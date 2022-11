Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a confirmé que son PlayStation VR 2 sera mis en vente dans de nombreux pays le 22 février 2023. Mais il faudra débourser plus qu'un PS5 pour s'en procurer un.

Cette annonce signifie que le dernier casque de Sony n'est plus qu'à quelques mois de sa sortie, mais c'est là que s'arrêtent les bonnes nouvelles. Sony indique que l'unité principale coûtera 549,99 $ / 599,99 € / 529,99 £ lorsqu'elle sera mise en vente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique et dans un certain nombre d'autres pays.

Vous obtiendrez ainsi un casque PS VR2 ainsi que les contrôleurs PS VR2 Sense, tandis qu'une paire d'écouteurs stéréo sera également incluse dans la boîte. Ceux qui souhaitent payer plus cher pourront obtenir Horizon Call of the Mountain en version numérique - le bien nommé bundle PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain coûtera 599,99 $ / 649,99 € / 569,99 £.

Sony a également annoncé la station de charge pour contrôleur PlayStation VR2 Sense, au prix de 49,99 $ / 49,99 € / 39,99 £. Elle permettra de recharger la manette sans avoir à connecter quoi que ce soit à la console PS5. Sony explique que cela permet de s'assurer que le port USB n'est pas occupé.

En dehors de cela, tout est à peu près comme nous le savions déjà. Le PlayStation VR 2 proposera une vidéo HDR de 4 000 x 2 040 (2 000 x 2 040 par œil) et ces nouvelles manettes promettent beaucoup grâce à leur support du rumble. Le casque est équipé de quatre caméras pour le suivi, et l'ensemble vibre également pour faire bonne mesure.

