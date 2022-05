Le dispositif de référence Qualcomm AR Smart Viewer présente l'avenir des lunettes AR sans fil

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm a dévoilé un nouveau modèle de référence important : le modèle de référence Qualcomm AR Smart Viewer. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'il présente les technologies qui alimenteront la prochaine génération de lunettes AR sans fil.

Les lunettes de réalité augmentée sont en plein essor, avec des appareils tels que le Nreal Air ou le HTC Vive Flow, qui montrent comment la RV portable peut être mise en œuvre. Mais elles ont toutes deux un point commun : elles sont connectées.

Cela signifie qu'ils doivent être physiquement branchés à un smartphone pour fonctionner, au lieu d'offrir la liberté qu'une connexion sans fil pourrait apporter, où vous pouvez simplement enfiler les lunettes et plonger dans un autre royaume.

Le dispositif de référence de Qualcomm utilise la plateforme Snapdragon XR2 Gen 1 et intègre le FastConnect 6900 qui permet d'utiliser le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3, pour une connexion sans latence avec votre téléphone.

En gros, le téléphone envoie des images compressées aux lunettes, qui les décodent et les affichent, tout en renvoyant les informations des caméras et capteurs embarqués, de sorte que le traitement est partagé entre les deux appareils.

Pour en revenir aux lunettes elles-mêmes, trois caméras sont embarquées : deux sont mono et conçues pour le suivi, notamment le suivi de la main, tandis qu'une caméra RVB permet de voir le monde qui vous entoure.

Il y a une paire d'écrans micro OLED d'une résolution de 1920 x 1080 pixels qui fonctionnent à 90Hz pour garder les visuels fluides, tandis qu'une batterie de 650mAh fournit l'énergie.

La conception de référence est en fait construite par Goertek, les écrans étant fournis par SeeYA. Le design des lunettes se rapproche du facteur de forme des lunettes de soleil - telles qu'elles sont, elles ressemblent un peu aux lunettes de soleil des années 80, le genre de choses qui sont populaires chez les cyclistes ou dans les sports de neige.

Mais elles sont 40 % plus fines que le modèle de référence de la génération précédente que Qualcomm a produit pour les lunettes AR filaires.

Ces lunettes détecteront les mouvements à 6 degrés de liberté, ainsi que le suivi de vos mains, et pourront donc fournir un certain nombre de méthodes d'interaction avec le contenu ou les environnements virtuels.

Il ne s'agit que de l'annonce d'une conception de référence, et nous sommes donc loin de voir ces lunettes apparaître comme un produit que vous pouvez acheter - mais l'idée ici est de montrer que le matériel fonctionne et de donner aux développeurs les outils logiciels pour créer de futurs produits et expériences.

Écrit par Chris Hall.