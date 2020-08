Quest-ce que la 5G, à quelle vitesse et comment puis-je lobtenir?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tous les grands réseaux ont annoncé des services 5G aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais quest-ce que cela signifie pour vous?

En plus de lexpansion des réseaux 5G, nous verrons également beaucoup plus de téléphones 5G lancer au cours des prochains mois. De nombreux appareils 5G sont déjà annoncés et en vente, notamment les séries Samsung Galaxy S20 et OnePlus 8 . Nous sommes également sur le point dacquérir bientôt des iPhones 5G .

Les réseaux 5G continuent de se déployer, mais à un rythme plus lent que prévu en raison des défis de 2020.

Alors venez avec nous pendant que nous expliquons les principaux acteurs de la 5G, pourquoi il arrivera probablement sur votre prochain téléphone (certainement celui daprès) et comment il peut également révolutionner le haut débit domestique.

La 5G est la prochaine évolution des réseaux de téléphonie mobile. Au cours des deux dernières décennies, nous avons lancé la 3G, puis la 4G et maintenant la 5G.

La 5G est construite au-dessus de la 4G, de sorte que la technologie derrière la 4G (LTE) ne mène nulle part. La 3G sera finalement désactivée et le spectre réutilisé. Cependant, la 2G est là pour rester en arrière-plan.

Dici 2024, plus de 1,5 milliard dentre nous seront connectés à la 5G, selon Ericsson, une entreprise qui crée une partie de linfrastructure qui rendra tout cela possible.

Naturellement, il y a une prime de prix pour les téléphones 5G, même si de nombreux réseaux le fournissent sans frais supplémentaires pour les clients existants qui achètent des téléphones 5G purement et simplement.

Lanalyste Paolo Pescatore suggère que les réseaux doivent expliquer clairement aux utilisateurs les avantages de la 5G ainsi que les extras ou avantages groupés quils peuvent obtenir avec les offres 5G. Il suggère également que les prix chuteront. "La prime initiale sérodera rapidement comme nous lavons vu avec les générations précédentes."

Dominic Sunnebo, directeur de lanalyse des consommateurs chez Kantar, déclare que de nombreux consommateurs sont déjà très conscients de la 5G. Il a sondé 10000 personnes en juin 2019, ce qui suggère que seulement 9% de la population britannique ne le savent pas. Et, en raison de la récente débâcle de Huawei au Royaume-Uni ainsi que des théories erronées liant la 5G à dautres choses , il y a certainement une prise de conscience vertigineuse en 2020.

Il existe différentes versions de la 5G - nous ne devrions pas vraiment en parler en termes dexpérience réelle dutilisation de nos téléphones, mais le fait est quils sont utilisés par les réseaux téléphoniques / opérateurs à des fins différentes et affectent la couverture. Et les transporteurs utilisent également des noms pour ces différents types.

Nous allons donc ici du plus rapide au plus lent et aussi des ondes radio avec la longueur donde de fréquence la plus courte à la plus grande.

Le nom donde millimétrique (mmWave) fait référence à sa longueur donde - cest la version donde la plus courte de la 5G et offre les plus grandes vitesses. Le problème est que les vagues ne peuvent pas aller aussi loin; ils ont du mal à naviguer dans les corps, sans parler des murs. Il est utilisé aux États-Unis, mais ce nest pas encore au Royaume-Uni (certains sattendent à ce quil arrive cette année).

Il est destiné aux zones du centre-ville où une capacité élevée / une couverture dense est requise.

Quant aux réseaux américains, Verizon lappelle Ultra Wideband, AT&T lappelle 5G + et T-Mobile lappelle simplement mmWave pour le moment.

Le milieu de gamme représente actuellement tous les services 5G au Royaume-Uni. Aux États-Unis, Sprint a déployé son réseau True Mobile 5G dans ces bandes - cela a maintenant été intégré au réseau 5G de T-Mobile maintenant que les deux ont fusionné.

La 5G à bande moyenne peut fournir une couverture 5G sur une zone beaucoup plus grande que mmWave.

La bande basse est utilisée pour apporter une couverture nationale aux États-Unis, T-Mobile parle détendre son réseau 5G (appelé Nationwide 5G) à 200 millions dutilisateurs. AT&T se réfère à son service à bande basse comme simplement «5G». Verizon appelle cela la bande basse 5G.

En dessous de 6 GHz, on peut appeler Sub-6, de sorte que certaines entreprises se réfèrent essentiellement à deux types de signaux 5G - mmWave et Sub-6.

Essayant de devancer la concurrence, AT&T aux États-Unis a également commercialisé un service appelé 5G E. Représentant 5G Evolution, le service nest rien de plus quune version légèrement plus rapide de la 4G avec une certaine étincelle de marque - en effet, cest la même chose que LTE Advanced.

Un nouveau réseau saccompagne de nouvelles capacités, allant des vitesses de type haut débit sur votre téléphone à la latence réduite - ce qui signifie essentiellement aucun retard lorsque vous diffusez une vidéo ou jouez à des jeux en ligne.

Pour certains, cela signifiera quils pourraient théoriquement abandonner complètement leur haut débit domestique. Pensez à la diffusion de films de manière aussi transparente que la diffusion de musique en continu.

Un autre avantage énorme est la rapidité avec laquelle vous pourrez télécharger. La 4G a toujours consisté à obtenir des données - des films ou de la musique en streaming par exemple - mais avec la 5G, le réseau sera en mesure de gérer toutes ces données beaucoup plus efficacement.

Cela pourrait être de nouvelles expériences de réalité augmentée, des jeux de qualité PC sur votre mobile sans décalage ou des appels vidéo multi-voies sans aucun problème.

Les choses devraient également saméliorer dans le train et dans les grandes zones peuplées, car le réseau 5G sera mieux à même de faire face à votre mouvement et lorsque de nombreuses personnes se connectent au réseau lors dun match de football par exemple.

Au-delà des besoins généraux des consommateurs, un réseau 5G permettra également la communication à distance entre des voitures autonomes, une infrastructure de trafic connectée et des usines distantes fonctionnant sans intervention locale.

Un tas de téléphones 5G sont maintenant disponibles en fonction de votre réseau, y compris les offres de Samsung, OnePlus, Oppo, Huawei et Nokia. Nous gardons une trace de tous les meilleurs téléphones 5G dans une fonctionnalité distincte. Beaucoup de ces nouveaux téléphones utilisent les plates-formes Snapdragon 855 ou 865 de Qualcomm (ainsi que les modems X50, X55 ou X60 de la société), bien que dautres fabricants de matériel tels que MediaTek, Samsung et Huawei HiSilicon aient lancé des plates-formes 5G.

La 5G viendra également chez vous, si vous le souhaitez - les routeurs 5G sont une alternative au haut débit fixe, même si elle sera rarement plus efficace à lheure actuelle. AT&T vend le hotspot mobile Nighthawk 5G (499 $) aux États-Unis avec un abonnement mensuel de 70 $ pour 15 Go de données 5G par mois et Verizon propose également un service à domicile. Trois Royaume-Uni et Vodafone ont lancé le haut débit 5G au Royaume-Uni.

De plus, la 5G arrive sur les ordinateurs portables. Les appareils Windows alimentés par Qualcomm Snapdragon (Windows sur ARM) existent depuis quelques années, mais les versions 5G commencent maintenant à arriver. De plus, Intel a également annoncé un partenariat avec MediaTek qui verra certains ordinateurs portables Intel Core recevoir également des modems 5G.

Verizon, AT&T et T-Mobile offrent tous des services 5G de couverture et de qualité différentes.

T-Mobile a également eu du mal avec son déploiement 5G en raison de sa fusion prolongée avec Sprint qui est maintenant terminée. Il a lancé un service mmWave pour la vitesse et un service de bande basse pour la couverture, tandis que lopérateur devait sappuyer sur le spectre de bande moyenne de Sprint pour alimenter les choses.

Après la fusion, T-Mobile US a annoncé une forte augmentation de son réseau 5G denviron 30%. Il a maintenant lancé un réseau 5G `` autonome (SA) et près de 250 millions de personnes dans plus de 7500 villes et villages à travers les États-Unis bénéficient désormais dune couverture 5G.

Le réseau mmWave de T-Mobile est en direct à New York, Los Angeles, Las Vegas, Dallas, Cleveland et Atlanta.

Comme nous lavons mentionné ci-dessus, AT&T a une image de marque déroutante autour de 5G - 5G + (ou 5G Plus) est mmWave, 5G est une bande basse et 5GE est essentiellement LTE Advanced (oui, 4G). Le vice-président senior dAT & T, Chris Penrose, a décrit AT&T 5G comme un cookie aux pépites de chocolat. La pâte à biscuits principale représente la 5G à bande basse, tandis que les pépites de chocolat représentent les villes à ondes millimétriques 5G + «saupoudrées à travers le pays».

AT&T a annoncé que 30 villes seront couvertes par la 5G Plus en 2020. En revanche, la 5GE est disponible dans plus de 500 villes américaines.

Plus de 30 sites aux États-Unis ont Verizon 5G Ultra Wideband. Les abonnés actuels devront payer 10 $ de plus par mois pour utiliser le soi-disant réseau ultra large bande 5G, bien que les frais soient actuellement appliqués pour les nouveaux abonnés.

Verizon dit que les utilisateurs peuvent sattendre à des vitesses de téléchargement typiques de 450 Mbps, avec des vitesses de pointe de près de 1 Gbps et une latence inférieure à 30 secondes.

Verizon propose déjà un service haut débit domestique 5G. Les utilisateurs de Verizon 5G Home ont des vitesses allant jusquà 1 Gbps - "coupez tout ce que vous détestez sur le câble", déclare la société dans son marketing. De plus, le réseau a également lancé Inseego MiFi - le premier hotspot 5G à être disponible.

Le service 5G Home de Verizon est disponible à Los Angeles et Sacramento en Californie, ainsi quà Houston, au Texas et à Indianapolis. Dautres domaines seront bientôt disponibles.

Au Royaume-Uni, Vodafone, EE, O2 et Three ont confirmé quils lanceraient des services 5G disponibles sur le marché en 2019.

Le réseau 5G de BT est maintenant lancé. BT et EE sont désormais la même société, donc BT est vraiment un opérateur de réseau virtuel utilisant le réseau EE. Et il est disponible partout où se trouve EE 5G - un total de 80 emplacements actuellement.

Comme Vodafone, BT propose également un forfait haut débit convergent et mobile 5G appelé BT Halo .

Le déploiement initial dEE a commencé avec la capitale de chaque pays du Royaume-Uni; Londres, Édimbourg, Cardiff et Belfast, aux côtés de Birmingham et de Manchester. Il a maintenant étendu le déploiement à 80 emplacements .

Le réseau estime que les clients des zones achalandées bénéficieront dune augmentation de vitesse allant jusquà 100-150 Mbps sur 4G, certains enregistrant jusquà 1 Gbps - les performances 5G samélioreront avec le temps.

Les contrats avec un téléphone commenceront à partir de 54 £ par mois et les forfaits SIM uniquement coûteront à partir de 32 £ par mois. Selon nos estimations, la 5G vous coûtera environ 12 £ par mois.

Vous bénéficiez également davantages échangeables, tels que la suppression de services tels que Netflix et BT Sport de votre limite de données ou dun pass ditinérance. Plus de détails ici .

En termes de haut débit 5G, EE propose le Mobile Smart Hub 5G de HTC (il avait précédemment déclaré quil offrirait le routeur 5G CPE Pro de Huawei, mais cela semble avoir été mis de côté). Avec un coût initial de 100 £, vous pouvez souscrire à lun des deux forfaits - 50 Go pour 50 £ par mois ou 100 Go pour 75 £.

O2 a émergé de la vente aux enchères de spectre Ofcom avec une bonne masse de spectre 5G et son réseau 5G est en direct à 60 endroits. En plus de déployer la 5G dans les zones centrales, le réseau apportera également la 5G aux pôles de transport ainsi quà des lieux de divertissement comme lO2 à Greenwich et le stade de Twickenham (O2 sponsorise England Rugby).

Comme nous lavons mentionné ci-dessus, O2 et Vodafone ont une entreprise commune de partage de réseau, ce qui signifie quenviron les trois quarts de leurs sites de mât au Royaume-Uni sont utilisés par les deux réseaux. Quant à lautre trimestre, environ 2 700 sites dans 23 des plus grandes régions du Royaume-Uni disposeront déquipements provenant des deux réseaux.

Sky propose désormais des services 5G - cest un opérateur virtuel qui utilise le réseau dO2. 20 villes y avaient accès en janvier 2020 et il a promis 50 emplacements dici «été 2020».

Les clients Sky Mobile qui utilisent Sky VIP peuvent obtenir la 5G gratuitement, sans rien à payer en plus des tarifs existants de Sky Mobile. Ceux-ci commencent à partir de 6 £ par mois pour un plan de données de 3 Go. Si vous voulez plus de données pour la navigation 5G et le streaming, le forfait 9 Go coûte 12 £ par mois.

Les fonctionnalités Swap et Watch existantes de Sky Mobile sont également disponibles avec la 5G. Swap vous permet de passer à un nouveau combiné quand vous le souhaitez. Watch permet la diffusion illimitée de la télévision et des films via les applications Sky sans utiliser votre allocation de données.

Le service 5G de Three a été lancé lété dernier à Londres, mais il ne sagissait que dun service haut débit domestique. Après un retard en raison de problèmes de déploiement de son réseau central Nokia basé sur le cloud, il déploie maintenant un réseau mobile 5G. En plus de Londres, il est disponible dans 65 autres endroits.

Three affirme quil investit plus de 2 milliards de livres sterling dans son déploiement 5G et a acheté le plus de spectre 5G au Royaume-Uni (100 MHz). Il affirme que cela fournira le réseau britannique le plus rapide en conséquence et que nous avons atteint des vitesses de pointe dans lun de ses emplacements premium (Cardiff) autour de 700 Mbps, ce qui est vraiment impressionnant.

Les trois clients 4G actuels peuvent accéder à la 5G sans frais supplémentaires (bien que vous ayez besoin dun nouveau combiné, bien sûr) et quil offrira des tarifs illimités - vous pourrez obtenir des données 5G illimitées pour 20 £ par mois sur SIM -seulement.

Vodafone 5G est également «au même prix que la 4G». Le réseau 5G de Vodafone est désormais opérationnel dans 45 villes britanniques,

Afin de déployer la 5G le plus rapidement possible, Vodafone sest à nouveau associé à O2 pour créer un réseau 5G commun. Ce sera principalement en dehors des grandes villes où les réseaux disent quils continueront de fonctionner de manière autonome - en termes simples, cela signifie quils auront toujours la responsabilité exclusive denviron un quart de leurs sites de mâts.

Le couple fait déjà du partage de réseau et gère également une coentreprise qui gère les sites du réseau (mais pas léquipement lui-même).

Écrit par Dan Grabham.