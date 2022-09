Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a diffusé une nouvelle bande-annonce pour son prochain casque de réalité virtuelle PlayStation VR2, qui montre comment certaines de ses nouvelles fonctionnalités innovantes pourraient être utilisées dans les jeux.

La bande-annonce - que vous pouvez voir ci-dessus - est intitulée "Feel a New Real" et est divisée en petits segments montrant différentes fonctionnalités. La plupart, si ce n'est toutes, ont déjà été annoncées précédemment, mais nous avons une représentation visuelle de ce qu'elles peuvent potentiellement offrir.

Nous commençons par une référence aux visuels HDR 4K, bien que cela soit divisé en 2000 x 2040 pixels pour chaque œil. La fonction de suivi des yeux est ensuite présentée, avec des armes sur une roue qui peuvent être choisies simplement en les regardant.

Le rendu fovéen va de pair avec l'eye tracking, car il permet de s'assurer que les parties de l'écran que vous regardez directement sont rendues à une résolution plus élevée que celles que vous ne regardez pas. Ainsi, les ressources de la PS5 peuvent être concentrées sur des zones spécifiques afin d'en améliorer les détails et la netteté. Et le mieux, c'est que vous ne devriez pas le remarquer.

Le champ de vision de 110 degrés est idéal pour les jeux qui requièrent une plus grande portée visuelle, tandis que le matériel est également doté de quelques fonctions sophistiquées.

La détection du toucher des doigts ajoute une expérience plus tactile, tout comme les gâchettes adaptatives et le retour haptique de la manette Sense.

Il est intéressant de noter que le casque lui-même sera doté d'un retour d'informations intégré au bandeau, ce qui vous permettra de sentir les objets qui s'approchent de votre tête, par exemple.

Enfin, l'audio Tempest 3D de Sony vous offrira une meilleure expérience de surround virtuel pour accompagner le nouveau modèle PSVR.

La seule triste nouvelle qui est apparue récemment est que le PSVR2 ne sera pas compatible avec les jeux de son prédécesseur, ce qui est une énorme honte pour ceux qui en ont collectionné un bon nombre au fil des ans.

Le Sony PlayStation VR2 sera disponible à partir de début 2023. Vous pouvez en savoir plus à son sujet dans notre tour d'horizon détaillé : Sony PlayStation VR2 pour PS5 : Spécifications, rumeurs et ce que nous savons à ce jour sur le PSVR2.

Écrit par Rik Henderson.