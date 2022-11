Les précommandes du PlayStation VR2 sont en cours, mais ce n'est pas si simple.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a ouvert les précommandes pour son PlayStation VR2 dans une poignée de pays, mais mettre la main sur l'un d'eux est un processus compliqué.

Les joueurs du Royaume-Uni, des États-Unis, de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, du Luxembourg et des Pays-Bas peuvent dès à présent s'inscrire pour précommander leur nouveau casque PlayStation. Et oui, vous avez bien lu.

Le processus de précommande de Sony exige non seulement que vous ayez un compte PSN, mais aussi que vous enregistriez votre intérêt à précommander la prochaine grande chose à venir dans le monde du jeu VR. Il n'y a aucune garantie que vous puissiez mettre la main sur l'un d'entre eux, mais Sony affirme qu'il vous contactera si vous êtes sélectionné.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ceux qui seront jugés dignes d'acheter un PlayStation VR2 pourront alors débourser 529,99 £ / 549,99 $ / 599,99 € pour en obtenir un, bien que ceux qui veulent le jeu Horizon Call of the Mountain puissent acheter un bundle à la place. Les personnes qui s'inscriront devront surveiller les instructions sur la façon de compléter leur commande ainsi que la date et l'heure auxquelles elles pourront le faire.

Ceux qui espèrent s'en procurer plusieurs et en vendre un à profit seront déçus : "En raison des quantités limitées et de la forte demande, nous limitons les transactions à un PS VR2 par identifiant PSN et par foyer", explique Sony. Mais cela ne risque pas d'empêcher ces appareils de se retrouver sur eBay avec des marges énormes à un moment donné.

Soit Sony est convaincu que le PlayStation VR2 sera populaire, soit il n'est pas du tout convaincu que sa capacité de production soit à la hauteur. Quoi qu'il en soit, bonne chance avec cette précommande. On dirait que vous pourriez en avoir besoin.

Les joueurs du Royaume-Uni peuvent s'inscrire dès maintenant. Les acheteurs aux États-Unis peuvent faire de même ici, également.

Écrit par Oliver Haslam.