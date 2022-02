Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le casque PlayStation VR2 de nouvelle génération de Sony a été officiellement annoncé, mais la probabilité qu'il soit disponible en 2022 semble mince. En effet, le fabricant n'a pas encore arrêté certaines de ses technologies.

La société de technologie de suivi oculaire Tobii AB a publié une déclaration aujourd'hui, lundi 7 février, affirmant qu'elle est toujours en pourparlers avec Sony pour être le fournisseur de systèmes de suivi oculaire pour le futur appareil.

"[Tobii est] actuellement en négociation avec Sony Interactive Entertainment pour être le fournisseur de technologie de suivi oculaire du nouveau casque VR de SIE, PlayStation VR 2", a-t-il déclaré.

Le fait que Sony discute toujours avec des entreprises pour fournir des fonctionnalités importantes pour le PSVR 2 signifie qu'il n'est certainement pas encore entré en production. Et bien que nous ne soyons qu'en février, les chances que le produit fini soit entièrement testé et livré aux consommateurs d'ici octobre/novembre sont proches de zéro, sûrement ?

Pourtant, il est bon que le fabricant accorde plus d'importance à la sécurisation de la meilleure technologie pour son prochain appareil d'itération qu'à la précipiter sur le marché. De plus, les problèmes persistants de pénurie de puces qui l'ont déjà vu réduire ses prévisions de ventes de PlayStation 5 pour les mois à venir affecteront plus que probablement le PSVR 2.

Au moins au moment où il arrivera enfin, il sera plus facile de se procurer unePS5 pour l'accompagner.

Écrit par Rik Henderson.