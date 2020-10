Samsung et Stanford travaillent sur un écran de 10 000 PPI

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung et lUniversité de Stanford ont développé la technologie OLED avec une densité de pixels incroyablement élevée conçue pour donner une image plus réaliste, en particulier en réalité virtuelle .

Cette nouvelle technologie daffichage à ultra-haute résolution est née après que des chercheurs de lUniversité de Stanford se sont penchés sur la possibilité de créer une technologie de panneau solaire ultra-mince. Won-Jae Joo, un ingénieur invité du Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) a réalisé lapplication potentielle de cette technologie de panneau solaire au-delà de son utilisation initiale prévue.

Dans la vision de Samsung, les idées pourraient être utilisées pour créer une nouvelle technologie OLED avec des ondulations à léchelle nanométrique. Cela signifie que la technologie de lécran pourrait être améliorée à un niveau plus petit que le niveau microscopique et faciliter ainsi la création dun écran à densité de pixels beaucoup plus élevée, quel que soit le dimensionnement du panneau.

Le résultat potentiel de cela est des écrans à densité de pixels incroyablement élevée qui élimineraient leffet de porte décran dans les casques de réalité virtuelle et créeraient une expérience visuelle presque sans faille. Linconvénient, bien sûr, est que ces écrans nécessiteraient beaucoup plus de puissance de traitement pour rendre les pixels nécessaires et quil faudra donc peut-être des années avant den être témoin.

Les chercheurs ont déjà produit un affichage de preuve de concept et Samsung travaille sur un écran pleine taille avec cette technologie, donc lavenir est certainement riche en pixels.

Écrit par Adrian Willings.