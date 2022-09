Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - ByteDance, la société mère de TikTok, possède une filiale de RV appelée Pico, et s'apprête à dévoiler son nouveau casque. Elle a même annoncé la date d'un événement. Le nouveau casque VR de Pico s'appellerait Pico 4 ou Pico Phoenix, et pourrait être disponible en deux configurations.

La société, dont le siège est à Pékin, a indiqué qu'elle organiserait un événement en ligne le 22 septembre. "Nous sommes impatients de vous montrer ce que nous vous réservons", a déclaré Pico sur LinkedIn, qui a annoncé une "annonce de nouveau produit" et a même évoqué la silhouette d'un casque VR. La société n'a pas révélé grand-chose d'autre, mais des fuites ces dernières semaines laissaient présager l'arrivée d'un casque.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Un modèle Pro serait le premier à voir le jour. Il comprend une fonctionnalité de suivi du visage et des yeux, fonctionne sous Android Q et est alimenté par un processeur Qualcomm, selon un dossier de la FCC repéré par Protocol. Il sera également doté d'une caméra RVB interne pour la transmission de vidéos en couleur, ce qui permettra de vivre des expériences de réalité mixte. Le casque devrait également être plus petit que le Neo 3 de Pico. Parmi les autres caractéristiques annoncées, citons un écran à plus haute résolution et un ajustement matériel automatique de l'IPD. (Cela lui permettra de s'adapter aux distances pupillaires pour une expérience plus confortable, selon une soumission au Bluetooth SIG).

Si l'on ajoute tout cela, le nouveau casque Pico - du moins la version Pro - ressemble énormément au futur casque Project Cambria de Meta, qui sera lancé en octobre. Vous pouvez lire tout ce qui concerne ce casque ici.

ByteDance a fait sa première incursion dans le domaine de la RV en rachetant Pico - le troisième plus grand fabricant de casques RV au monde au premier trimestre 2021, selon IDC - l'année dernière pour une somme non divulguée.

ByteDance a connu le succès avec TikTok, mais l'acquisition de Pico a marqué une volonté de diversifier ses activités. Au moment de l'acquisition, ByteDance a déclaré dans un communiqué que "la suite complète de technologies logicielles et matérielles de Pico, ainsi que le talent et l'expertise approfondie de l'équipe, soutiendront à la fois notre entrée dans l'espace VR et notre investissement à long terme dans ce domaine émergent".

Écrit par Maggie Tillman.