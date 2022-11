Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

MAUI, HAWAII (Pocket-lint) - Qualcomm a annoncé laplate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2 lors de son Snapdragon Summit, mais ce n'est pas le seul nouveau chipset qui a été révélé. La société a également dévoilé le Snapdragon AR2 Gen 1, qui a été conçu de A à Z, spécifiquement pour la réalité augmentée (AR).

Qualcomm espère que le chipset AR2 Gen 1 permettra à ses partenaires de créer des lunettes de réalité augmentée plus fines et plus élégantes que vous pourriez avoir envie de porter. Il a été conçu pour offrir de hautes performances et une faible consommation d'énergie dans un petit format, tout en prenant en charge le Wi-Fi 7, ce qui serait une première mondiale pour la réalité augmentée.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Lors de la keynote du Snapdragon Summit, Qualcomm a déclaré que la puce AR2 Gen 1 exploite une nouvelle architecture de traitement distribué, avec un processeur et un coprocesseur AR pour réduire la consommation à moins de 1W. Il s'agirait d'une "étape importante" pour la création de lunettes AR plus élégantes.

Niantic est monté sur scène lors du Snapdragon Summit pour montrer l'évolution d'une paire de lunettes AR qui utiliseront le chipset AR2 Gen 1. Le design n'était pas définitif, mais il y avait une nette différence de taille entre le prototype original et le modèle plus récent équipé de la nouvelle puce.

Qualcomm a également révélé certains des autres partenaires avec lesquels elle travaillait, qui sont tous à des stades différents de développement de nouvelles lunettes AR. Ces partenaires sont Lenovo, LG, Oppo, Pico, Sharp, TCL et Xiaomi.

Écrit par Britta O'Boyle.