Tous les jeux Meta Quest 2 annoncés à Meta Connect

(Pocket-lint) - Lors de l'événement Meta Connect, la société a révélé un certain nombre de nouveaux jeux spécialement conçus pour le casque Meta Quest 2.

Le Quest 2 est l'un des casques VR les plus populaires du moment et il n'est pas surprenant de voir un certain nombre de grands jeuxs'ajouter à la bibliothèque.

Voici un résumé de ceux qui valent la peine d'être découverts :

Marvel's Iron Man VR

Vous pourrez bientôt enfiler votre casque Meta Quest 2 et revêtir l'armure emblématique d'Iron Man. Vous parcourrez le monde et affronterez un pirate informatique et son armée de drones. Ce jeu est conçu par Camouflaj et Endeavor One, avec Sony Interactive Entertainment et Marvel Entertainment. On dit qu'il sera très amusant pour les fans de Marvel, avec de nombreuses références qu'ils apprécieront.

Population : One Sandbox

Population One existe depuis un certain temps déjà et s'est révélé être un jeu VR multijoueur populaire. Il est sur le point de s'améliorer en décembre, avec le lancement de Population : One Sandbox. Les joueurs pourront ainsi créer leur propre contenu grâce à un bac à sable qui comprend toutes sortes de choses, comme une base lunaire, un village viking et bien d'autres encore.

Among Us VR

Si vous avez aimé Among Us, vous serez heureux d'apprendre que Among Us VR arrive à grands pas. Il sera aussi agréablement abordable. Si vous le précommandez maintenant, vous pouvez également obtenir un objet bonus en jeu.

Comme précédemment, le but est soit de travailler avec votre équipe pour continuer à naviguer dans l'espace, soit de trahir tout le monde et de plaider l'ignorance totale. Among Us VR supporte jusqu'à 10 joueurs et si vous avez joué au jeu original, la version VR vous sera très familière.

The Walking Dead : Saints & Sinners - Chapitre 2 : Retribution

The Walking Dead : Saints & Sinners est une sortie géniale dans l'univers de Walking Dead. Il y aura bientôt une suite où vous pourrez retourner dans la Nouvelle-Orléans infestée de marcheurs et vous y faufiler tout en chassant du butin.

On dit que ce deuxième voyage sera plus dangereux et que les ressources seront rares, ce qui augmentera les sensations fortes. Il y a aussi le danger supplémentaire de l'Axeman :

"L'Axeman est une personne à laquelle vous devrez faire face et c'est en partie pour cela que notre jeu s'appelle Retribution", explique Mark Domowicz, directeur du jeu Chapter 2 : Retribution chez Skydance Interactive. "Comme vous l'avez peut-être deviné, vous devrez faire appel à votre cerveau pour trouver comment gérer ce nouveau niveau de menace. Il est en fait un excellent exemple de l'évolution de notre gameplay pour Chapter 2. Le niveau de défi tout au long du jeu a augmenté à la fois en termes d'échelle et de variété, et nous sommes impatients de voir comment nos Touristes vont gérer ce que nous leur lançons."

Behemoth

L'équipe à l'origine de The Walking Dead : Saints & Sinners nous propose un autre jeu qui se déroule dans un nouveau monde sinistre. Construit de A à Z pour la RV, il promet des aventures de survie. Skydance Interactive affirme que le jeu est construit à partir d'éléments qu'elle a appris sur ce que signifie se battre pour sa survie dans la RV. Cela devrait certainement rendre le jeu intéressant.

Écrit par Adrian Willings.