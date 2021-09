Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans la foulée de Facebook et Ray-Ban , Xiaomi a annoncé sa propre paire de lunettes connectées.

Appelées, astucieusement, Xiaomi Smart Glasses, elles sont similaires aux modèles Facebook x Ray-Ban et Snap Specatacles en ce sens quelles contiennent un appareil photo dans le cadre (un dans ce cas). Cependant, ils arborent également un affichage tête haute dans lun des objectifs pour offrir une expérience de réalité augmentée de style Google Glass.

La paire utilise la technologie de longueur donde optique MicroLED pour permettre à un utilisateur de voir des messages et des notifications, de passer des appels, de naviguer dans les rues, de capturer des photos et même de traduire du texte en temps réel.

Une puce MicroLED auto-éclairante logée dans le cadre crée un écran qui a à peu près la même taille quun "grain de riz". Chaque pixel généré ne mesure que 4 m. Limage est ensuite projetée à laide de la technologie des longueurs donde vers lœil via la lentille droite des lunettes.

Outre le style, les lunettes intelligentes Xiaomi diffèrent des anciennes lunettes AR en ce que tout est à bord - vous navez pas besoin de les connecter à un smartphone pour la fonctionnalité. Ils fonctionnent sur un système dexploitation indépendant, contiennent un processeur ARM quadricœur et utilisent leurs propres "modules de communication" pour la connectivité des données et de la voix. Et tout cela dans une paire de lunettes qui ne pèse que 51g.

Les seules choses que Xiaomi na pas encore partagées sont les prix ou la disponibilité. Ils semblent être conceptuels pour linstant. Nous mettrons à jour lorsque les plans seront prolongés au-delà.