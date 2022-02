Sony dévoile son design pour PlayStation VR2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - PlayStation a enfin dévoilé la conception de PlayStation VR2 , son casque VR de nouvelle génération qui s'adresse directement à la base croissante d'utilisateurs de la PlayStation 5.

Cela se fait également de manière assez discrète, en téléchargeant simplement un blog avec quelques images du casque et de ses deux contrôleurs sous quelques angles, afin que nous puissions avoir un aperçu approprié de sa conception.

Il présente un aspect et une sensation qui sont sans surprise en phase avec la PS5 , avec une finition blanche brillante qui s'intègre parfaitement à l'aspect par défaut de la dernière console de Sony, accentuée par des éléments noirs pour créer un contraste similaire.

Les deux contrôleurs PS VR2 Sense, que nous avions vus en détail technique grâce aux articles précédents , sont similaires dans leur palette de couleurs et ont une sorte de forme d'orbe en forme de globe, ce qui devrait les aider à suivre vos gestes et vos mains. plus précisément.

Vous pouvez voir une bonne quantité de rembourrage autour des yeux et du bandeau du casque, ce qui est un bon signe à notre avis étant donné la lourdeur de certaines configurations VR après plus d'une demi-heure environ.

Sony dit, en fait, qu'il a pris soin de s'assurer qu'il s'adaptera à une variété de tailles de tête, et qu'il a su garder le simple réglage du bandeau du dernier PSVR, car les utilisateurs semblent avoir réagi très positivement sur cet aspect .

Le casque final devrait peser moins et être plus mince que le premier, malgré des ajouts comme un cadran de réglage de l'objectif et des résolutions plus élevées, ainsi qu'un nouveau moteur intégré pour un retour qui semble être de nature haptique.

Enfin, la configuration simple d'un seul cordon a encore été réitérée, il devrait donc s'agir d'un véritable upgrade sur le dernier casque en termes de qualité de vie. Nous devrons cependant attendre pour en savoir plus sur une date de sortie ou un prix potentiel.

Écrit par Max Freeman-Mills.