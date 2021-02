PlayStation confirme larrivée du nouveau PSVR sur PS5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a laissé tomber une jolie petite surprise en confirmant les soupçons selon lesquels une nouvelle version de son système PSVR sera disponible pour les utilisateurs de PlayStation 5 à un moment donné.

Pour linstant, il y a un article de blog assez clairsemé détaillant les nouvelles, mais il y a quelques bribes dinformations à digérer. Il est écrit par Hideaki Nishino, vice-président principal de la planification et de la gestion de la plate-forme chez PlayStation.

Linformation clé est que le nouveau casque ne sera pas disponible en 2021 - il y a tout simplement trop de développement à faire pour espérer cela. Cela laisse cependant la porte grande ouverte pour une date de lancement en 2022.

Le nouveau casque, quant à lui, améliorera apparemment à peu près tout depuis la première fois, en particulier la résolution, le champ de vision et la précision du suivi. De plus, la bonne nouvelle est que Sony simplifie les choses à un seul cordon vous connectant à votre PS5, au lieu de la configuration plus laborieuse utilisée par la version actuelle.

Il aura également un tout nouveau contrôleur, semble-t-il, qui semble pouvoir correspondre au retour haptique du DualSense pour sassurer que les jeux sont aussi immersifs quils le seraient sur la PS5 de base. Tout cela devrait également être plus confortable à porter et à utiliser, ce qui semble prometteur.

Nous surveillerons avec enthousiasme tout aperçu à venir de la conception du nouveau casque et du nouveau contrôleur, mais pour linstant, il ny a pas grand-chose dautre à faire.

Bien sûr, en attendant, toute personne disposant du PSVR existant et dune PS5 peut obtenir un adaptateur gratuit de Sony pour leur permettre de continuer à jouer en VR - cela ne va nulle part.

Écrit par Max Freeman-Mills.