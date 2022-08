Sony annonce l'arrivée du casque PlayStation VR2 pour le "début 2023".

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le casque PlayStation VR2 de Sony devrait arriver au "début de 2023", selon les messages partagés par l'entreprise sur Twitter et Instagram.

Elle a teasé le prochain casque pendant des mois, et maintenant, elle nous donne une heure générale à laquelle nous pouvons nous attendre à ce qu'il fasse ses débuts. Sony a révélé les principales caractéristiques du PSVR2, comme ses écrans qui s'ajoutent à la résolution 4K et peuvent fonctionner à 90Hz ou 120Hz. Le PSVR2 a également un champ de vision de 110 degrés et utilise le rendu fovéal. La société a indiqué que le casque se connectera à votre console à l'aide d'un câble USB C unique. Il n'utilisera pas de caméra connectée à votre console pour suivre vos mouvements. Le PSVR2 vous permettra également de voir votre environnement lorsque vous le porterez.

-

Et lorsqu'il est associé à la PS5 (le seul système qu'il prend en charge), le PSVR2 vous permettra de vous diffuser si vous avez une caméra PlayStation HD connectée. Sony a également été franc quant au nombre de jeux majeurs qui seront disponibles lors du lancement. Il y en aura une vingtaine et les titres incluent des jeux se déroulant dans les franchises Horizon et Walking Dead, ainsi que des versions VR-ready de No Man's Sky et Resident Evil Village.

Voir ce message sur Instagram Un message partagé par PlayStation (@playstation)

Sony a, bien sûr, montré le casque ainsi que ses contrôleurs en forme d'orbe qui ont des gâchettes adaptatives et un retour haptique et une détection du toucher des doigts.

La principale chose que Sony n'a pas encore annoncée est le prix du PSVR2. Mais peut-être en dévoilera-t-il davantage dans les mois à venir. Nous vous tiendrons informés des dernières nouvelles.

Écrit par Maggie Tillman.