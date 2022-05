Le PlayStation VR2 sera lancé avec "plus de 20 jeux".

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Jim Ryan, le patron de PlayStation, a révélé que le prochain casque PlayStation VR2 sera lancé avec "plus de 20 titres majeurs de premier plan et de tiers" lors d'un récent briefing commercial.

Il ne s'est pas engagé sur une date ou une fenêtre de lancement, mais a laissé entendre que le nouveau casque de réalité virtuelle pour PS5 sera mieux servi par des logiciels que son prédécesseur :

"En ce moment, une quantité considérable d'argent est dépensée dans des partenariats avec des développeurs indépendants et d'autres développeurs tiers pour garantir un pipeline considérable de contenu VR attrayant au lancement du PlayStation VR2", a déclaré Ryan (tel que rapporté par VGC).

"Cette énergie, ces efforts et cet argent continueront de croître à mesure que la base installée des casques PlayStation VR2 augmentera également."

Le PSVR2 a été annoncé pour la première fois au début de l'année 2021. Des détails supplémentaires ont été ajoutés lors du CES 2022 en janvier de cette année.

Une version prototype aurait été présentée aux développeurs lors de la GDC de San Francisco en mars, mais on pense actuellement qu'il est peu probable qu'un modèle grand public apparaisse en 2022 - notamment en raison de la pénurie de puces qui affecte toujours la production de la PlayStation 5.

Il devrait toutefois s'avérer beaucoup plus sensible et convivial que le premier casque PlayStation VR lorsqu'il arrivera. Pour commencer, les capacités de suivi des mouvements ne dépendront plus des lumières colorées et d'une caméra externe et seront donc moins susceptibles d'être affectées par les reflets dans une pièce.

Écrit par Rik Henderson.