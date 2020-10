Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est juste de dire que la VR est au coin dune grande pause depuis un certain temps maintenant - nous lavons utilisée beaucoup plus que la plupart des gens, et avons pu vivre une partie de limmersion véritablement intense et nouvelle quelle peut apporter non seulement au jeu mais aux médias plus largement.

Néanmoins, que ce soit à cause du prix dentrée ou de la technologie en constante évolution qui lalimente en premier lieu, nous nous habituons assez à entendre des responsables de développeurs centrés sur la réalité virtuelle que la prochaine grande chose est presque là, et que la VR aura bientôt une percée.

Le dernier en date vient du chef de la PlayStation Jim Ryan, parlant au Washington Post et confirmant que la version PS5 de PlayStation VR est loin dêtre imminente et napparaîtra pas avant au moins quelques années. Cela explique pourquoi Sony emprunte la voie de ladaptateur que les propriétaires de PSVR existants utilisent pour les jeux de nouvelle génération.

Cependant, il confirme quune mise à niveau viendra éventuellement, en disant: "Je pense que nous sommes à plus de quelques minutes de lavenir de la réalité virtuelle. PlayStation croit en la réalité virtuelle. Sony croit en la réalité virtuelle, et nous croyons définitivement à lavenir. , La RV représentera une composante significative du divertissement interactif. " Cest un libellé intéressant dune entreprise qui vend un casque VR sur cette prémisse depuis des années maintenant.

Pourtant, le matériel derrière le PSVR original est toujours solide, et avec la puissance supplémentaire de la PS5 pour faire appel, il pourrait encore obtenir des jeux assez transformationnels sur le casque au cours des deux prochaines années en termes de détails du monde et de fidélité.

Il y a beaucoup plus de détails intéressants dans linterview complète, y compris des détails sur la phase de précommande désordonnée de la PS5 (ce qui semble être en grande partie dû à la demande presque insensée) et quelques commentaires doux sur la nature de lapproche de Microsoft pour racheter Bethesda.

Écrit par Max Freeman-Mills.