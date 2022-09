Les fuites de Meta Quest 3 suggèrent qu'il s'agit d'un casque de réalité mixte.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Meta Connect approche à grands pas et nous attendons de grandes annonces et révélations de la part de Meta sur ses plans pour les futurs casques VR.

Nous avons eu un bon aperçu de ce sur quoi la société travaille en juin dernier et le Meta Quest Pro (précédemment appelé Project Cambria) a également fait l'objet d'une fuite au début du mois. Aujourd'hui, des fuites concernant le Meta Quest 3 sont apparues en ligne.

L'analyste matériel de XR, Brad Lynch (alias SadlyItsBradley) a posté une vidéo qui montre des rendus de CAO du Meta Quest 3 alias "Project Stinson".

Selon ses sources, le Meta Quest 3 sera essentiellement un mélange du prochain Meta Quest Pro et du précédent casque Meta Quest 2.

Il y a quelques indices intéressants dans ces rendus CAO qui suggèrent que le Meta Quest 3 sera un casque de réalité mixte plutôt qu'un simple casque de réalité virtuelle. Il sera également doté des mêmes lentilles en forme de crêpe que le Meta Quest Pro. Ces lentilles sont également similaires à celles du casque Pico qui a été annoncé récemment.

Les joueurs de réalité virtuelle seront heureux d'apprendre que le casque sera doté d'une molette IPD réglable manuellement, ainsi que d'une augmentation du stockage interne (jusqu'à 512 Go) et de la RAM (12 Go). Il sera également équipé du nouveau chipset Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2.

Contrairement au Meta Quest Pro, le Meta Quest 3 ne comprendra pas de suivi des yeux ou du visage. Il s'agit probablement d'une mesure d'économie permettant à la société de maintenir le prix du Quest 3 à un niveau bas et plus abordable pour les consommateurs.

On s'attend à ce que le Quest 3 soit lancé en 2023 et nous pourrions en entendre plus à ce sujet lors de Meta Connect bientôt.

Écrit par Adrian Willings.