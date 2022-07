Le casque et le kit complet HTC Vive Pro 2 en promotion pour le Prime Day

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le HTC Vive Pro 2 bénéficie d'une réduction pour la toute première fois en Europe. Avec l'Amazon Prime Day qui bat son plein, HTC nous offre, à nous les amateurs de réalité virtuelle, une réduction sur l'un de nos casques VR préférés.

Le HTC Vive Pro 2 est un casque VR qui promet un écran "meilleur de sa catégorie" avec l'une des plus hautes résolutions du marché - 4896 x 2448 pixels au total. Avec un écran LCD IPS à commutation rapide et une configuration d'objectif à double pile, il offre également certains des visuels les plus agréables à l'œil que nous ayons vus. En tant que produit phare, ce n'est pas l'appareil le plus abordable du marché.

Si le prix vous a rebuté, ces offres pourraient vous séduire.

D'aujourd'hui au 19 juillet, HTC propose des réductions sur le kit complet et le casque autonome. Vous pouvez trouver les offres via HTC directement ou les acheter sur Amazon. Les remises comprennent 100 €/100 £ sur le kit complet Vive Pro 2 et 70 €/70 £ sur le casque seul. Si vous possédez déjà un casque Vive ou Vive Pro, l'achat du casque seul est une option de mise à niveau valable et plus attrayante.

