Panasonic fabrique une petite paire de lunettes VR appelée MeganeX

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Panasonic travaille sur des lunettes VR depuis un certain temps. Révélant à l'origine ses futures offres en 2020. Nous avons maintenant un appareil approprié sous la forme de MeganeX.

Au CES de cette année , la société a présenté une petite paire de lunettes VR compactes conçues pour fonctionner avec SteamVR. Ces lunettes VR utilisent la technologie MicroOLED capable de fournir 2 560 x 2 560 pixels par œil avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un HDR 10 bits.

MeganeX promet d'être ultra-compacte et ultra-léger, avec un poids de seulement 250g. Il est construit avec le chipset Snapdragon XR1 de Qualcomm mais n'est pas conçu pour être un casque autonome. Au lieu de cela, les lunettes doivent être connectées à un PC de jeu pour pouvoir fonctionner.

Branchez MeganeX sur un PC avec une prise USB et vous pourrez jouer aux jeux et applications SteamVR sans problème. MeganeX prend en charge le suivi de la tête 6DoF et est conçu pour fonctionner avec "presque toutes" les applications SteamVR. Bien qu'aucun contrôleur n'ait été révélé à ce stade.

Shiftall, la division de Panasonic responsable de cette entreprise VR, a déclaré qu'elle travaillait également sur un "climatiseur personnel" pour accompagner les lunettes de protection qui vous chaufferont et vous refroidiront afin que vous puissiez ressentir le chaud et le froid dans le métaverse.

Les autres détails sont minces pour le moment, bien que Shiftall affirme que MeganeX se vendra "moins de 900 $" lors de son lancement au printemps 2022.