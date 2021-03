Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La société derrière l application Snapchat prévoit apparemment de nouveaux appareils matériels, selon un nouveau rapport.

Snap est peut-être en train de développer une nouvelle paire de lunettes de réalité augmentée et un drone, a rapporté mardiThe Information. Les Spectacles mis à jour devraient servir de casque AR. Ils auront des écrans qui permettent à un utilisateur de voir les effets de réalité augmentée sans utiliser de téléphone. Mais les lunettes seront limitées aux développeurs et aux créateurs, plutôt quaux consommateurs, lors de leur lancement.

Apparemment, Snap souhaite que les développeurs utilisent ses nouvelles lunettes pour créer des objectifs et des expériences pour les consommateurs. Gardez à lesprit que les Spectacles 3 de dernière génération coûtent 380 $ à lachat. Les trois générations précédentes de Snaps Spectacles ressemblent à une paire de lunettes, avec des caméras montées sur la tête utilisées pour capturer des photos et des vidéos, bien que le traitement soit toujours effectué sur le téléphone dun utilisateur.

Outre AR Spectacles, Snap travaillerait également sur son propre drone. Les informations ont rapporté que Snap avait même investi 20 millions de dollars dans une société chinoise de drones et que le groupe de matériel de Snap, Snap Lab, avait récemment fait du développement de drones une priorité. Peu dautres informations sont disponibles pour le moment, il semble donc que le projet de drone de la société en soit toujours à ses débuts.

Écrit par Maggie Tillman.