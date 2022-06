Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pimax a annoncé la sortie du Pimax Crystal, un casque de réalité virtuelle riche en fonctionnalités qui semble tout offrir. Cela inclut un certain nombre de caractéristiques qui, selon Pimax, offriront un "niveau de netteté jamais vu auparavant dans les appareils VR existants".

Des affirmations audacieuses, mais si l'on en croit les spécifications, il devrait certainement s'agir d'une version intéressante.

Pour commencer, le Pimax Crystal combine les technologies QLED et Mini-LED dans son écran afin d'offrir une gamme de couleurs plus étendue. Il offre également le même nombre de pixels que le Pimax 8K X mais avec une plus grande densité de pixels, avec 2 880 × 2 880 pixels par œil et 42PPD (pixels par degré). Ainsi qu'une fréquence de rafraîchissement de 160 Hz.

La conception du casque comprend également des lentilles interchangeables afin que les utilisateurs puissent les interchanger pour ajuster le champ de vision et la netteté selon leurs préférences. Il s'agit d'un champ de vision diagonal de 120 degrés avec 42PPD ou de 140 degrés avec 35PPD.

Il est également dit que cette conception aidera ceux qui souffrent de problèmes visuels tels que la myopie.

Les lentilles sont censées augmenter la transmission de la lumière, diminuer l'aberration et réduire la lumière parasite pour une meilleure expérience globale et une image sans distorsion.

Mis à part les spécifications, le Pimax Crystal présente également des caractéristiques vraiment ambitieuses pour un casque VR. Il s'agit notamment de capacités VR autonomes avec le matériel Qualcomm XR2, d'un moteur à double processeur pour de meilleures performances, d'un suivi oculaire Tobii intégré, d'un réglage automatique de l'IPD et d'un module sans fil WiGig Wi-Fi 6E pour une RV sans décalage.

La livraison du Pimax Crystal est prévue pour le troisième trimestre 2022. L'ensemble comprend le casque VR, deux contrôleurs, un système de haut-parleurs de luxe, une batterie 6000Mah et l'objectif 35PPD à large FOV pour 1899 $.

Écrit par Adrian Willings.