11 trucs et astuces de photographie pour de meilleures photos sur smartphone

(Pocket-lint) - Au cours des dernières années, nous avons vu le marché des appareils photo compacts seffondrer, le partage de photos exploser et les smartphones évoluer pour devenir les appareils photo les plus importants du marché. Dans le même temps, les performances de lappareil photo sont devenues laspect le plus important de ces téléphones. Ce nest pas une question de clarté des appels, mais de qualité photo.

Nous ne disons pas quil ny a plus de place pour les vrais appareils photo - loin de là - mais pour lutilisateur de tous les jours, le smartphone est devenu lappareil photo incontournable. Que vous ayez l iPhone phare le plus cher ou l Android dentrée de gamme le moins cher, nous avons rassemblé quelques conseils pour vous assurer que vous tirez le meilleur parti de lappareil photo de votre téléphone.

Des photos un peu laiteuses? Cest le plus gros problème que nous voyons sur les appareils photo des smartphones. Parce que lobjectif est si petit, il est très facile pour lui de se salir lorsque vous utilisez votre téléphone pour dautres choses. Vous passez toute la journée à tâtons votre téléphone, alors assurez-vous dessuyer ces marques maculées avant de commencer à claquer.

Ceci est particulièrement problématique lorsque la crème solaire sort - essuyez-la et vous obtiendrez de meilleures photos. Ceci est également très important sur la caméra frontale. Vous voulez que ces selfies soient stellaires, alors prenez le temps dessuyer la sueur, la graisse ou le maquillage de lobjectif pour avoir lair bien net.

La mise au point fait une photo. Les caméras sont devenues beaucoup plus efficaces pour se concentrer sur le sujet au cours des dernières années, mais ne vous contentez pas de pointer et dappuyer sur le bouton. Prenez le temps de vous assurer que ce que vous voulez prendre en photo est net.

De nombreux smartphones offrent une mise au point tactile. Touchez simplement ce que vous voulez sur lécran et souvent, cela cliquera simplement en place. Sil ne se concentre pas, vous pourriez être trop proche, surtout si cest quelque chose de petit. Essayez de reculer un peu.

Plus récemment, lavènement des modes « bokeh » ou portrait sur lappareil photo signifie quil est facile de créer un effet de profondeur de champ. Bien que cela puisse supprimer les détails gênants de larrière-plan et aider le sujet à ressortir, cela peut également donner aux photos un aspect un peu artificiel. De nombreux téléphones vous permettent de varier la force de cet effet et le baisser souvent un peu créera un meilleur résultat global. Mais cela vaut la peine de prendre le temps de juger si une photo est meilleure avec cet effet ou non.

Pensez à ce que vous regardez et à ce que votre image essaie de montrer. Vous pouvez très facilement changer la forme de votre photo par la suite, mais si elle est pleine déléments darrière-plan gênants ou si vous ne savez pas exactement de quoi vous prenez une photo, cela ne sera jamais très beau. Arrêtez-vous et pensez à la photo que vous voulez réellement montrer aux gens et à ce que vous voulez quils ressentent lorsquils la regardent.

Les photographes utilisent souvent la règle des tiers pour placer le sujet dans une position idéale. Imaginez la scène avec une grille tic-tac-toe sur le dessus. Les choses importantes devraient être alignées le long de ces lignes, ou à lintersection de ces lignes, pour le plus grand impact. Cest simple et ça marche.

Il existe dautres astuces simples, comme utiliser des bords comme des clôtures ou des chemins pour attirer le spectateur dans limage et donner une plus grande impression de profondeur et déchelle - et faire attention à lhorizon - est votre niveau de photo?

Les conditions ensoleillées sont idéales pour prendre de belles photos avec un ciel bleu riche et des verts luxuriants, mais pensez à lendroit où se trouve le soleil lorsque vous sortez votre téléphone. Photographiez trop près du soleil - cest-à-dire en pointant vers lui - et vous constaterez peut-être quune lumière parasite géante domine la scène ou que les sujets sont massacrés par des reflets soufflés sans aucun détail dans ces zones.

Si cela se produit, essayez dutiliser votre main pour ombrer lobjectif, en vous assurant quil nest pas en prise, et vous pouvez obtenir un excellent résultat. Lorsque vous photographiez des gens, regardez où tombent ces ombres et pensez au meilleur côté à partir duquel prendre une photo - vous ne voulez pas dune silhouette devant un beau fond parce que vous ne pensiez pas que le soleil était derrière eux, par exemple - mais regarder le soleil pour un portrait est aussi éblouissant pour le sujet.

Mais le soleil peut aussi présenter de nombreuses opportunités et utiliser un soleil bas pour créer des silhouettes et de longues ombres est un excellent moyen dobtenir quelque chose de légèrement différent. Dans limage ci-dessus, il ne sagit pas seulement de photographier au soleil, mais aussi dutiliser le mode portrait pour créer des résultats inhabituels.

Le flash de votre téléphone nest pas génial et dans de nombreux cas, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats sans utiliser le flash à larrière. Avec laugmentation des performances dans des conditions de faible éclairage, la meilleure chose à faire est de désactiver le flash. Tournage à un concert dans des conditions sombres? Le flash natteindra pas la scène de toute façon, alors désactivez-le. Dans un zoo tirant à travers du verre? Non seulement vous prenez une mauvaise photo, mais vous effrayez les animaux. Neffrayez pas les animaux.

Mais les flashs peuvent être utiles. Le flash arrière peut être plus efficace lorsque vous photographiez à la lumière du jour et que le sujet est dans lombre - il peut donner dexcellents résultats de portrait. Le flash avant peut souvent vous aider à obtenir un selfie dans des conditions sombres où vous nobtiendriez autrement rien du tout. Donc, même si nous disons que 90% du temps, vous êtes mieux sans cela - rappelez-vous que cest toujours là.

Cest aussi vrai pour les smartphones que pour nimporte quel appareil photo. Le garder stable vous donnera de bien meilleures photos. Nattrapez pas le bouton, maintenez les choses stables et prenez votre temps. Alors que de nombreux téléphones offrent désormais une stabilisation optique de limage et une correction AI pour la poignée de main, être stable est souvent la meilleure chose que vous puissiez faire.

Cela peut simplement être dû au fait de mieux supporter le téléphone - en utilisant deux mains plutôt quune - il se peut que vous deviez ralentir plutôt que de précipiter cette photo ou il se peut que vous deviez soutenir votre téléphone sur quelque chose de solide, comme une table ou mur.

Bien que ce soit un peu une imposition de porter un trépied, les téléphones devenant plus intelligents, avoir un trépied flexible et un support pour smartphone ouvre un monde de possibilités - selfies impossibles, photos de lune, photos de nuit à tomber par terre - ou des expositions plus longues qui transforment leau en fumée.

Le mode nuit est le plus grand changement dans la photographie sur smartphone à être arrivé au cours des 5 dernières années. Vous naurez cette option que si vous avez un téléphone récent, mais les derniers téléphones Google, iPhones, Huawei, Samsung et autres ont tous une sorte doption de nuit. Si cest la nuit, utilisez-le. Vous pouvez voir une comparaison de certains des derniers téléphones ici prenant des photos en mode nuit.

Le mode nuit donne au téléphone une idée du résultat que vous recherchez réellement et déploie de nombreuses technologies pour nettoyer, corriger et proposer une photo qui mérite dêtre partagée et chérie. La plupart des modes nuit vous permettront de filmer des scènes à main levée qui étaient impossibles sur un smartphone il y a à peine quelques années - tandis que certains, avec plus de support, vous offriront des expositions plus longues pour des résultats encore meilleurs. Cela na pas besoin dêtre super arty non plus - cela pourrait juste être des amis lors dune soirée.

Sur liPhone, le mode nuit sactivera automatiquement dans les bonnes conditions, sur certains autres téléphones, vous devrez peut-être le sélectionner.

Celui-ci est un peu évident, mais les smartphones ont commencé à ajouter plus dobjectifs, ce qui signifie plus dopportunités. Ils peuvent désormais prendre de meilleures photos avec zoom, mais beaucoup offrent désormais également un grand angle. Cela signifie que vous pouvez obtenir beaucoup plus dans votre photo et créer de nouvelles compositions. Certains téléphones offrent un deuxième appareil photo pour les «données», mais ne vous laissez pas séduire par cela - nous préférerions plutôt un objectif grand angle pour prendre de superbes photos.

Alors, prenez le temps dapprendre ce que votre téléphone peut réellement faire, puis sortez et faites-le. Bien sûr, le plus important avec nimporte quel appareil photo est de prendre plus de photos, même si cela signifie en supprimer beaucoup. Les meilleurs résultats de votre téléphone viendront de la connaissance des résultats que vous obtiendrez lorsque vous utiliserez les appareils photo quil propose - et davoir quelque chose à photographier, bien sûr.

Toutes les photos ci-dessus sont directement sorties du téléphone sans aucune retouche. Mais tous les smartphones utilisent beaucoup de logiciels ou dintelligence artificielle pour nettoyer les images et vous donner des résultats plus agréables. Les goûts dApple, Samsung, Huawei et Google boosteront tous vos images pour vous. Google, peut-être, va un peu plus loin, avec Google Photos capable de produire des résultats encore plus spectaculaires en arrière-plan.

Mais il existe toute une gamme dapplications qui vous permettront de modifier, à partir dapplications de stock comme Google Photos ou Apple Photos, il est facile dapporter rapidement quelques modifications à une photo pour plus de drame. Cela peut ajouter du contraste, réduire les reflets ou augmenter la saturation pour plus de punch. Des applications comme Snapseed ou Photoshop Express peuvent faire des choses merveilleuses sur votre téléphone en quelques clics. Vous pouvez trouver dautres applications intéressantes pour iPhone ici ou pour Android ici .

Nutilisez pas la caméra Instagram. Si vous souhaitez prendre une superbe photo et la partager avec vos abonnés, utilisez lappareil photo de votre téléphone habituel pour prendre la photo, puis ajoutez-la à Instagram ou à la plateforme sur laquelle vous lenvoyez. Pourquoi? Parce que ces applications nutilisent pas toutes les compétences offertes par votre téléphone. Passer par la caméra intégrée à lapplication vous donnera souvent la pire photo que votre téléphone puisse prendre, en ratant des choses comme lIA, le choix des objectifs et le mode nuit.

Pour prendre des photos comme un pro, vous devez prendre cette photo avec lappareil photo ordinaire, apporter les modifications nécessaires, puis la partager via la plate-forme de votre choix.

Ok, donc ce nest pas une photo - mais cest une patate chaude. Les photos verticales fonctionnent - même les grands maîtres ont peint des portraits en, euh, portrait - mais nous devons parler de vidéo. La vidéo verticale ne fonctionne que si la personne qui regarde cette vidéo regarde sur un téléphone, comme dans Instagram Stories. Cela ne fonctionne pas à la télévision, votre téléviseur nest pas vertical, il est horizontal. Alors, pendant que vous envisagez tous les moyens daméliorer les photos, pensez également à la vidéo. Si vous filmez une vidéo dun événement incroyable que vous voudrez peut-être partager un jour sur grand écran, veuillez, sil vous plaît, faites pivoter votre téléphone à lhorizontale afin que nous nayons pas à regarder les bords flous.

Ou, envisagez de cadrer votre vidéo afin quelle fonctionne dans les formats vert, horizontal et carré afin que vous ayez les meilleures options à lavenir.

Écrit par Chris Hall.