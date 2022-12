Les performances de Meta Quest 2 ont été améliorées

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Meta Quest 2 ne cesse de s'améliorer, semble-t-il.

Meta a récemment annoncé qu'elle permettait aux développeurs de profiter de plus de performances du GPU, en faisant passer la fréquence du GPU du Quest 2 de 490 MHz à 525 Mhz.

Cela équivaut à sept pour cent de puissance en plus, ce qui se traduit par une expérience plus fluide et un taux de trame amélioré pour l'utilisateur final.

Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que vous disposez de plus de puissance de calcul GPU pour travailler sur les appareils Meta Quest 2 - 7 % pour être exact. Tous les développeurs peuvent commencer à tirer parti de la nouvelle fréquence GPU de 525 MHz (contre 490 MHz auparavant) pour améliorer les performances des applications. En savoir plus ️ https://t.co/0 OEwcOLk6N pic.twitter.com/TeeXMw8Leu- Oculus Developers (@Oculus_Dev) 21 décembre 2022

Neel Bedekar, l'un des ingénieurs de Meta a pris la parole sur Twitter pour expliquer que ce sera une fonctionnalité de la V49 du logiciel Meta Quest 2. Les développeurs devront concevoir des applications (ou mettre à jour les applications actuelles) pour tirer parti de cette marge de manœuvre supplémentaire. Cette mise à jour est destinée à aider les applications qui ne fonctionnent pas bien actuellement et qui ont besoin d'un taux de rafraîchissement plus stable.

Les applications qui fonctionnent déjà bien n'auront pas besoin de cette puissance supplémentaire.

Il est intéressant de noter que les utilisateurs eux-mêmes peuvent accéder aux performances supplémentaires avant la prochaine mise à jour logicielle en appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation. Ce qui montre que cette mesure sera appliquée à l'ensemble du système et qu'elle devrait profiter à tous sur le long terme.

