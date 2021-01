Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait environ un an que les premiers détails sont apparus concernant le casque VR de Samsung, et maintenant un nouveau rapport a jeté encore plus de lumière sur la prochaine incursion potentielle du géant coréen dans lespace.

Comme détaillé par LetsGoDigital , Samsung a obtenu des brevets pour lappareil en Europe, nous donnant plus dinformations sur ces yeux dinsectes orange qui sont apparus pour la première fois lannée dernière, ainsi que sur le contrôleur qui accompagnera le casque.

Les dernières images semblent confirmer le design qui a été divulgué il y a un an, mais cette fois-ci, nous avons plusieurs angles supplémentaires du casque potentiel. Il a lair beaucoup plus ergonomique que les précédents casques Samsung - et, vraiment, la plupart des casques rivaux - et nous avons maintenant un regard solide sur les contrôleurs de type Oculus, qui sont livrés avec des joysticks argentés brillants.

Au moins à partir de ces images initiales, le casque inspiré des insectes est très éloigné du Samsung Odyssey +, qui a été lancé en 2018 et na pas réussi à faire beaucoup de brèche sur le marché. Il est naturellement difficile de savoir si le prochain appareil suivrait la même ligne de marque - même si nous pensons que cela est peu probable - et, à la place, peut-être quune marque déposée pour le terme `` Galaxy Space en octobre dernier pourrait fournir un indice dans cette direction.

Il y a aussi la petite question de savoir quand lappareil pourrait se lancer, voire pas du tout. Samsung révélera son prochain téléphone phare lors de son événement Unpacked le 14 janvier et, qui sait, peut-être que Paul Rudd fera une apparition en tant quAnt-Man et enfilera le nouveau casque pour le monde. En dehors de cela, tout le monde devine.

Écrit par Conor Allison.