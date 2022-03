Sony PSVR2 serait en démonstration à la GDC 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le nouveau casque de réalité virtuelle de Sony serait présenté aux développeurs de GDC à San Francisco.

Certains participants affirment avoir eu une démo de PlayStation VR2 lors de la Game Developers Conference, avec des choses largement positives à dire.

Chet Faliszek de Stray Bombay, la société derrière The Anacrusis, a tweeté que sa démo était "trop bonne".

J'ai eu l'un de ces moments VR aujourd'hui dans le nouveau PSVR2 hmd…



Vous savez où le monde se sent juste différent quand vous revenez ?



Tellement bien… merci @yosp et @GregRicey pour la démo et le chat.