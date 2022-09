Comment diffuser des films et des émissions de télévision sur votre Meta Quest 2 ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Meta Quest 2 ne sert pas seulement à jouer à des jeux en réalité virtuelle, il vous offre également la possibilité de regarder des films en solitaire. En enfilant votre casque VR préféré, vous pouvez vous transporter dans un espace virtuel doté d'un écran beaucoup plus grand que celui dont vous disposez probablement chez vous.

Il existe plusieurs façons de regarder votre émission de télévision préférée ou de vous plonger dans un film avec le Quest 2, alors suivez-nous pour savoir comment vous y prendre.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Comment diffuser Netflix sur votre Quest 2

Si Netflix est votre plateforme de streaming préférée, il y a une bonne nouvelle : il est très facile de commencer à regarder du contenu Netflix sur votre casque de réalité virtuelle préféré. Le moyen le plus simple est de télécharger l'application Netflix depuis la boutique. C'est gratuit, bien sûr. Mais vous devez avoir un abonnement Netflix pour pouvoir regarder du contenu.

L'application Netflix vous permet de vous asseoir dans une cabane en rondins pittoresque et de regarder votre contenu sur un écran absolument gigantesque. Il est grand et imposant et probablement plus grand que la télévision de votre salon. De plus, il a l'avantage d'être votre propre écran privé et personne ne peut voir ce que vous regardez. Pour commencer, suivez les étapes suivantes :

Appuyez sur le bouton de menu de la manette de droite Cliquez sur l'icône du sac à provisions orange et blanc (la boutique) en bas de l'écran. Cliquez sur rechercher en haut de l'écran Tapez "Netflix" à l'aide du clavier à l'écran. Cliquez sur l'application et cliquez pour la télécharger Une fois l'application téléchargée, vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton des applications (neuf carrés à droite du menu). Après l'avoir ouverte, vous devrez vous connecter à votre compte Netflix. Suivez les instructions pour vous connecter à cet endroit ou dans un navigateur sans le casque si c'est plus facile. Commencez à regarder

Pendant le visionnage, vous pouvez choisir de conserver l'arrière-plan de la cabane ou de passer au "Void Theater" en cliquant sur le bouton en haut à gauche de l'écran (sur la cheminée). Cela vous met dans un mode où tout ce que vous pouvez voir est l'écran entouré d'obscurité.

Vous pouvez également choisir de repositionner et de redimensionner l'écran à partir des options. Ainsi, vous pouvez rendre le visionnage encore plus confortable.

De toute évidence, il s'agit d'un excellent moyen de regarder Netflix, car vous pouvez vous allonger dans votre lit pour le faire ou le regarder dans le salon ou une autre pièce de votre maison avec facilité.

Comment diffuser des vidéos Amazon Prime sur le Quest 2 ?

Les membres d'Amazon Prime aux États-Unis et au Royaume-Uni peuvent enfiler leur casque VR portable préféré pour regarder Amazon Prime Video sur leur écran personnel.

L'application Prime Video VR permet aux utilisateurs d'accéder à tous les contenus d'Amazon Prime Video dans un espace de visualisation en réalité virtuelle. Vous pouvez regarder vos émissions Prime préférées de la même manière que vous le feriez normalement, mais sur un grand écran personnel.

Mettez votre casque VR, lancez l'application et vous serez transporté dans une ville de dessins animés virtuelle où vous pourrez parcourir tout le contenu disponible et lancer des émissions ou des films d'un simple clic sur votre manette.

Vous bénéficiez ainsi d'une expérience de visionnage beaucoup plus personnelle et privée, en vous coupant du reste du monde pour vous immerger dans le contenu vidéo. Cela vous permet également de vivre l'expérience du cinéma chez vous sans avoir à vous ruiner en écrans géants, projecteurs ou installations de son surround.

Amazon Prime Video VR propose également un certain nombre de vidéos de style VR à 360 degrés. Pour commencer, suivez les étapes suivantes :

Appuyez sur le bouton menu de la manette de droite Cliquez sur l'icône orange et blanche du sac à provisions (la boutique) en bas de l'écran. Cliquez sur rechercher en haut de l'écran Tapez "Prime Video VR". Cliquez sur l'application et cliquez pour la télécharger Une fois l'application téléchargée, vous pouvez y accéder via le bouton des applications (neuf carrés sur le côté droit du menu). Chargez l'application et connectez-vous avec les détails de votre compte Amazon Prime. Profitez de

Contenu en streaming avec Bigscreen sur votre Quest 2

Bigscreen est une application gratuite que vous pouvez utiliser sur votre Quest 2. Cette application vous permet de plonger dans votre propre théâtre virtuel en toute simplicité. Bigscreen a de nombreuses utilisations différentes, il ne sert pas seulement à regarder la télévision et des films. Vous pouvez également l'utiliser pour faire des choses comme visualiser à distance l'écran de votre bureau et assister à des classes virtuelles ou à des expériences sociales virtuelles.

Il est également possible d'utiliser Bigscreen pour regarder de nombreux contenus différents. Vous pouvez également partager votre écran avec des amis pour une expérience de visionnage privée.

Le moyen le plus simple de regarder avec Bigscreen est le bureau à distance :

Tout d'abord, téléchargez et installez l'application Bigscreen en cherchant dans la boutique de votre Quest 2. Une fois l'application installée, cliquez sur l'option de bureau à distance. Pendant ce temps, sur votre PC, visitez le site Remote Desktop sur votre navigateur et téléchargez l'application. Ouvrez l'application sur votre ordinateur, puis reliez-la à votre application VR. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à charger votre service de streaming ou votre site vidéo préféré dans votre navigateur et à vous installer pour regarder.

Bigscreen est idéal si vous voulez regarder du contenu de Hulu, Paramount+ ou Disney+. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessus, puis de charger les sites concernés dans le navigateur de votre choix.

Comment regarder YouTube sur votre Quest 2

Comme vous l'aurez compris, il existe de nombreuses options pour regarder du contenu vidéo sur votre Quest 2, dont YouTube. Il existe une application YouTube VR dédiée que vous pouvez télécharger depuis la boutique.

Cette application vous permet de regarder tous les contenus habituels de YouTube que vous avez l'habitude de regarder. Elle vous donne également accès à tous les contenus à 360 degrés et VR disponibles sur YouTube.

Vous pouvez également regarder des tas de contenus générés par les utilisateurs, alors chargez l'application et commencez à regarder.

Écrit par Adrian Willings.