Comment connecter Meta Quest 2 à un PC et jouer à des jeux en PCVR ?

(Pocket-lint) - Le Quest 2 est un excellent casque de réalité virtuelle pour un certain nombre de raisons. Il vous offre la liberté de la RV sans fil, il dispose d'un grand catalogue de jeux de réalité virtuelle et il est également abordable.

L'une des plus grandes caractéristiques du Meta Quest 2 est le fait qu'en plus d'agir comme un casque VR autonome, vous pouvez également le connecter à votre PC de jeu et jouer à des jeux PCVR.

Nous explorons les différentes façons de connecter ce casque VR à votre PC pour vous aider à vous lancer.

La meilleure façon de connecter votre casque Quest 2 à votre PC de jeu est d'utiliser un câble. Malheureusement, vous perdez ainsi la liberté de la réalité virtuelle autonome sans fil, mais cela vous garantit la latence la plus faible et la meilleure connexion.

Tout d'abord, vous devez vous assurer que votre PC répond aux exigences de base de l'Oculus Link (comme on l'appelle) et qu'il est prêt pour la RV. Les spécifications minimales requises sont les suivantes :

Processeur : Intel i5-4590/AMD Ryzen 5 1500X ou supérieur

Carte graphique : GeForce Nvidia série 9 ou supérieure(voir les exceptions ici)

Mémoire : 8 Go ou plus de RAM

Système d'exploitation : Windows 10

Ports USB : 1x port USB

Des spécifications plus élevées vous donneront naturellement de meilleurs résultats. Les jeux de réalité virtuelle sur PC nécessitent une plus grande puissance de traitement pour de meilleurs visuels - Half-Life : Alyx, par exemple, a besoin d'un peu de puissance pour fonctionner correctement.

Pour connecter votre casque à votre PC, vous devez idéalement utiliser un câble USB-C rapide. Il existe un câble officiel que vous pouvez acheter auprès de Meta. Il n'est pas bon marché mais il est garanti pour faire le travail. Il s'agit d'un câble flexible de 5 mètres, ce qui signifie que vous disposez d'une longueur suffisante pour jouer sans problème.

Vous pouvez également acheter un câble rapide conforme à la spécification USB 2.0. Idéalement, un câble USB-C vers USB-C, en supposant que vous ayez un port USB-C sur votre machine de jeu.

Pour configurer Oculus Link en mode filaire, vous devez d'abord télécharger le logiciel d'installation d'Oculus. Ce logiciel est une partie nécessaire de l'installation et agit comme un pont entre le Quest 2 et votre bibliothèque de jeux. Une fois téléchargé et installé, lancez le logiciel et suivez les différentes étapes.

Connectez votre casque à l'aide de votre câble USB-C

Allumez le casque pour établir la connexion

Cliquez sur Continuer pour terminer le processus.

Mettez votre casque et cliquez sur les invites pour autoriser la connexion.

Une fois que c'est fait, vous avez le choix entre acheter des jeux dans l'Oculus Store, lancer des jeux que vous avez déjà sur place ou exécuter des jeux via Steam VR en mode Oculus. Les meilleurs jeux qui fonctionnent avec le Rift S et d'autres casques devraient également être compatibles avec le Quest 2.

Il convient de noter que vous pouvez également activer et désactiver la connexion Oculus Link depuis le casque, à condition que le câble soit connecté et correctement détecté.

Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les paramètres en cliquant sur l'icône en forme de roue dentée dans la barre de navigation du casque. Sous ces paramètres, vous devriez voir une section intitulée "casque" et de là, vous aurez également accès à un bouton pour désactiver et activer Oculus Link.

Bien entendu, vous pouvez également effectuer cette opération à partir de votre ordinateur de bureau, mais le casque semble bien se comporter lorsque vous lui donnez des ordres directement.

Le Quest 2 dispose d'une puissance de traitement embarquée décente. C'est pourquoi vous pouvez jouer à des jeux sans fil sans être connecté à un PC de jeu. Mais lorsque vous êtes connecté à une machine plus puissante, cela signifie que vous pouvez profiter de choses supplémentaires.

L'une d'entre elles est l'amélioration des taux de rafraîchissement. Le Quest 2 est capable de fonctionner jusqu'à 120 Hz dans certains cas. Vous pouvez l'activer via le logiciel de configuration d'Oculus une fois qu'il est installé et que votre casque est connecté.

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez le logiciel d'installation d'Oculus sur votre PC.

Cliquez sur "devices" dans le menu de gauche.

Cliquez sur le casque Quest 2 et ouvrez la barre de menu de droite.

Recherchez les paramètres "avancés" et les préférences graphiques

Cliquez ici et définissez le taux de rafraîchissement de votre choix - nous suggérons que 90 Hz serait une bonne option de test.

Redémarrez le casque pour le mettre dans ce mode.

Mettez le casque et profitez-en.

Vous pouvez également régler la résolution du rendu dans ces paramètres, ce qui est idéal si vous voulez tirer le meilleur parti de votre carte graphique haut de gamme.

Pour exécuter des jeux PCVR à partir de Steam, il suffit d'ouvrir votre bibliothèque de jeux Steam comme d'habitude. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devrez installer l'application SteamVR (dans Steam) et acheter ou télécharger des jeux Steam VR.

Une fois que c'est fait, naviguez vers les jeux VR que vous avez déjà installés et cliquez pour les lancer. Lorsque vous faites cela, vous obtiendrez généralement une invite vous demandant si vous voulez lancer en mode VR ou en mode standard. Parfois, cette invite vous demandera également si vous voulez jouer en mode Quest.

Il y a deux façons de procéder. Vous pouvez lancer les jeux directement depuis le bureau de votre PC, mais vous pouvez aussi le faire depuis le casque Quest 2.

Pour ce faire, recherchez l'option "Voir votre bureau" dans le menu de navigation du Quest 2. Cliquez sur cette option et vous obtiendrez une vue du bureau de votre PC. Vous pouvez ensuite cliquer sur cette option pour lancer des jeux sur Steam. Cela permet de lancer facilement des jeux, mais aussi de passer d'un jeu à l'autre lorsque vous voulez essayer autre chose.

Vous pouvez connecter votre casque Quest 2 à votre PC à l'aide d'un câble, mais vous avez également la possibilité de vous connecter sans fil. Cela vous redonne une partie de la liberté du casque sans fil, mais au prix de la performance. Il faut également un bon matériel pour pouvoir fonctionner.

Pour commencer, vous aurez besoin d'un réseau Wi-Fi domestique solide. Air Link, comme on l'appelle, permet aux propriétaires du Quest 2 de jouer à des jeux compatibles avec l'Oculus Rift sans fil, sans avoir besoin d'être relié directement à un PC de jeu. La société précise toutefois qu'il faut disposer d'un "réseau Wi-Fi solide et sécurisé" pour une expérience optimale, et idéalement se trouver à moins de 6 mètres de son routeur.

Nous vous suggérons également de procéder comme suit pour obtenir les meilleurs résultats :

Assurez-vous que votre PC de jeu est connecté à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet (et non sans fil).

Connectez votre Quest 2 à votre Wi-Fi en utilisant 5GHz plutôt que 2.4GHz.

La première étape consiste à ouvrir le logiciel de configuration d'Oculus et à suivre les étapes qui s'y trouvent, mais la majeure partie du travail doit être effectuée dans le casque lui-même :

Mettez le casque et cliquez sur la navigation pour trouver les paramètres.

Dans ces paramètres, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez la section marquée "expérimental".

Cliquez pour l'ouvrir et vous trouverez Air Link dans la rubrique des fonctions expérimentales.

Cliquez pour l'activer

Cliquez sur le PC auquel vous souhaitez vous connecter dans les invites suivantes

Puis lancez Air Link

Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer les jeux PCVR directement depuis votre PC de jeu ou vous pouvez ouvrir la vue du bureau sur le casque et le faire à partir de là.

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de bégaiement lors de l'utilisation d'Air Link sous Windows 11. Il existe une solution de contournement pour résoudre ce problème jusqu'à ce qu'il soit corrigé par les correctifs ultérieurs si vous rencontrez ce problème.

Ouvrez l'application de configuration d'Oculus comme d'habitude

Ouvrez l'outil OculusDebugTool en accédant à C:³Program Files³Oculus³Support³oculus-diagnostics.

Lancez l'outil et cliquez sur "service" dans le menu de navigation supérieur.

De là, cliquez sur "toggle console window visibility" (modifier la visibilité de la fenêtre de la console).

Cliquez ensuite sur pour redémarrer le service Oculus.

Vous devrez continuer à le faire fonctionner pendant que vous jouez pour que le problème cesse.

Écrit par Adrian Willings. Édité par Chris Hall.