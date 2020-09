Far Cry passe à la VR mais il y a un hic

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors d Ubisoft Forward , Far Cry VR: Dive Into Insanity a été annoncé. Une nouvelle expérience VR se déroulant dans lunivers Far Cry qui devrait être lancée en 2021.

Le jeu est intéressant pour ramener les joueurs dans le décor de Far Cry 3 .

Ubisoft dit que Far Cry VR: Dive Into Insanity permettra à jusquà huit joueurs de plonger dans le décor virtuel de Rook Islands. Les joueurs se retrouveront capturés par Vaas Montenegro, lantagoniste sadique et psychopathe du jeu original. Ils devront ensuite explorer lîle et se battre pour survivre.

Jusquà présent, ça sonne plutôt bien, nest-ce pas? Eh bien, il y a un petit hic. Le jeu est développé en collaboration avec Zero Latency et est destiné à être joué dans les lieux dexpérience darcade de cette société plutôt que chez vous.

Zero Latency propose des sites dexpérience de réalité virtuelle partout, avec 45 sites dans 22 pays. Néanmoins, en 2020, où léloignement social et les préoccupations dhygiène sont soudainement très importants, il semble peu probable que les gens veuillent sortir pour jouer à des jeux.

Cela dit, le jeu ne devrait pas apparaître avant 2021, alors peut-être que Zero Latency est convaincu que les choses seront plus proches de la normale dici là. Reste à savoir si les gens seront prêts à attacher un casque VR avec sept autres personnes en public. Pourtant, nous aimerions certainement revoir Rook Islands en VR.

Écrit par Adrian Willings.