Quels jeux Quest 2 prennent en charge la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ?

(Pocket-lint) - Le Meta Quest 2 dispose d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz à titre expérimental depuis un certain temps. Ce taux de rafraîchissement plus rapide signifie en théorie une expérience plus fluide et moins de risque de mal des transports lors des jeux VR.

Dans un récent tweet, John Carmack, directeur technique d'Oculus VR, a révélé que le mode d'affichage à 120 Hz serait activé par défaut à l'avenir :

120 fps a été une "fonctionnalité expérimentale" sur le Quest 2 pendant longtemps, et nous allons finalement l'activer par défaut. Toute application qui lit des vidéos à 60 fps devrait envisager un affichage à 120 fps -- cela évite le scintillement de l'affichage à 60 fps, et rend le tempo de sortie imparfait moins dur - John Carmack (@ID_AA_Carmack) 5 septembre 2022

Cependant, tous les jeux ne prennent pas en charge ce mode, ce qui est une bonne chose pour l'autonomie de la batterie, mais pas tant que ça si vous essayez de tirer pleinement parti des capacités du Quest 2.

Quels sont les jeux Quest 2 qui prennent en charge la fréquence de 120 Hz ? Continuez à naviguer pour le découvrir.

Comment vérifier que la fréquence de 120 Hz est activée sur votre Quest 2 ?

Avant de savoir quels jeux prennent en charge la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, il convient de vérifier que le paramètre est disponible et activé sur votre Quest 2.

Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous que votre Meta Quest 2 est mis à jour avec le dernier firmware.

Mettez ensuite votre casque et suivez les étapes suivantes :

Appuyez sur le bouton menu de la manette de droite Cliquez sur l'icône de la roue dentée des paramètres dans le menu rapide en bas de l'écran. Cliquez sur la roue dentée des paramètres en haut de l'écran. Cherchez "expérimental" et cliquez dessus Vous devriez y trouver le réglage pour 120Hz. Assurez-vous qu'il est activé.

Quels sont les jeux Quest 2 qui prennent en charge la fréquence de 120 Hz ?

Vous serez heureux d'apprendre qu'un certain nombre de jeux prennent en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il appartient aux développeurs d'ajouter cette prise en charge, de sorte que d'autres jeux pourraient bien apparaître à l'avenir.

Pourtant, il existe de très bons jeux qui prennent déjà en charge ce mode sur le Quest 2 :

Superhot VR

Superhot VR est l'un de nos jeux en réalité virtuelle préférés. Il s'agit d'un jeu de tir contre la montre qui vous donne l'impression d'être le Neo de Matrix alors que vous esquivez les balles et les méchants sur le chemin de la victoire.

Racket Fury

Vous ne voudriez pas perdre votre match de tennis de table parce que vous aviez un taux de rafraîchissement faible et que vous n'avez pas vu la balle arriver. Il s'agit donc d'une autre adaptation logique au mode de taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Eleven Table Tennis

Apparemment, il existe plus d'un jeu de tennis de table prenant en charge une fréquence de rafraîchissement rapide sur le Quest 2. Eleven Table Tennis est réputé être l'expérience de tennis de table la plus réaliste qui soit sur la plate-forme, alors pourquoi ne pas essayer ?

Echo VR

Echo VR est un jeu multijoueur gratuit qui se déroule en apesanteur. C'est l'un des jeux les plus populaires sur le Quest 2 et un jeu brillant et rapide, parfait pour 120 Hz. De plus, il est gratuit, alors pourquoi ne pas l'essayer ?

Gorn

Gorn est l'un des jeux de combat les plus stupides et les plus gores auxquels nous ayons joué. Un jeu fou mais amusant, plein de rires et de bons moments. Il n'est pas aussi rapide que d'autres jeux, mais il bénéficie tout de même des capacités de 120 Hz.

Synth Riders

Il n'est peut-être pas aussi populaire que Beat Sabre, mais Synth Riders est l'un des premiers jeux de rythme VR sur Quest et il fonctionne désormais avec une fréquence d'images plus fluide grâce à la prise en charge de 120 Hz.

Cubisme

Le cubisme semble être un choix étrange pour 120 Hz, mais cela fonctionne. Il s'agit d'un jeu de puzzle d'une simplicité trompeuse, avec une ambiance relaxante et 90 puzzles à compléter.

Beat Saber

Comme on pouvait s'y attendre, le jeu de rythme préféré de tous supporte un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous pouvez donc maintenant jouer et écraser ces cubes tout en profitant d'une expérience fluide et satisfaisante.

Blaston

Voici un jeu astucieux qui est un jeu de survie d'entraînement tactique qui dépend de vos mouvements pour survivre. Lorsque chaque mouvement compte, il est important de voir ce qui arrive et d'avoir des visuels fluides.

Ironlights

Ironlights est un jeu de duel en VR où les mouvements rapides et habiles sont la clé de la victoire. Proposant des expériences en solo et en multijoueur, ce jeu tire le meilleur parti de la fluidité de l'action à 120 Hz.

Jusqu'à ce que tu tombes

Until you Fall est décrit comme un roguelite hack-and-slash qui propose des combats frénétiques où vous lancez des sorts, coupez des épées et esquivez votre chemin vers la victoire. Une autre aventure au rythme effréné qui tire le meilleur parti du taux de rafraîchissement rapide proposé.

Population One

Si vous avez toujours voulu jouer à une bataille royale en réalité virtuelle, c'est ici. Une aventure aussi frénétique peut cependant donner la nausée à certains, c'est pourquoi la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz est une bonne nouvelle.

Hyper Dash

Hyper Dash est un jeu de tir en équipe multijoueur en RV, avec de l'action rapide et amusante et beaucoup de mouvements (d'où son nom). Il est logique que celui-ci prenne en charge la fréquence de 120 Hz et cela aide vraiment.

Bureau virtuel

Virtual Desktop est pratique lorsque vous êtes connecté à votre PC de jeu au lieu d'utiliser Oculus Link. Virtual Desktop prend en charge la fréquence de 120 Hz, ce qui signifie que vous pouvez jouer à des jeux PCVR en tirant le meilleur parti de cette fréquence de rafraîchissement. Cela ouvre donc la voie à des jeux sur Steam ainsi que sur la boutique Quest.

Écrit par Adrian Willings.