Voici un aperçu des contrôleurs VR de nouvelle génération du PSVR 2

(Pocket-lint) - Nous avons vu de nombreuses fuites et taquineries sur le prochain casque PSVR de Sony au cours des derniers mois. En effet, certaines informations proviennent directement de Sony lui-même. Maintenant, cela sest produit à nouveau sous la forme dun dépôt de brevet public qui a été révélé.

Ce brevet, déposé auprès de lOrganisation mondiale de la propriété intellectuelle, donne plus dinformations sur les contrôleurs PSVR 2. Le brevet comprend des dessins et des schémas détaillés des contrôleurs PSVR qui montrent divers éléments dintérêt. Les diagrammes nous donnent un aperçu des contrôleurs dune manière qui confirme les fuites précédentes.

Nous examinons également lemplacement des boutons des contrôleurs, les poignées de déclenchement et des informations sur la façon dont les contrôleurs seront détectés par les caméras.

Les dessins montrent lanneau autour du contrôleur et les capteurs qui sy trouvent, mais aussi un aperçu de la façon dont les doigts de lutilisateur vont sasseoir sur les boutons. La conception semble montrer un bouton pour chaque doigt dans une position naturelle ainsi que plusieurs boutons de pouce et les manettes de contrôle.

Bien quil ne sagisse que dun brevet pour le moment, ce dépôt semble certainement montrer un indice sur des contrôleurs beaucoup plus améliorés pour le futur casque PSVR. Avec les boucles et la forme générale, ces contrôleurs ressemblent beaucoup plus aux contrôleurs Valves Knuckle quaux contrôleurs Move en forme de baguette.

Il faudra cependant attendre pour en savoir plus.