(Pocket-lint) - La présentation annuelle de l'Inno Day d'Oppo permet traditionnellement de découvrir des concepts technologiques et des appareils intéressants sur lesquels la société travaille, et la présentation de cette année n'est pas différente.

La société chinoise a annoncé trois produits, dont une suite à son concept de lunettes AR annoncé pour la première fois en 2021.

L'Oppo Air Glass 2 est cette fois-ci une véritable paire de lunettes - plutôt qu'un simple accessoire, comme les Air Glass. Elles ne pèsent que 38 g et sont dotées d'un affichage tête haute qui apparaît sur la "lentille en résine SRG-diffractive waveguide" exclusive de la marque.

Les lunettes seront capables de passer des appels, d'offrir des informations de navigation et de traduire des langues en temps réel. Elles ont également le potentiel de convertir la parole en texte pour les personnes ayant des difficultés d'audition et supportent les lentilles de correction de la vue, et peuvent donc être portées quotidiennement.

Il n'y a pas encore de prix ni de détails sur la disponibilité des Air Glass 2.

Le deuxième chipset maison d'Oppo, MariSilicon Y, a également été annoncé lors de la présentation.

Faisant suite à son processeur d'imagerie précédemment dévoilé, MariSilicon X, cette puce est destinée au traitement audio Bluetooth. Oppo affirme qu'elle peut transmettre sans fil un son sans perte jusqu'à 24 bits/192 kHz, grâce à la prise en charge d'une bande passante accrue par rapport aux autres puces BT.

Enfin, la société a annoncé son moniteur de santé OHealth H1 - un dispositif de suivi ovoïde qui remplit de nombreuses fonctions différentes. Il est doté de capteurs permettant de surveiller les niveaux d'oxygène dans le sang, l'ECG, la fréquence cardiaque, la température corporelle, les habitudes de sommeil et même l'auscultation du cœur et des poumons.

Il peut partager ses données avec les médecins et est conçu pour un usage familial.

Comme toujours, aucune date n'a été fixée pour la sortie des produits annoncés lors de la Journée Inno. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.