Le PSVR 2 aurait été présenté à la conférence des développeurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous savons déjà quune nouvelle version du casque de réalité virtuelle de Sony arrive, mais maintenant plus dinformations apparaissent en ligne. Certaines de ces informations proviennent directement de Sony.

La société a récemment organisé un sommet des développeurs et au cours de cette session, elle a détaillé de nouvelles informations sur la configuration du PSVR 2.

La prochaine génération de PSVR sappelle actuellement NGVR (Next-Generation VR) et utiliserait un écran OLED capable de 4000 × 2040 pixels (2000 × 2040 par œil). Il a un champ de vision de 110 degrés, une prise en charge HDR et même un suivi oculaire.

Une partie de la discussion a porté sur la conception des contrôleurs et leur fonctionnement. Les contrôleurs dits NGVR sont capables de détecter quand un utilisateur tient le contrôleur. Les contrôleurs sont également conçus pour utiliser une technologie intelligente pour déterminer à quelle distance vos doigts sont éloignés du contrôleur. Cela pourrait avoir des implications intéressantes pour le développement des futurs jeux PSVR et la façon dont les utilisateurs interagissent avec eux.

Les informations sur ce qui est ressorti du sommet des développeurs ont été couvertes par la chaîne YouTube PSVR Without Parole.

Sony a également parlé de son objectif davoir potentiellement une prise en charge de la réalité virtuelle pour toutes les versions AAA sur PlayStation. Resident Evil 7 , Hitman 3 et No Mans Sky avaient une telle offre sur PlayStation et cela donnerait aux joueurs plus de choix dans la façon de jouer lors de la prise des grandes versions.

Outre toutes ces informations, vient la nouvelle que le casque ne sera pas lancé cette année, mais nous en saurons plus sur la date à laquelle il pourrait être disponible au début de lannée prochaine.