Comment regarder l'événement de lancement du Pimax Crystal ?

(Pocket-lint) - Pimax organise un événement pour présenter son casque Pimax Crystal et le rendre disponible à un plus large public.

Le Pimax Crystal a été initialement révélé en juin 2022, mais il est maintenant présenté de manière plus approfondie et devient plus largement disponible. Si vous souhaitez découvrir l'avenir de la RV de Pimax, il vous faudra donc assister à l'événement Pimax Crystal.

Quand a lieu l'événement Pimax Crystal ?

L'événement de lancement Pimax Crystal se tiendra le 1er novembre 2022 aux heures suivantes :

Californie - 17 h HNE

New York - 20 h HAE

Londres - minuit GMT (2 novembre)

Berlin - 1 heure CET (2 novembre)

Japon - 9 h (2 novembre)

Si vous souhaitez être informé, vous pouvez vous rendre sur le site Web de Pimax et cliquer pour l'ajouter à votre calendrier.

L'événement aura lieu sur la chaîne YouTube officielle de Pimax.

Pimax indique qu'il prévoit de fournir aux spectateurs une "myriade d'informations supplémentaires" sur le Pimax Crystal ainsi qu'une "annonce spéciale" concernant le casque pendant l'événement.

Ce que nous savons du casque VR Pimax Crystal

Le Pimax Crystal est un casque VR pour les passionnés, avec des caractéristiques techniques sérieuses. Ces spécifications comprennent la technologie d'écran QLED et Mini-LED ainsi qu'une résolution de 2 880 × 2 880 pixels par œil et 42PPD (pixels par degré). Il offre un taux de rafraîchissement de 160 Hz, ainsi qu'un champ de vision diagonal de 120 degrés avec 42PPD ou de 140 degrés avec 35PPD.

Ce casque présente des caractéristiques vraiment ambitieuses, notamment un matériel Qualcomm XR2 intégré, un moteur à double processeur pour des performances améliorées, un suivi oculaire Tobii intégré, un réglage automatique de l'IPD et un module sans fil WiGig Wi-Fi 6E pour une RV sans décalage.

Selon Pimax, le Pimax Crystal offrira un "niveau de netteté jamais atteint dans les appareils VR existants". Il est conçu pour concurrencer le casque Ultra-enthousiaste Aero de Varjo tout en étant plus abordable que le Pimax 12K QLED.

Spécifications du Pimax Crystal

Les spécifications actuelles du Pimax Crystal sont les suivantes :

Affichage 2 880 × 2 880 (8,3MP) par œil, QLED + mini-LED (1x), HDR

Taux de rafraîchissement 160Hz

Lentilles Asphériques (verre)

Champ de vision (revendiqué) 120° ou 140 en diagonale (selon la configuration de l'objectif).

Processeur Snapdragon XR2

Sans fil Wi-Fi 6E, extension 60 GHz en option

Autonomie de la batterie Inconnue (6 000 mAh)

Réglages optiques IPD (motorisation automatique), eye-relief (12-20mm), dioptrie (0-7)

Plage de réglage IPD 58-72mm

Connecteurs DisplayPort

Tracking Inside-out (pas de balises externes), module complémentaire SteamVR Tracking en option

Caméras intégrées 4x suivi de la tête/main/contrôleur, 2x suivi des yeux

Entrée Contrôleurs suivis par le casque inclus, compatible en option avec les contrôleurs SteamVR Tracking

Audio Haut-parleurs intégrés au casque, haut-parleurs hors oreille en option

Qu'est-ce que VR 3.0 ?

Avec le casque Pimax Crystal, Pimax se concentre également sur le RV 3.0. Selon la société, il s'agit d'un ensemble de normes techniques de "nouvelle génération" conçues pour permettre une immersion qui vous aide à oublier que vous êtes dans le monde virtuel.

Ces normes comprennent trois parties :

Immersion visuelle (naturel)

Immersion cognitive (conscience de soi)

Immersion physique (liberté)

L'immersion visuelle repose sur des visuels si bons que vous ne pouvez pas faire la distinction entre le monde réel et le monde virtuel.

L'immersion cognitive consiste à s'immerger davantage dans la RV grâce à des éléments tels que le suivi des yeux et des expressions faciales, qui sont ensuite traduits dans la RV avec un suivi optionnel des lèvres et du corps. Cela conduit à une expérience plus "réelle" d'interactions naturelles qui complètent la clarté du jeu.

L'immersion physique offre la liberté de ne pas être attaché à un PC. Bien que vous puissiez utiliser le Pimax Crystal connecté à un PC pour une expérience optimale, il vous permet également de l'utiliser en mode VR autonome. Vous pouvez alors profiter de la liberté sans fil et de l'immersion qui l'accompagne pour apprécier les jeux, les films et autres produits VR, partout dans votre maison.

Pimax en dira plus sur VR 3.0 lors de l'événement de lancement du Pimax Crystal mais aussi lors de l'événement Pimax Frontier qui aura lieu le 9 novembre 2022.

Écrit par Adrian Willings.