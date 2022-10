Le jeu en nuage Xbox arrive dans votre Meta Quest 2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Meta a confirmé qu'il travaille avec Microsoft pour apporter le Xbox Cloud Gaming à un Meta Quest 2 près de chez vous, bien qu'il ne dise pas encore quand.

La nouvelle a été annoncée dans le cadre d'un plus grand nombre d'annonces concernant le Meta Quest, dont le Meta Quest Pro, mais pour les joueurs, tout tourne autour de l'intégration de la Xbox.

S'il est vrai que Meta reste très discret sur les délais de sortie, nous savons une chose : vous pourrez connecter votre manette Xbox au Quest 2 et jouer à des jeux sur l'énorme écran virtuel du Quest.

Nous savons également que vous aurez besoin d'un abonnement Game Pass Ultimate pour que cela fonctionne, bien sûr, et bien que vous jouiez à des jeux Xbox basés sur le cloud dans la RV, vous ne jouerez pas réellement à des versions RV de ces jeux. Ils seront en deux dimensions, comme si vous jouiez sur votre télévision. Il s'agit tout de même d'une idée impressionnante, qu'il nous faudra voir fonctionner avant de porter un jugement.

Pour ce qui est des délais, tout le monde se demande ce qu'il en est pour l'instant. Meta dit qu'il n'est pas encore prêt à annoncer quand le Xbox Cloud Gaming sera disponible via le Meta Store, mais qu'il espère pouvoir partager plus d'informations avec les joueurs et les propriétaires de Meta Quest 2 plus tôt que tard.

Le Xbox Cloud Gaming n'était pas la seule nouveauté annoncée en matière de jeux. Des versions spéciales d'Among Us, de Marvel's Iron Man VR et d'autres jeux seront également disponibles sur le Meta Quest Store en temps voulu. En fait, vous pouvez agir tout sus avec votre Meta Quest 2 dès maintenant.

Écrit par Oliver Haslam. Édité par Rik Henderson.