(Pocket-lint) - Qui ne voudrait pas se cacher dans un monde virtuel basé sur la réalité actuelle? Eh bien, il semble que Sony travaille sur son appareil PlayStation VR 2, avec un retour haptique et plus encore.

Letsgodigital rapporte sur une subvention du United States Patent and Trademark Office - accordée le 24 novembre 2020 - qui suggère que le PSVR 2 comportera des zones sensibles à la pression pour sassurer que lajustement est correct, puis informez le porteur si ce nest pas le cas.

On dit que cette configuration utilise à la fois un retour haptique et des lumières LED colorées pour aider à cela. Cependant, nous ne pouvons pas imaginer quune quantité significative de rétroaction haptique - comme le potentiel du contrôleur DualSense de la PS5 - serait appropriée pour un produit monté sur la tête.

Alors, que pouvez-vous attendre dautre du PSVR de deuxième génération? On pense quil est plus léger et potentiellement plus cher. Ce qui pourrait rendre la vente difficile - à moins quil ny ait un titre de première partie tueur pour vraiment vous attirer. Quelque chose à léchelle de Half Life: Alyx est nécessaire pour vraiment faire avancer ce futur produit de réalité virtuelle que nous pensons.

Vous ne pouvez pas attendre? Le PSVR actuel , conçu pour la PS4, est désormais compatible avec la PS5 à laide dun adaptateur de caméra. Donc, si vous avez déjà la chance d être de la prochaine génération, il existe un moyen de vous échapper dans un autre monde pour le moment.

Écrit par Mike Lowe.