Comment diffuser Meta Quest 2 sur votre télévision pour que d'autres personnes puissent vous regarder jouer.

(Pocket-lint) - Croyez-le ou non, le Meta Quest 2 peut être plus qu'une expérience solitaire. Pendant que vous vous amusez dans la RV, vous pouvez partager votre vue sur votre téléviseur pour que d'autres puissent regarder le plaisir qui se déroule.

Certaines des meilleures expériences du Meta Quest 2 peuvent être encore plus amusantes lorsque d'autres personnes regardent. Même s'ils ne font que rire lorsque vous échouez à affronter des hordes de morts-vivants ou lorsque vous ratez votre timing dans Beat Saber. Si vous jouez à tour de rôle, cela peut vraiment ajouter à l'expérience.

La diffusion de votre Quest 2 sur votre téléviseur est également très simple. Vous aurez cependant besoin d'un appareil Google Chromecast ou d'un téléviseur capable de diffuser des vidéos. Si vous pouvez déjà diffuser des vidéos de votre téléphone vers votre télévision, vous êtes prêt.

Voici comment diffuser votre Meta Quest 2 sur votre téléviseur pour que les autres puissent vous regarder jouer facilement.

Comment lancer le Meta Quest 2 sur votre télévision

En supposant que vous avez déjà branché et allumé votre Chromecast ou votre téléviseur compatible, il est assez facile de commencer à diffuser votre Quest 2 sur votre télévision :

Assurez-vous que votre téléviseur et votre Quest 2 sont connectés au même réseau Wi-Fi. Avec votre casque Quest 2 en place, appuyez sur le bouton Oculus de la manette de droite. Cela fera apparaître le menu. Cliquez ensuite sur la flèche blanche dans la boîte rose. Cliquez sur cast en haut à gauche du menu suivant qui apparaît. Trouvez ensuite le téléviseur correspondant dans la liste des appareils. Vous devrez peut-être confirmer la connexion sur votre PC. Appuyez deux fois sur vos têtes pour activer le passage ou retirez le casque pour confirmer. Profitez-en !

En plus de votre téléviseur, vous verrez qu'il existe d'autres options pour diffuser votre Quest 2. Vous pouvez choisir de le diffuser sur un PC et le regarder dans un navigateur. Vous devrez vous rendre sur le site d'Oculus et vous connecter au préalable. Mais cela vous donne la possibilité de diffuser sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable plutôt que sur votre télévision.

Vous pouvez également effectuer une diffusion vers l'application Oculus sur votre téléphone.

Comment arrêter la diffusion

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez arrêter la diffusion en suivant les mêmes étapes :

Cliquez sur le bouton Oculus sur le contrôleur de droite. Dans le menu, cliquez sur le bouton de partage. Cliquez sur le bouton de diffusion et cliquez sur pour arrêter la diffusion. Vous pouvez également maintenir le bouton d'alimentation du casque enfoncé et cliquer pour l'éteindre.

Écrit par Adrian Willings.