralenti à 240 ips en Full HD.

Effets déclairage portrait (8 Plus uniquement): pour prendre des photos en mode portrait avec des effets déclairage artificiel, commencez par prendre en mode portrait. Vous pouvez le faire soit en appuyant de force sur licône de lappareil photo et en choisissant le raccourci Portrait, soit en ouvrant lapplication appareil photo et en sélectionnant loption Portrait. Maintenant, vous pouvez simplement appuyer et maintenir le bas du cadre où il est dit "Éclairage naturel", et faire défiler les options.

Modifier les effets déclairage portrait après la prise de vue (8 Plus uniquement): ouvrez nimporte quelle photo Portrait dans Photos, puis appuyez sur "modifier". Après une seconde ou deux, vous verrez licône deffet déclairage au bas de limage, appuyez dessus et faites glisser exactement comme vous lavez fait lors de la prise de vue.

Chargez-le rapidement: si vous avez un adaptateur secteur USB Type-C 29W, 61W ou 87W pour un MacBook, vous pouvez brancher votre iPhone 8 ou 8 Plus à laide dun câble Type-C vers Lightning et le regarder se charger très rapidement. Jusquà 50% en 30 minutes.

Ajouter de nouveaux contrôles: il est possible dajouter et de supprimer des contrôles du Control Center. Dirigez-vous vers Paramètres> Centre de contrôle> Personnaliser les contrôles, puis choisissez les contrôles que vous souhaitez ajouter.

Réorganiser les contrôles: pour modifier lordre des contrôles que vous avez ajoutés, appuyez longuement sur le menu à trois barres à droite du contrôle que vous souhaitez déplacer, puis déplacez-le de haut en bas de la liste où vous le souhaitez. ça doit être.

Développez les contrôles: Certains contrôles peuvent devenir plein écran, il suffit dappuyer sur (cest-à-dire dappuyer plus fort sur les écrans compatibles) sur le contrôle que vous souhaitez développer et cela remplira lécran.

Activer le point daccès personnel: par défaut, le contrôle de connectivité ne comporte que quatre options. Si vous forcez à appuyer sur pour lagrandir, vous obtiendrez un contrôle plein écran avec deux options supplémentaires. Appuyez sur licône de point daccès personnel pour lactiver.

Activer Night Shift: Pour activer Night Shift - qui tue la lumière bleue, ce qui en fait le réchauffeur décran - appuyez sur la commande de luminosité de lécran, puis appuyez sur licône Night Shift en bas de lécran.

Activer lenregistrement décran: L enregistrement décran est l une des options que vous pouvez ajouter à Control Center. Assurez-vous dajouter le contrôle, puis ouvrez le Centre de contrôle et appuyez sur licône qui ressemble à un cercle blanc uni à lintérieur dun mince anneau blanc. À partir de maintenant, il enregistrera tout ce qui se passe sur votre écran. Appuyez à nouveau sur le contrôle lorsque vous avez terminé, et il enregistrera automatiquement une vidéo dans votre application Photos.

Ajuster la luminosité du flash / de la torche: vous pouvez activer le flash de votre appareil photo, en lutilisant comme torche, en ouvrant le Centre de contrôle et en appuyant sur licône de la torche. Si vous souhaitez régler la luminosité, appuyez de force sur licône, puis ajustez le curseur plein écran qui apparaît.

Basculez rapidement où laudio est joué: une fonctionnalité intéressante est la possibilité de changer où la musique joue. Pendant la lecture de la musique, via Apple Music , Spotify ou nimporte où, forcez dappuyer sur le contrôle de la musique ou appuyez simplement sur la petite icône dans le coin supérieur du contrôle de la musique. Cela fait apparaître une fenêtre contextuelle montrant les appareils disponibles sur lesquels vous pouvez jouer. Il peut sagir découteurs connectés, dApple TV, de votre iPhone ou de tout appareil AirPlay.

Définir une minuterie rapide: au lieu de vous diriger vers lapplication de la minuterie, vous pouvez forcer dappuyer sur licône de la minuterie dans le Centre de contrôle, puis faire glisser vers le haut ou vers le bas sur le plein écran pour régler une minuterie dune minute à deux heures.

Comment accéder aux appareils HomeKit: balayez du bas de lécran vers le haut pour afficher Control Center, puis appuyez sur la petite icône qui ressemble à une maison.

Accéder aux notifications plus anciennes: sur votre écran de verrouillage, comme dhabitude, de nouvelles notifications apparaissent en standard. Cependant, si vous souhaitez accéder rapidement aux anciennes que vous avez lues, mais ignorées, balayez vers le haut sur lécran de verrouillage et il affichera les anciennes notifications qui nont pas été effacées.

Effacer les anciennes notifications: Avec les anciennes notifications à lécran, appuyez de force sur le petit "x" dans le coin et appuyez sur la fenêtre contextuelle " Effacer toutes les notifications" qui apparaît.

Déverrouillez votre iPhone sans appuyer sur le bouton daccueil: par défaut sur les iPhone et iPad compatibles avec Touch ID, vous devez maintenant appuyer sur le bouton Accueil pour accéder à lécran daccueil. Vous pouvez changer cela en allant dans Paramètres> Général> Accessibilité> Bouton Accueil> puis en basculant "Reste le doigt pour ouvrir". Maintenant, vous navez plus besoin dappuyer sur le bouton.

Soulevez votre téléphone pour vous réveiller: il suffit de décrocher le téléphone dun état éteint et il se réveillera pour vous montrer toutes les notifications que vous avez sur lécran de verrouillage. Pour activer ou désactiver cette fonction, accédez à Paramètres> Affichage et luminosité> Augmenter au réveil.

Comment accéder rapidement à la caméra depuis lécran de verrouillage: Simple. Nimporte où sur lécran de verrouillage balayez de droite à gauche

Comment accéder aux widgets sur lécran de verrouillage: encore une fois très simple. Nimporte où sur lécran de verrouillage balayez de gauche à droite.

Comment déverrouiller votre téléphone tout en restant sur lécran de verrouillage: curieux, mais les utilisateurs de Touch ID peuvent déverrouiller leur iPhone sans accéder à lécran daccueil. Pour ce faire, mettez votre doigt sur le bouton Accueil mais nappuyez pas dessus. Une petite icône de cadenas en haut de lécran disparaîtra, mais vous ne serez pas redirigé vers lécran daccueil de vos applications.

Comment ajouter / supprimer des widgets: Un balayage de gauche à droite sur lécran de verrouillage affichera les widgets de toutes les applications qui les prennent en charge. Pour ajouter, supprimer ou réorganiser, balayez de gauche à droite sur lécran de verrouillage, puis faites défiler jusquen bas. Appuyez sur le bouton Modifier pour personnaliser les widgets qui saffichent et dans quel ordre.

Réponse rapide: lorsquune notification arrive - selon quelle est activée par le développeur - vous pouvez répondre immédiatement sans avoir à ouvrir lapplication spécifique. Pour ce faire, déroulez la notification pour révéler les actions que vous pouvez entreprendre. Ou, à partir de lécran de verrouillage, vous pouvez forcer la pression ou appuyer et maintenir la notification et appuyer sur "répondre", puis commencer à taper.

Effacer les notifications individuelles de lécran de verrouillage: vous pouvez effacer une notification individuelle dune application en faisant simplement glisser votre doigt de droite à gauche, puis en appuyant sur «effacer».

Comment supprimer des applications boursières: Vous pouvez supprimer certaines des applications boursières Apple comme Stocks, Compass et autres. Pour ce faire, appuyez simplement sur licône de lapplication et maintenez-la enfoncée jusquà ce quelle commence à bouger, puis appuyez sur le «x». Il vous sera demandé de confirmer votre décision. Pour les récupérer, recherchez simplement lapplication en question dans lApp Store.

Captures décran de recadrage et de balisage: prenez une capture décran, puis une petite capture décran daperçu apparaît dans le coin inférieur gauche. Appuyez dessus, puis utilisez les outils indiqués pour dessiner, écrire ou recadrer limage.

Ignorer laperçu de la capture décran: pour obtenir laperçu de la petite capture décran de votre écran, faites-le simplement glisser vers la gauche. Hé hop! Cest parti.

Nous avons une fonctionnalité complète sur les trucs et astuces Messages , mais en voici quelques-uns qui méritent dêtre pris en compte.

Comment ajouter des effets à iMessages: Pour accéder aux effets, maintenez enfoncée licône denvoi après avoir écrit un message. Ici, vous pouvez basculer entre les effets Bulle et Écran pour les appliquer à votre message.

Comment désactiver des conversations spécifiques: dans votre boîte de réception Messages principale, balayez vers la gauche sur toute conversation dont vous souhaitez masquer les notifications, puis appuyez sur "masquer les alertes". Cest vraiment utile si vous faites partie dun message de groupe particulièrement persistant et bavard.

Vous pouvez également appuyer sur licône «i» dans une conversation, puis basculer sur le bouton Masquer les alertes. Cela fonctionne pour SMS ainsi que pour iMessages.

Envoyer une image à quelquun: à gauche du champ de saisie de texte dans Messages, vous verrez une petite icône dappareil photo. Appuyez dessus, puis vous avez la possibilité de prendre une photo ou de faire défiler vers la droite les photos récemment prises. À gauche se trouvent des raccourcis vers lapplication Appareil photo ou votre photothèque.

Comment annoter une image dans les messages: vous pouvez annoter ou modifier rapidement des photos avant de les envoyer dans iOS. Pour ce faire, choisissez une photo et ajoutez-la à votre message. Avant denvoyer, appuyez sur la photo et vous aurez le choix de baliser (cest-à-dire de dessiner dessus) ou de la modifier.

Dessiner et envoyer une image à quelquun: dans Messages, vous pouvez également envoyer des images dessinées à des personnes comme les utilisateurs dApple Watch. Appuyez sur la petite icône de lApp Store à gauche du champ de saisie de message et la barre dapplications apparaîtra ci-dessous. Recherchez le petit logo en forme de cœur avec deux doigts dessus, appuyez dessus, puis commencez à dessiner. Pour agrandir la toile noire, appuyez sur la petite flèche au-dessus de la toile noire.

Comment dessiner sur une vidéo que vous souhaitez envoyer à quelquun dans un message: Suivez les instructions ci-dessus, mais au lieu de dessiner sur la toile tout de suite, appuyez sur licône de la caméra vidéo. Vous pouvez ensuite enregistrer un message et dessiner dessus en même temps.

Comment envoyer un baiser à quelquun: Dans Messages, vous pouvez non seulement envoyer à quelquun un dessin ou une vidéo, mais aussi une série de formes ou de motifs, y compris un baiser à lécran. Pour envoyer un baiser, allez sur la toile noire (voir ci-dessus) et appuyez avec deux doigts à lendroit où vous souhaitez que le baiser apparaisse. Il y a aussi dautres éléments comme deux doigts maintenus sur lécran qui vous font battre le cœur, mais deux doigts glissés vers le bas de lécran cassent ce cœur. Il y a beaucoup à essayer, alors essayez.

Comment accéder aux applications dans iMessage: dans toute conversation Messages, vous verrez toutes vos applications iMessage dans une barre doutils en bas de lécran. Balayez vers la gauche ou la droite pour trouver lapplication que vous recherchez. Si vous tapez, vous trouverez la petite icône de lApp Store «A» à gauche du champ de texte. Appuyez dessus pour afficher les applications.

Comment réagir à un message: appuyez deux fois sur nimporte quel message individuel que vous recevez et vous révélerez une sélection dicônes, y compris un cœur, les pouces vers le haut, les pouces vers le bas, Ha Ha, !! et?. Appuyer sur lun lajoutera au message pour que lautre personne sur iOS puisse le voir. Une nouvelle pression supprimera la réaction.

Comment partager un article ou une vidéo YouTube: les messages vous offrent une option de partage plus attrayante visuellement, en dautres termes, coller un lien dans un message le développera afin que le destinataire puisse voir ce quil obtient. Sil sagit dune vidéo YouTube, ils pourront la regarder directement dans Messages.

Comment partager votre position: vous pouvez partager rapidement votre position dans un message en vous dirigeant vers nimporte quelle conversation ou fil de message. Appuyez sur le nom du contact en haut et appuyez sur le "i" dans le coin supérieur. Sélectionnez "partager ma position" ou "envoyer ma position actuelle".

Comment activer lenvoi de confirmations de lecture: vous avez la possibilité de gérer lenvoi de confirmations de lecture individuellement. Pour les gérer pour différentes personnes, accédez à une conversation Message, appuyez sur le nom du contact en haut et appuyez sur licône "i". De là, vous pouvez basculer loption "Envoyer un accusé de lecture".

À quelle heure?: Affichez lheure à laquelle un message a été envoyé en le faisant glisser de droite à gauche sur lécran de conversation.

Message vocal rapide: Si vous appuyez sur le petit bouton du micro à droite de la zone de texte, vous pouvez commencer à enregistrer un message verbal. Soulevez votre doigt pour arrêter et révéler un bouton de lecture. Une fois satisfait, balayez vers le haut ou appuyez sur la flèche pour lenvoyer, ou balayez vers la gauche ou appuyez sur le bouton "x" pour annuler.

Voir les pièces jointes: accédez à un fil de discussion / conversation, puis appuyez sur le nom du contact en haut, suivi du "I". Faites défiler jusquà ce que vous atteigniez le bas de lécran et vous verrez toutes les pièces jointes / images que vous avez partagées avec ce contact.

Supprimer des messages: faites glisser votre doigt de droite à gauche dans le hub Messages, puis appuyez sur loption "Supprimer".

Supprimer automatiquement les anciens messages: Paramètres> Messages, puis faites défiler jusquà la section Historique des messages. Appuyez sur loption Conserver les messages et choisissez entre Forever, 1 an ou 30 jours.

Supprimer automatiquement les messages audio ou vidéo: par défaut, Apple le définit de sorte quune fois que vous avez envoyé un message audio, il soit supprimé de votre iPhone ou iPad après deux minutes. Si vous souhaitez conserver le message, accédez à Paramètres> Messages et faites défiler jusquà la section Messages audio. Appuyez sur Expirer, puis choisissez entre 2 minutes ou Jamais.

Augmenter pour écouter les messages audio: il est activé par défaut, mais vous pouvez désactiver la possibilité découter et de répondre aux messages audio entrants en soulevant votre téléphone. Pour le désactiver, accédez à Paramètres> Messages et activez loption Augmenter pour écouter.

Bleu contre vert: les bulles bleues sont pour les iMessages, le vert pour les messages SMS classiques à lancienne.

Envoyer iMessage sous forme de SMS: Si vous rencontrez des problèmes pour envoyer vos iMessages (via des données), vous pouvez choisir de revenir à lenvoi du message sous forme de SMS à la place. Accédez à Paramètres> Messages et faites défiler jusquà Envoyer par SMS. Activez cette option et un texte sera envoyé à la place diMessage si iMessage nest pas disponible.

Nous avons une fonctionnalité complète sur les trucs et astuces de Photos , mais voici quelques-uns qui méritent dêtre examinés.

Modifier les effets Live Photo: vous pouvez modifier leffet Live Photo par défaut. Accédez à votre application Photos, ouvrez une photo en direct et faites-la glisser vers le haut pour révéler trois effets différents: boucle, rebond et exposition longue.

Conservez la photo dorigine tout en utilisant les effets Live Photo: Une fois que vous avez choisi lun des autres effets Live Photo, il lenregistre sur votre téléphone en tant que vidéo, pas en tant que photo. Si vous souhaitez également conserver la photo dorigine en tant que photo, appuyez simplement sur licône de partage et appuyez sur "dupliquer" et enregistrez une autre copie de la photo dorigine. (Vous devrez le faire avant de modifier leffet Live Photo - ou simplement revenir au style Live Photo dorigine et le faire ensuite).

Comment appliquer un filtre à une photo en direct: vous pouvez appliquer des filtres aux photos en direct et les conserver en tant que photo en direct. Pour appliquer un filtre, accédez à la photo en question, appuyez sur "modifier" et appuyez sur les trois cercles en bas de votre écran. Vous pouvez ensuite sélectionner le filtre souhaité.

Comment lancer rapidement différents modes dappareil photo: Appuyez fermement sur lapplication appareil photo et vous aurez plusieurs choix, notamment Prendre une photo, Enregistrer une vidéo et sur iPhone 8 Plus, "Prendre un portrait" au lieu de loption photo ordinaire.

Comment fusionner des personnes dans lapplication Photos: Apple Photos peut détecter des personnes et des lieux. Si vous trouvez que lapplication a choisi la même personne mais dit que ce sont des personnes différentes, vous pouvez fusionner les albums ensemble. Pour ce faire, accédez à lapplication Photos> Albums et sélectionnez Contacts. Appuyez sur le mot "Sélectionner" en haut à droite de lécran, puis sélectionnez les images des personnes que vous souhaitez fusionner.

Supprimer des personnes dans lapplication Photos: accédez à Application Photos> Albums> Sélectionner des personnes. Pour supprimer une personne, appuyez sur "Sélectionner", puis sur les personnes que vous ne souhaitez pas voir avant de cliquer sur "Supprimer" en bas à gauche de lécran de votre iPhone.

Comment créer des souvenirs photo: vous pouvez créer vos propres souvenirs à partir de vos propres albums. Accédez à un album que vous avez déjà et appuyez sur la flèche vers la droite (">") qui correspond au nom de lalbum en haut de lécran. Cela vous permettra de voir vos souvenirs. Appuyez sur les trois points dans le cercle en haut à droite de votre écran et appuyez sur "Ajouter aux souvenirs".

Comment partager un film Memories: Lapplication Apple Photos crée automatiquement un mini diaporama pour vous qui peut ensuite être partagé sous forme de vidéo. Accédez à la mémoire que vous souhaitez partager, appuyez sur licône "jouer" sur limage principale, puis appuyez sur licône de partage en bas de votre écran.

Comment changer le style dun film Memories: Vous pouvez soit opter pour le style de film par défaut dApple, soit le modifier pour ladapter à une poignée de styles différents. Dirigez-vous vers la mémoire que vous souhaitez modifier, appuyez sur licône "lecture" sur limage principale, puis appuyez à nouveau sur la vidéo lors de la lecture. Vous verrez maintenant des options de style de diaporama comme Dreamy, Sentimental, Gentle, Chill et Happy, entre autres. Vous pouvez également choisir entre Court, Moyen ou Long.

Dupliquer en tant que photo: si vous avez pris une photo en direct, vous pouvez maintenant créer une photo fixe en pleine résolution en tant que double sans endommager la photo en direct dorigine. Pour ce faire, recherchez limage que vous souhaitez dupliquer, appuyez sur le bouton Partager, puis sélectionnez Dupliquer. Dans le menu suivant, choisissez "Dupliquer comme photo".

Modification de photos: trouvez la photo que vous souhaitez et appuyez sur "modifier" dans le coin supérieur. Ici, vous pouvez appuyer sur la baguette en bas pour améliorer automatiquement votre photo ou glisser sur la baguette pour accéder à différentes options dédition, telles que lexposition, la brillance, les reflets et le contraste, entre autres.

Redresser vos photos: vous pouvez redresser rapidement et facilement vos photos. Pour ce faire, ouvrez Photos, sélectionnez limage que vous souhaitez recadrer et appuyez sur "modifier" dans le coin supérieur droit. De là, sélectionnez loutil de recadrage en bas.

Rechercher des albums photo: Accédez à lapplication Photos et appuyez sur la loupe dans le coin inférieur droit. Les suggestions immédiates incluent le rétrécissement des résultats de votre image dun an et des voyages, par exemple. Cependant, vous pouvez saisir de nombreuses recherches différentes comme les noms de lieux, les personnes ou les mois. Ou une combinaison.

Demandez à Siri daller chercher une photo pour vous: Siri peut rechercher vos photos en fonction de leurs informations et de leurs critères. Demandez-lui par exemple de trouver une photo spécifique du 14 juillet 2015, et elle fera exactement cela. Amazeballs.

Photos préférées: si vous avez des photos que vous souhaitez marquer pour les montrer rapidement plus tard plutôt que de les rechercher ou de les faire défiler, vous pouvez les ajouter à la place. Pour ce faire, il vous suffit de trouver limage que vous souhaitez mettre en favori et dappuyer sur le bouton cœur sous limage. Pour les retrouver rapidement lorsque vous accédez à lapplication Photos, appuyez sur licône Albums en bas, puis sélectionnez lalbum Favoris.

Meilleur affichage Activité partagée: tournez liPhone ou liPad sur le côté. Cest plus joli.

Trouver rapidement une photo en années: Accédez à lapplication Photos et appuyez sur "Années" dans le coin inférieur gauche. Vous pourrez alors voir toutes les années où vous avez pris des photos.

Voir où vous avez pris une photo: dans la section Albums de lapplication, appuyez sur lalbum "Lieux". Vous trouverez ici tous les lieux dans lesquels vous avez pris des photos et quelles photos se trouvaient dans quelle partie du monde. Le zoom donne des emplacements plus spécifiques, tout en appuyant sur "Grille" liste les emplacements dans cette vue particulière.

Masquer une photo: recherchez la photo que vous souhaitez masquer dans Photos, collections et années, puis appuyez sur licône de partage en bas à gauche. Vous pouvez ensuite faire défiler les options jusquà ce que vous trouviez "Masquer". La photo sera toujours disponible si vous vous rendez dans Albums et faites défiler jusquà Caché sous Autres albums en bas.

Activer la bibliothèque de photos iCloud: pour activer la fonction de bibliothèque de photos iCloud, ce qui signifie que toutes vos photos sont automatiquement téléchargées et sauvegardées sur iCloud, accédez à Paramètres> Photos, puis activez loption Bibliothèque de photos iCloud.

Prendre une photo en direct: votre appareil photo iPhone peut capturer 1,5 seconde avant et 1,5 seconde après une photo afin de capturer une "photo en direct" avec un sentiment de mouvement. Pour prendre une photo en direct à partir de lapplication Appareil photo, appuyez sur le bouton Live Photo dans le coin supérieur droit (ressemble à un ensemble danneaux diffusants) pour lactiver (jaune), puis appuyez sur le déclencheur.

Afficher les photos en direct: une fois que vous avez pris une photo en direct, vous pouvez la visualiser dans lapplication Photos sur votre téléphone. Ouvrez limage, puis appuyez longuement sur la photo pour la lire.

Créer un time-lapse: un paramètre dans lapplication appareil photo vous permet de créer une vidéo time-lapse avec peu ou pas deffort. Glissez simplement sur le côté dans lapplication Appareil photo pour révéler le mode Time-Lapse. Une fois que vous avez déterminé ce que vous allez filmer, appuyez sur le bouton denregistrement. Vous devez filmer pendant au moins 30 secondes pour voir les effets.

Enregistrer la vidéo à 60 ips: avec tout iPhone plus récent que liPhone 6 et 6 Plus, Apple vous offre la possibilité denregistrer 1080p à 60 ips mais le désactive par défaut. Pour lactiver, allez dans Paramètres> Appareil photo> Enregistrer la vidéo, puis sélectionnez loption "1080p à 60fps".

Enregistrer des vidéos 4K: certains nouveaux modèles diPhone vous permettent de filmer des vidéos à une résolution 4K. Allez à la même option que ci-dessus, mais choisissez "4K à 30fps".

Changer la vitesse au ralenti: les iPhones plus récents vous permettent denregistrer en mode ralenti, pour changer la vitesse, allez dans Paramètres> Appareil photo> Enregistrer le ralenti.

Verrouillage AE / AF: Pour modifier lexposition ou la mise au point de votre photo, appuyez nimporte où sur lécran et cela changera instantanément. Pour verrouiller cette exposition ou cette mise au point (idéal pour les panoramas spectaculaires), appuyez et maintenez sur lécran jusquà ce que la boîte carrée "se verrouille".

Modification de lexposition à la volée: une fois que vous avez trouvé votre point de mise au point (le grand carré jaune) dans lapplication Appareil photo, appuyez sur la petite icône du soleil et balayez vers le haut ou le bas pour modifier le paramètre dexposition. Vers le haut pour le rendre plus lumineux, vers le bas pour le rendre plus sombre.

Activation du mode minuterie: dans lapplication Appareil photo, une icône ressemble à un chronomètre. Appuyez dessus, puis choisissez si vous souhaitez un minuteur de 3 ou 10 secondes.

Mode rafale: les utilisateurs peuvent prendre des photos en mode rafale en tenant leur doigt sur lobturateur ou sur la touche de volume pour prendre une rafale de photos au fur et à mesure de laction. Une fois que vous avez pris une rafale de photos, vous pouvez alors choisir vos photos préférées. Appuyez sur licône de la galerie en bas de votre application appareil photo, puis appuyez sur "sélectionner". Appuyez sur les photos que vous souhaitez, puis appuyez sur "Ne conserver que les favoris X" pour enregistrer uniquement celles que vous avez choisies.

Sélectionnez facilement plusieurs photos: dans votre application Photos, dans un album ou une collection, appuyez sur "Sélectionner" et faites glisser votre doigt sur lécran pour sélectionner plusieurs photos à la fois.

Quitter laperçu des photos: lorsque vous parcourez vos photos dans lapplication Photos, vous pouvez agrandir une photo dans la grille pour la voir en plein écran, mais vous pouvez également faire glisser vers le bas laperçu pour la jeter et revenir à la grille.

Créez rapidement une liste de contrôle: forcez dappuyer sur licône de lapplication Notes et choisissez "Nouvelle liste de contrôle", puis commencez à créer votre liste de contrôle immédiatement.

Comment partager et collaborer sur des notes: il y a une icône de partage dans Notes qui ressemble à la silhouette dune personne dans un cercle et une icône "+" à côté. Appuyez dessus et vous pouvez ajouter des contacts qui peuvent afficher ou apporter des modifications en temps réel.

Activation des mots de passe dans Notes: pour protéger les notes par mot de passe, accédez à Paramètres> Notes> Mot de passe. Ici, vous pouvez définir un mot de passe par défaut pour toutes vos notes. Vous pouvez également activer Touch ID.

Une fois que vous avez activé la fonctionnalité, vous devez activer individuellement le verrouillage par mot de passe sur la note elle-même. Pour ce faire, accédez à la note en question, puis appuyez sur licône de partage, puis sur licône "Lock Note". Cela ajoute simplement licône de verrouillage à la note. Compliqué, nous le savons.

Appuyez maintenant sur licône pour verrouiller la note. La prochaine fois que vous y accéderez, vous aurez besoin du mot de passe.

Esquisse dans les notes: ouvrez lapplication Notes, appuyez sur la nouvelle note dans le coin inférieur droit, puis appuyez sur le stylo dans le cercle pour créer une nouvelle esquisse ou une note manuscrite. Vous pouvez alors gribouiller jusquau contenu de votre cœur.

Enregistrer les pièces jointes dans Notes: le bouton Partager à léchelle du système prend en charge les notes. Ainsi, dans Safari, par exemple, appuyez sur le bouton Partager pour enregistrer des pièces jointes, telles quun lien ou un document, dans une note nouvelle ou existante. Il existe également un navigateur de pièces jointes dans Notes qui organise les pièces jointes dans une seule vue (appuyez sur licône de la grille dans le coin inférieur gauche).

Comment vérifier les e-mails non lus dans Mail: Accédez à lune de vos boîtes de réception dans lapplication Mail et appuyez sur licône en forme de petit cercle avec trois barres qui diminuent en taille en bas à gauche de votre écran. Maintenant, il ne vous montrera que vos messages non lus.

Comment répondre à un e-mail spécifique dans un message fileté: Il existe une fonctionnalité de courrier fileté dans iOS Mail qui vous permet de répondre aux messages dans le fil de discussion plutôt que simplement le dernier. Accédez à un fil de conversation, puis balayez vers la gauche sur un message individuel pour afficher un bouton de réponse, un bouton dindicateur et un bouton de suppression.

Comment avoir plusieurs e-mails en même temps: Vous pouvez avoir plusieurs e-mails en même temps, pratique si vous êtes en train de répondre à quelquun et que vous devez ensuite envoyer un rapide e-mail entre les deux.

Sur un e-mail ouvert en cours de rédaction, faites glisser la ligne dobjet vers le bas pour ancrer le-mail. Vous pouvez continuer ainsi. Lorsque vous souhaitez accéder à lun de ces e-mails ou voir ce que vous avez ouvert, faites glisser celui de haut en bas et vous obtiendrez une vue de tous les e-mails sur lesquels vous travaillez.

Marquer comme lu: dans votre boîte de réception, balayez de gauche à droite pour afficher une icône "Lire". Sil sagit dune conversation, vous devrez le faire chaque fois quil y aura des messages non lus.

Plus, Drapeau, Corbeille: balayer de droite à gauche révèle des actions rapides pour vous permettre de faire un certain nombre de choses. Plus affiche un menu secondaire pour vous permettre de répondre, de transférer, de signaler, de marquer comme non lu, de passer à lordure ou de vous informer des futurs messages de cette conversation, tandis que Marquer et Corbeille vous permettent de faire exactement cela.

Suppression rapide (corbeille): balayez vers la gauche sur nimporte quel e-mail dans votre boîte de réception et continuez de glisser jusquà ce que vous ayez parcouru lécran.

Modification des options de balayage: vous pouvez également modifier ce qui se produit lorsque vous balayez vers la gauche ou la droite dans Paramètres. Allez dans Paramètres> Mail> Options de balayage, puis définissez votre commande de balayage vers la gauche et votre commande de balayage vers la droite. Les options sont limitées, mais cest quelque chose.

Notifications de réponse: si vous attendez une réponse spécifique dun e-mail et que vous ne voulez pas avoir à vérifier votre téléphone toutes les deux minutes, vous pouvez opter pour que votre appareil vous avertisse. Dans nimporte quel message que vous avez reçu, appuyez sur licône Drapeau en bas à gauche de lécran, puis sélectionnez Mavertir. Confirmez votre décision et quand ils vous répondront, vous en serez informé.

Remplacement du fuseau horaire: le remplacement du fuseau horaire lorsquil est activé, vous permet de toujours afficher les données et les heures des événements dans le fuseau horaire sélectionné. Lorsquelle est désactivée, les événements safficheront en fonction du fuseau horaire de votre emplacement actuel. Si cela ressemble à quelque chose que vous voulez, accédez à Paramètres> Calendrier> Remplacer le fuseau horaire et basculez.

Créez votre carnet de contacts: lorsque vous recevez un e-mail de quelquun et quil a une signature, Apple lit ces informations et vous demande si vous souhaitez lajouter à un contact. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez choisir dignorer, mais si vous le faites, appuyez sur le bouton Ajouter aux contacts en haut de lécran.

Rechercher: faites glisser vers le bas dans votre boîte de réception pour afficher un champ de recherche. Vous pouvez désormais rechercher dans votre boîte de réception un mot clé au lieu de simplement À, De, Sujet. Vous pouvez également limiter votre recherche à Toutes les boîtes aux lettres ou à la boîte aux lettres actuelle dans laquelle vous vous trouvez. En outre, vous pouvez également la limiter aux fils de conversation.

Tout marquer comme lu: vous pouvez tout marquer comme lu dans Mail. Yay. Dans une boîte aux lettres, ou la boîte de réception combinée, vous appuyez simplement sur "Modifier" en haut à droite, puis sur "Sélectionner tout" en haut à gauche, puis sur "Marquer" dans le coin inférieur gauche et choisissez choisir "Marquer comme lu" dans le menu contextuel et tous vos messages doivent être marqués comme lus.

Utilisez Mail Drop sur iOS: Mail Drop a été introduit dans Mac OS X pour vous permettre denvoyer facilement des pièces jointes volumineuses via iCloud. Cette même fonctionnalité est disponible dans lapplication iOS Mail, vous permettant de joindre un fichier volumineux (5 Go à 20 Go). Lorsque vous joignez le fichier, vous verrez une fenêtre contextuelle avec la possibilité dutiliser Mail Drop. Simples.

Faites glisser pour saisir: pour ceux qui ont un appareil iOS 13 compatible, vous pouvez faire glisser pour saisir. Gardez simplement le pouce ou le doigt sur le clavier et faites glisser dune lettre à lautre. Une fois que vous avez terminé un mot, soulevez votre pouce ou votre doigt, puis remettez-le sur le clavier pour le mot suivant.

Optez pour une seule main: le clavier QuickType vous permet de taper dune seule main, ce qui est parfait sur les gros appareils. Appuyez et maintenez la petite icône emoji et sélectionnez le clavier gauche ou droit. Il rétrécit le clavier et le déplace dun côté de lécran. Revenez en taille réelle en appuyant sur la petite flèche.

Désactiver à une main: si vous ne souhaitez jamais que loption se fasse à une seule main, accédez à Paramètres> Général> Clavier et désactivez loption "Clavier à une main".

Utiliser votre clavier comme trackpad: vous pouvez utiliser la zone du clavier comme trackpad pour déplacer le curseur à lécran. Il fonctionne partout où il y a de la saisie de texte et vous évite davoir à taper sur lemplacement exact que vous souhaitez commencer à modifier. Appuyez simplement sur la barre despace et déplacez le curseur.

Choisir votre couleur Emoji: Pour accéder à des emoji particuliers avec des tons chair, accédez au clavier emoji dans nimporte quelle application et appuyez longuement sur lémoji que vous souhaitez utiliser. Sil a des options alternatives, ils safficheront.

Ajout de claviers tiers: installez lapplication (SwiftKey ou Gboard sont bons) et suivez les instructions de lapplication. À un moment donné, il vous demandera daller dans Paramètres> Général> Clavier> Claviers et dajouter le clavier tiers.

Accéder à des claviers supplémentaires au-delà dEmoji: si vous avez installé plus de trois claviers, le clavier affichera une icône représentant un globe à côté de la barre despace. Dans toute application disposant dun clavier, appuyez sur cette icône de globe, puis à nouveau pour révéler le clavier suivant que vous avez installé.

Désactiver les animations du clavier: le clavier dApple a une animation de personnage contextuelle qui sert de rétroaction lorsque vous appuyez sur les touches. Vous pouvez cependant le désactiver en allant dans Paramètres> Général> Clavier> désactivation de laperçu des caractères.

Raccourcis de remplacement de texte: l une des solutions de clavier les plus utiles diOS consiste à créer des raccourcis qui se transforment en mots ou expressions complets. Accédez à Paramètres> Général> Clavier> Remplacement de texte. Nous trouvons utile den avoir une pour une adresse qui se remplit automatiquement chaque fois que nous orthographions des «adresses», en ajoutant un «s» supplémentaire à la fin.

Comment définir le type de transport préféré dans Apple Maps: Si vous constatez que vous nutilisez jamais Apple Maps que lorsque vous marchez, vous pouvez définir le type de transport préféré pour être exactement cela. Pour le changer entre la conduite, la marche et les transports publics, accédez à Paramètres> Cartes et choisissez celle que vous souhaitez.

Nous ARKit dans FlyOver: il y a quelques années, Apple a développé sa propre application Maps, avec Flyover; versions 3D virtuelles des grandes villes. Il est possible de parcourir les villes 3D en déplaçant simplement votre iPhone grâce à cette fonctionnalité. Recherchez une grande ville - comme Londres ou New York - puis appuyez sur loption "FlyOver". Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de déplacer votre appareil et de parcourir la ville.

Utiliser des cartes intérieures: vous pouvez désormais utiliser la cartographie intérieure pour vous repérer dans les principaux centres commerciaux ou centres commerciaux. Cest limité, mais vous pouvez lessayer à laéroport international de Philadelphie et à laéroport international de Mineta San Jose. Pour utiliser des cartes intérieures, recherchez simplement un emplacement pris en charge et effectuez un zoom avant jusquà ce que les zones extérieures deviennent gris foncé. Vous pouvez maintenant voir lintérieur du bâtiment.

Déplacez-vous entre les niveaux de bâtiment sur les cartes dintérieur: une fois que vous êtes dans une carte de bâtiment, vous verrez un nombre sur le côté droit de lécran. Appuyez dessus, puis choisissez un niveau détage.

Comment masquer Apple Music: vous pouvez masquer complètement le service Apple Music dApple. Pour ce faire, accédez à Paramètres> Musique, puis désactivez Afficher Apple Music. Maintenant, lorsque vous accédez à lapplication, vous ne verrez que votre musique, plutôt que la musique disponible sur le service.

Comment accéder à lintégralité de votre bibliothèque musicale: pour voir toutes les chansons, albums et listes de lecture que vous avez ajoutés à partir du catalogue Apple Music, ainsi que toute musique que vous avez achetée sur iTunes, y compris les CD que vous avez extraits, appuyez simplement sur longlet Bibliothèque à partir de la barre de menus de lapplication en bas.

Comment modifier vos catégories de bibliothèque: pour nettoyer votre bibliothèque et spécifier les catégories que vous souhaitez voir en un coup dœil, telles que les genres, les artistes ou la chanson, appuyez sur le bouton Modifier en haut à droite de lécran de la bibliothèque, puis activer / désactiver vos préférences.

Comment trouver votre musique téléchargée: si vous ne voulez voir que la musique qui se trouve physiquement sur votre appareil, appuyez sur longlet Bibliothèque dans la barre de menu de lapplication en bas, puis appuyez sur Musique téléchargée.

Comment créer une nouvelle playlist: Vous partez en voyage et souhaitez créer une playlist? Facile. Appuyez sur longlet Bibliothèque dans la barre de menus de lapplication en bas, puis appuyez sur Listes de lecture et sélectionnez Nouvelle liste de lecture. À partir de là, vous pouvez ajouter un nom de liste de lecture, une description, de la musique et activer / désactiver si vous souhaitez que la liste de lecture soit publique.

Comment trouver les listes de lecture organisées par Apple: l onglet "Pour vous" qui se trouve dans la barre de menu en bas est un endroit où vous pouvez vous rendre afin de trouver des suggestions de musique sélectionnées à la main par léquipe Apple Music. Les suggestions incluent un mélange de favoris organisé, des listes de lecture quotidiennes, des projecteurs dartistes et de nouvelles versions, qui vous ciblent tous et sont adaptés à vos préférences musicales.

Comment rechercher dans Apple Music: appuyez sur licône Rechercher dans la barre de menu en bas pour accéder à un champ de recherche dédié, où vous pouvez saisir manuellement les noms des artistes, les titres des albums, etc.

Comment trouver les meilleurs classements musicaux: Accédez à longlet Parcourir dans la barre de menu en bas, puis appuyez sur "Top Charts" pour voir une liste régulièrement mise à jour des chansons les plus populaires sur Apple Music.

Comment trouver les meilleurs classements musicaux par genre: Par défaut, la section Top Charts de longlet Browse vous montre tous les genres. Mais vous pouvez choisir un genre spécifique, tel que le blues, en appuyant sur le bouton Genres et en sélectionnant votre genre dans la liste qui apparaît.

Comment trouver des vidéos: Apple Music ne concerne pas seulement la musique. Il sagit également de clips vidéo et dautres contenus vidéo. Accédez à longlet Parcourir dans la barre de menus en bas, puis faites défiler jusquà Vidéos pour voir de nouvelles vidéos sur Apple Music et les meilleurs clips.

Comment trouver la station de radio Beats 1: Apple Music propose une station de radio en streaming en direct 24h / 24 et 7j / 7 appelée Beats 1. Pour y accéder, appuyez sur longlet Radio dans la barre de menu en bas, puis appuyez sur la vignette Beats 1.

Comment trouver des stations de radio: Outre Beats 1, Apple Music propose des stations basées sur des genres et des thèmes différents. Vous pouvez les trouver sous longlet Radio dans la barre de menu en bas. De là, appuyez simplement sur "Stations de radio".

Comment partager un album: vous voulez partager un album via Twitter, Facebook ou ailleurs? Appuyez sur nimporte quel album, puis sélectionnez le bouton avec les (…) trois points en haut. À partir de là, appuyez sur Partager lalbum et sélectionnez la façon dont vous souhaitez le partager.

Comment ajouter un album à une liste de lecture: vous pouvez ajouter un album entier à une nouvelle ou à une ancienne liste de lecture. Appuyez simplement sur lalbum, puis sélectionnez le bouton avec les (…) trois points en haut. De là, appuyez sur "Ajouter à une liste de lecture", puis sélectionnez la liste de lecture (ancienne ou nouvelle) à laquelle vous souhaitez lajouter.

Comment télécharger un album dans votre bibliothèque pour une écoute hors ligne: appuyez sur lalbum, puis sélectionnez Ajouter à la bibliothèque. Après cela, vous pouvez appuyer sur le nuage avec la flèche pointant vers le bas pour le télécharger.

Comment aimer un album: vous pouvez dire à Apple Music si vous aimez un album afin quil puisse mieux personnaliser vos suggestions musicales. Appuyez sur nimporte quel album, puis sélectionnez le bouton avec les (…) trois points. De là, appuyez sur Amour.

Comment créer une station à partir dune chanson: appuyez sur nimporte quelle chanson, puis dans le menu des commandes musicales (appuyez dessus en bas pour la développer en une carte plein écran) sélectionnez le bouton avec les (…) trois points en haut coin. De là, appuyez sur Créer une station. Cela créera une station de radio basée sur cette chanson spécifique.

Comment partager une chanson: vous voulez partager un album via Twitter, Facebook ou nimporte où? Appuyez sur nimporte quelle chanson, puis dans le menu des commandes musicales (appuyez dessus en bas pour la développer en une carte plein écran), sélectionnez le bouton avec les (…) trois points dans le coin supérieur. De là, appuyez sur Partager, puis cliquez sur la façon dont vous souhaitez partager.

Comment ajouter une chanson à une liste de lecture: appuyez sur nimporte quelle chanson, puis dans le menu des commandes musicales (appuyez dessus en bas pour la développer en une carte plein écran) sélectionnez le bouton avec les (…) trois points en haut coin. De là, appuyez sur Ajouter à une liste de lecture, puis sélectionnez la liste de lecture (ancienne ou nouvelle).

Comment télécharger une chanson dans votre bibliothèque pour une écoute hors ligne: appuyez sur le symbole "+" à côté de nimporte quelle chanson pour lajouter à votre bibliothèque. Vous pouvez ensuite appuyer sur le nuage avec la flèche pour télécharger une chanson.

Comment aimer une chanson: vous pouvez dire à Apple Music si vous aimez une chanson afin quelle puisse mieux personnaliser vos suggestions musicales. Appuyez sur nimporte quelle chanson, puis appuyez dessus en bas pour la développer en une carte plein écran) sélectionnez le bouton avec les (…) trois points dans le coin supérieur. De là, appuyez sur Amour.

Comment voir les paroles dune chanson: vous ne pouvez pas dire ce que lartiste dans une chanson dit? Découvrez les paroles dans Apple Music. Appuyez sur nimporte quelle chanson, puis appuyez sur le bas pour que les contrôles se développent dans une carte plein écran. Les paroles apparaîtront alors automatiquement.

Changer de source audio pour une chanson: vous voulez passer de votre iPhone à un haut-parleur connecté? Appuyez sur nimporte quelle chanson, puis sélectionnez le bouton fléché avec des ondes radio (il se trouve sous le curseur de volume). De là, choisissez votre source audio.

Partager un artiste: comme les chansons et les albums, vous pouvez partager un artiste avec un ami via les réseaux sociaux et les applications de messagerie. Appuyez simplement sur la page de nimporte quel artiste (recherchez un artiste, puis cliquez sur son nom pour accéder à la page, etc.), puis appuyez sur le bouton avec les (…) trois points à côté de son nom, puis sélectionnez Partager lartiste. À partir de là, choisissez comment vous souhaitez partager.

Comment régler lalarme en fonction du moment où vous vous endormez: l application Horloge peut vous rappeler daller vous coucher et de vous réveiller 8 heures plus tard, par exemple. Pour le configurer, accédez à la section Heure du coucher dans lapplication Apple Clock et configurez-le à partir de là.

Comment planifier le mode Night Shift: Night Shift peut automatiquement déplacer les couleurs de votre écran vers lextrémité la plus chaude du spectre de couleurs après la tombée de la nuit. Il nest pas activé par défaut.Pour lactiver, accédez à Paramètres> Affichage et luminosité> Night Shift. Vous définissez ici le moment où vous souhaitez quil sexécute ou "lactiver manuellement jusquà demain". Vous pouvez également régler la "chaleur" de laffichage de "Moins chaud" à "Plus chaud".

Planifier Ne pas déranger: si vous voulez être sûr que les e-mails aléatoires et les alertes Facebook ne vous réveillent pas la nuit, accédez à Paramètres> Ne pas déranger, puis activez loption Planifiée avant de choisir une heure pour quelle soit activée.

Configurer ScreenTime: vous pouvez définir des limites dutilisation des applications et voir combien de temps vous avez passé dans certaines applications. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez notre guide complet de ScreenTime .

Traduire: Siri peut traduire une poignée de langues en anglais américain. Demandez simplement "Hey Siri, comment dites-vous [phrase ici] en allemand / espagnol / italien / japonais / chinois."

Hey Siri: Pour que Siri fonctionne simplement en criant dessus plutôt quen appuyant sur un bouton, allez dans Paramètres> Siri & Recherche> Écoutez "Hey Siri".

Désactiver lassistant proactif: si vous ne souhaitez pas que Siri suggère des applications, des personnes, des emplacements, etc. lorsque vous utilisez la recherche Spotlight, vous pouvez toujours désactiver les suggestions Siri. Ouvrez Paramètres> Siri et Rechercher> Suggestions dans la recherche, Suggestions dans Rechercher et Suggestion sur lécran de verrouillage.

Dites à Siri de se souvenir de ce que vous voyez à lécran: Siri peut définir des rappels. Tu sais ça. Mais elle peut également vous rappeler tout ce qui saffiche sur lécran de votre appareil - que ce soit un site Web ou une note. Dites simplement "Siri, rappelez-moi cela", et elle numérisera la page et ajoutera les détails pertinents à votre application Rappels.

Demandez à Siri daller chercher une photo pour vous: Siri peut rechercher vos photos en fonction de leurs informations et de leurs critères. Demandez-lui par exemple de trouver une photo spécifique du 14 juillet 2015, et elle fera exactement cela.

Tais-toi Siri: Parfois, Siri est tout aussi utile quand elle ne parle pas. Heureusement, un paramètre appelé Voice Feedback (Paramètres> Siri & Search> Voice Feedback) vous permet de décider quand elle peut utiliser sa voix. Vous pouvez basculer le paramètre sur toujours activé, mains libres uniquement (qui ne fonctionne que lorsque vous utilisez "Hey Siri" ou connecté à un appareil Bluetooth), ou loption de contrôle avec sonnerie (qui empêche Siri de parler lorsque votre sonnerie est activée). silencieux).

Pour arrêter les sites Web de vous suivre: accédez à Paramètres> Safari, puis basculez le commutateur «Empêcher le suivi intersite» sur la position activée.

Accédez aux mots de passe enregistrés: grâce à iCloud, Safari a la possibilité de stocker votre mot de passe sur tous vos appareils. Accédez à Paramètres> Mots de passe et comptes> Mots de passe de site Web et dapplication> Connectez-vous à laide de votre scanner Touch ID. Ici, vous pouvez voir tous les mots de passe enregistrés et les gérer.

Rechercher sur la page dans Safari: Pour rechercher du texte dans une page Safari, appuyez sur le bouton Partager sur une page pour voir une option Rechercher sur la page (il fait apparaître une fenêtre contextuelle sur le clavier).

Désactivez les sites fréquemment visités dans Safari: Safari affiche les icônes de vos sites Web les plus visités chaque fois que vous ouvrez une nouvelle page. Il vous permet de supprimer des fichiers individuels en appuyant dessus et en les maintenant, mais vous pouvez les désactiver complètement en allant dans Paramètres> Safari. À partir de là, désactivez les sites fréquemment visités.

DuckDuckGo: Si vous souhaitez définir DuckDuckGo comme moteur de recherche par défaut sur Google, Yahoo ou Bing, accédez à Paramètres> Safari> Moteur de recherche et sélectionnez le moteur de recherche convivial par défaut.

Suggestion automatique de sites Web: comme Safari sur le bureau, vous pouvez demander à liPhone ou à liPad Safari de suggérer des résultats de recherche au fur et à mesure de la frappe. Il est activé par défaut, mais si vous ne le souhaitez pas, accédez à Paramètres> Safari> Suggestions du moteur de recherche et désactivez la fonctionnalité.

Suggestions automatiques dapplications: de la même manière que vous saisissez des noms dapplications populaires dans la zone URL de recherche Safari, Apple essaiera de faire correspondre cela avec les applications que vous possédez ou souhaitez. Il est activé par défaut, mais si vous souhaitez le désactiver, accédez à Paramètres> Safari> Suggestions de Safari.

Obtenir rapidement le lien du site Web: Paramètres> Safari> Recherche rapide de site Web déterminera si Safari propose des correspondances de site Web ou non pour vous.

Accélérer le chargement des sites Web ou enregistrer vos données: Safari précharge le premier résultat du résultat de recherche pour accélérer le chargement de votre choix. Linconvénient est que cela pourrait utiliser des données. Si vous souhaitez le désactiver, accédez à Paramètres> Safari> Précharger Top Hit et désactivez-le.

Scannez votre carte de crédit: Plutôt que davoir à saisir toutes vos informations, vous pouvez utiliser lappareil photo pour scanner votre carte de crédit. Lorsquil sagit de saisir les détails de la carte de crédit, appuyez sur pour remplir automatiquement si vous utilisez déjà cette fonction avec le trousseau, ou appuyez dessus, puis sélectionnez Utiliser lappareil photo dans le menu suivant.

Glisser vers lavant et vers larrière: glisser de lécran hors de lécran vers la gauche de lécran revient en arrière dans votre historique de navigation tandis que glisser de la droite de Safari avance dans votre historique de navigation.

Activation du transfert entre les appareils iOS: accédez à Général> AirPlay et transfert puis activez la case Transfert.

Accès aux applications Handoff: sur lécran de verrouillage, appuyez sur licône de lapplication dans le coin inférieur gauche.

Autoriser les messages SMS sur votre Mac: Pour ce faire, vous devez activer la fonction sur votre iPhone. Assurez-vous que vous exécutez iOS 8.1 ou une version ultérieure, puis accédez à Paramètres> Messages> Transfert de messages texte. Trouvez votre Mac ou iPad dont vous souhaitez autoriser laccès et associez les deux appareils avec un code de sécurité. Vous pourrez désormais voir et envoyer des SMS via le bureau.

Activer iCloud Drive: Accédez à Paramètres, appuyez sur votre nom / ID en haut, puis accédez à iCloud> iCloud Drive. Ici, vous pouvez contrôler les applications qui ont accès à votre lecteur iCloud et si elles peuvent ou non utiliser les données cellulaires / mobiles.

Gérez votre stockage: allez dans Paramètres, puis votre nom / ID> iCloud> Gérer le stockage. De là, vous pouvez voir combien despace de stockage vous avez, combien il vous reste et choisir dacheter plus.

Partage familial: Plutôt que davoir votre compte Apple sur tous les iPhones et iPads de votre famille, vous pouvez configurer le partage familial pour jusquà 6 personnes. Allez dans Paramètres puis appuyez sur votre nom / ID en haut et choisissez loption "Partage familial". Vous pouvez en savoir plus sur le partage familial dans notre fonction séparée .

Accès sécurisé au trousseau iCloud: allez dans Paramètres, puis votre nom / ID en haut> iCloud> Trousseau, et activez-le ou désactivez-le.

Envoyer le dernier emplacement afin que vous puissiez le trouver même lorsque le téléphone est mort: il existe une fonctionnalité cachée intéressante qui enverra automatiquement le dernier emplacement connu à Apple lorsque votre batterie est extrêmement faible. Même si la batterie séteint alors que vous avez perdu le téléphone à larrière du canapé, vous pouvez au moins avoir une idée de lendroit où il est arrivé.

Accéder aux fichiers iCloud Drive: Accédez à lapplication Fichiers, puis appuyez sur "Parcourir" puis sur "Emplacements" avant de choisir loption iCloud Drive. Ici, vous verrez tous les documents et fichiers enregistrés dans votre lecteur iCloud.

Pré-armer votre paiement: Pour accélérer votre temps à la caisse, vous pouvez pré-armer votre Apple Pay avant darriver au comptoir. Pour ce faire, accédez à Apple Wallet, sélectionnez la carte que vous souhaitez utiliser, puis maintenez votre doigt sur le capteur Touch ID. Une fois terminé, vous avez une minute pour utiliser le paiement armé avant quil ne séteigne.

Charger plusieurs cartes: il ny a pas de limite au nombre de cartes bancaires que Apple Pay peut contenir, alors continuez à les charger dans Wallet.

Comment accéder à Apple Pay à partir de lécran de verrouillage: pour accéder à Apple Pay sur lécran de verrouillage, vous pouvez appuyer deux fois sur le bouton Accueil. Si vous ne voulez pas de cette fonctionnalité, vous pouvez la désactiver en accédant à Paramètres> Portefeuille et Apple Pay et en désactivant "Double-cliquez sur le bouton daccueil".

Comment autoriser les paiements Apple Pay sur Mac: vous pouvez utiliser Apple Pay sur votre iPhone pour confirmer les paiements sur un Mac à proximité. Pour vous assurer que cela est activé, accédez à Paramètres> Portefeuille et Apple Pay et activez «Autoriser les paiements sur Mac».

Comment changer la carte Apple Pay par défaut: Accédez à Paramètres> Portefeuille et Apple Pay et sélectionnez la carte par défaut que vous souhaitez. Si vous navez quune seule carte, ce sera automatiquement la carte par défaut.

Sélectionnez une carte de paiement Apple Pay: lorsque vous payez avec Apple Pay, vous pouvez rapidement choisir la carte que vous souhaitez utiliser simplement en double-cliquant sur le bouton daccueil sur lécran de verrouillage et en glissant sur la carte que vous souhaitez utiliser. Il affichera toutes vos cartes sur votre iPhone.

Définissez la luminosité de lécran: ouvrez le Centre de contrôle et ajustez le curseur de luminosité de lécran, ou accédez à Paramètres> Affichage et luminosité> Ajustez le curseur de luminosité.

Taille du texte et texte en gras: pour modifier la taille du texte par défaut et si vous souhaitez que toutes les polices soient en gras pour en faciliter la lecture, accédez à Paramètres> Affichage et luminosité> Texte en gras.

Prévisions météorologiques à 10 jours: accédez à la météo et balayez vers le haut dans nimporte quelle ville. Vous pouvez maintenant voir les prévisions à 10 jours ainsi que des informations supplémentaires comme une mini-météo pour la journée, les heures de lever et de coucher du soleil et les risques de pluie.

Choisir un nouveau fond décran: pour choisir un nouveau fond décran, accédez à Paramètres> Fond décran> Choisir un nouveau fond décran.

Accédez rapidement aux paramètres Wi-Fi avec 3D Touch: Si vous avez un iPhone 6S, 6S Plus ou une version ultérieure, vous pouvez forcer la pression sur licône Paramètres pour révéler des liens rapides vers les paramètres Bluetooth, Wi-Fi et de la batterie. Le mouvement rend très rapide le passage aux paramètres sans fil.

Désactiver les photos de contact: vous pouvez activer ou désactiver les photos de contact sur iPhone 6 et versions ultérieures. Pour modifier le paramètre, qui est activé par défaut, accédez à Paramètres> Messages> Afficher les photos des contacts.

Revenir aux applications: lorsque vous ouvrez un lien ou appuyez sur une notification lorsque vous utilisez une application, vous serez redirigé vers une nouvelle application afin dafficher les informations en détail. Vous verrez également un nouveau bouton "Retour à ..." en haut à gauche de lapplication que vous venez douvrir, vous donnant la possibilité de la toucher et de revenir instantanément à lapplication que vous utilisiez.

Suivez votre santé génésique: lapplication Santé a ajouté un onglet Santé génésique, avec des options pour la température basale du corps, la qualité de la glaire cervicale, les menstruations et lovulation, et plus encore.

Supprimer une alarme: le geste de glisser pour supprimer dApple fonctionne dans lapplication Horloge. Pour supprimer une alarme, balayez vers la gauche sur lalarme.

Rechercher dans les paramètres: l application Paramètres a un champ de recherche en haut qui peut être révélé en tirant vers le bas sur le menu Paramètres. Utilisez-le pour trouver les commutateurs dont vous avez besoin.

Activer le mode basse consommation : le mode basse consommation (Paramètres> Batterie) vous permet de réduire la consommation dénergie. La fonctionnalité désactive ou réduit lactualisation de lapplication en arrière-plan, les téléchargements automatiques, la récupération du courrier, etc. (lorsquelle est activée). Vous pouvez lactiver à tout moment ou vous êtes invité à lactiver aux marqueurs de notification de 20 et 10%. Vous pouvez également ajouter un contrôle à Control Center et y accéder rapidement en faisant glisser vers le haut pour accéder à Control Center et en appuyant sur licône de la batterie.

Trouvez des applications gourmandes en batterie: iOS vous indique spécifiquement quelles applications utilisent le plus de jus. Accédez à Paramètres> Batterie, puis faites défiler jusquà la section qui vous donne un aperçu détaillé de toutes vos applications gourmandes en batterie.

Utilisez un code daccès à six chiffres: Apple vous a toujours donné la possibilité de définir un code daccès à quatre chiffres, mais il propose également une option à six chiffres, ce qui signifie que les pirates ont 1 chance sur 1 million de le casser, au lieu de 1 sur 10000. . Accédez à Paramètres> Appuyez sur ID et code daccès> Modifier le code daccès, puis sélectionnez "Options du code daccès".

Modifier la façon dont votre écran réagit aux taps: une section sous Accessibilité dans Paramètres vous permet de modifier la façon dont votre écran réagit aux taps. Vous pouvez dire à votre iPhone dignorer les touches répétées. Vous pouvez également augmenter la durée des taps avant la reconnaissance, et bien plus encore.

Vérifiez votre batterie via le widget Batterie: dans les widgets accessibles avec un balayage de gauche à droite sur lécran daccueil et lécran de verrouillage, il y a une carte qui vous permet de voir la durée de vie restante de la batterie de votre iPhone, Apple Watch et puce W1 ou H1 - casque équipé. Si vous naimez pas ce widget, appuyez sur le bouton Modifier en bas de lécran, puis appuyez sur le bouton supprimer.