(Pocket-lint) - La réalité augmentée et la mode se côtoient depuis un petit moment maintenant, les détaillants vous permettant dessayer des vêtements à la maison en utilisant lappareil photo de votre téléphone, mais la technologie derrière ces applications est trop souvent éclipsée par de simples filtres sur Snapchat.

Cest probablement pourquoi le Design Museum de Londres a choisi Snap comme partenaire pour sa nouvelle exposition, Sneakers Unboxed: From Studio to Street, qui examine en détail la culture des sneakers et son énorme boom au cours des deux dernières décennies.

Snap a aidé lexposition à créer une sneaker entièrement conçue par IA que les visiteurs de lexposition ou les personnes à la maison peuvent essayer avec Snapchat. Un algorithme dapprentissage automatique a été formé à laide de milliers dimages de baskets populaires, puis affiné par une plus petite série dimages de baskets de haute qualité pour trier le bon grain de livraie.

Les résultats nauraient pas lair déplacés dans une boutique haut de gamme, mais vous ne les verrez pas là-bas, étant donné quils sont entièrement virtuels. Sneaker 0, comme la chaussure porte un nom cryptique, a quelques couleurs que vous pouvez essayer, bien que le gris standard soit notre préféré.

L exposition commence à Londres le 18 mai, mais étant donné que beaucoup de gens ne peuvent peut-être pas voyager en ce moment, et encore moins à Londres, cest formidable quune part de celle-ci puisse être appréciée de chez eux. À cette fin, vous trouverez ci-dessous le code de pression des baskets au cas où vous voudriez les enfiler virtuellement.

Écrit par Max Freeman-Mills.