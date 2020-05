Half-Life: Alyx a maintenant des sabres laser grâce au support officiel des mods

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Half-Life: Alyx est déjà assez populaire et maintenant il pourrait être encore plus amusant grâce à lajout du support officiel des mods.

Si vous ne le savez pas déjà, Half-Life: Alyx est la dernière sortie dans lunivers Half-Life et qui est exclusivement VR ( bien quil existe une solution de contournement pour y jouer sans casque ).

Le jeu est déjà lun de nos jeux de réalité virtuelle préférés mais maintenant il est potentiellement encore plus intéressant.

Valve a annoncé la prise en charge officielle des outils de modding pour le jeu, ce qui signifie que les fans peuvent ajouter au jeu et le rendre encore plus amusant:

"Vous pouvez créer de nouveaux niveaux, modèles, textures et animations pour Half-Life: Alyx, et en utilisant Steam Workshop, vous pouvez parcourir et lire tout ce que la communauté a téléchargé", a déclaré la société. "Vous voulez créer votre propre sandbox de physique VR ou un machine géante Rube Goldberg? Concevez une nouvelle rencontre de combat avec une douzaine de soldats combinés à la fois? Quen est-il de la création du plus long puzzle Multitool du monde, ou dimaginer un tout nouveau quartier de City 17? Ouvrez les outils vous-même et faites-le arriver! "

Lun des tout premiers mods à avoir été créé a ajouté des sabres laser - un moyen parfait dutiliser les gants Gravity du jeu et de couper également certains crabes.

Jedi Alyx - Lightsaber Training , comme le mod est connu, est une modification initiale intéressante du jeu. Malheureusement, il ne prend actuellement pas en charge la campagne principale, mais vous donne un espace virtuel pour jouer avec les sabres laser en VR. À tout le moins, ce mod montre à quel point il serait amusant de lancer et de récupérer des sabres laser avec les gants Gravity et lhilarité potentielle qui pourrait également être ajoutée au jeu lui-même.

Nous espérons que ce nest quun avant-goût des choses à venir. Il y aura forcément des mods impressionnants dans un avenir proche qui devraient également donner une rejouabilité supplémentaire au jeu.