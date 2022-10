Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lors du Meta Connect 2022, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a révélé le Meta Quest Pro.

L'entreprise affirme avoir tiré tous les enseignements de ses efforts avec le Meta Quest 2 pour créer un casque qui aidera à donner vie au Metaverse.

L'objectif est d'aider les gens à se connecter plus facilement et à collaborer avec les autres tout en étant "plus présents, plus productifs et plus vous".

256 Go de stockage, 12 Go de RAM et un processeur Snapdragon XR2+.

Processeur mobile Snapdragon 662 par contrôleur

Plage d'IPD réglable : 55-75 mm

Le Meta Quest Pro promet des graphismes de meilleure qualité et un casque confortable qui offre des moyens de communication plus riches.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le Meta Quest Pro bénéficie d'un certain nombre de mises à niveau qui le rendent attrayant, notamment des optiques de nouvelle génération, des contrôleurs tactiles améliorés, l'intégration de la réalité mixte et plus encore.

Meta affirme que le Quest Pro est le premier d'une nouvelle gamme de casques que la société prévoit. Avec de nouvelles technologies conçues pour vous aider à en faire plus dans le Metaverse. Il est conçu pour la collaboration et la créativité et semble être une alternative intéressante au HTC Vive Focus 3.

Le casque offre le "facteur de forme le plus élégant à ce jour" avec un ensemble super fin de lentilles pancakes à l'avant. Ces lentilles fonctionnent en pliant la lumière plusieurs fois afin de rendre l'écran 40 % plus fin que le Quest 2. Le Quest Pro possède également un écran LCD qui offre 37 % de pixels en plus par pouce que le Quest 2, soit une résolution quatre fois supérieure. Le contraste est également supérieur de 75 % et les couleurs sont plus riches et plus éclatantes.

À l'arrière, on trouve une batterie à cellules incurvées qui permet au casque d'être parfaitement équilibré et confortable à porter.

Le casque a un design ouvert qui vous permet de voir le monde qui vous entoure, offrant ainsi des possibilités d'utilisation en réalité mixte. Vous pouvez également utiliser les bloqueurs de lumière pour profiter d'une expérience plus immersive.

Le Quest Pro est également le premier casque à utiliser le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon XR2+, qui est spécialement optimisé pour la RV. Cette configuration se traduit par une puissance de traitement supérieure de 50 % à celle du Quest 2.

Mais ce n'est pas tout, car Meta affirme que les contrôleurs fournis avec le Quest Pro sont également bourrés de technologie. Les contrôleurs tactiles Meta Quest Pro sont équipés de trois caméras chacun et d'un processeur mobile Snapdragon 662 par contrôleur. Cela permet aux contrôleurs de suivre leur propre mouvement sans dépendre du casque, ce qui permet une amplitude de mouvement de 360 degrés.

L'amélioration de l'haptique dans les contrôleurs offre une gamme plus large de retours plus précis. Quoi que vous fassiez. Il existe même un stylet qui peut être ajouté aux contrôleurs pour les transformer en outils d'écriture ou de dessin dans la RV.

Pour plus de commodité, le Meta Quest Pro est également livré avec sa propre station de charge pour le casque et les contrôleurs, afin qu'il soit toujours prêt à l'emploi lorsque vous en avez besoin.

Meta indique qu'elle a également mis à niveau les caméras orientées vers l'avant pour une meilleure transmission et une utilisation en réalité mixte également. Des caméras orientées vers l'intérieur permettent de traduire correctement vos expressions faciales dans le Metaverse et au-delà.

Le Meta Quest Pro est disponible en précommande dès maintenant au prix de 1 499 $ ou 1 499 £ et sera expédié le 25 octobre.

Écrit par Adrian Willings. Édité par Chris Hall.