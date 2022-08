Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Meta, la société mère de Facebook, a lancé les comptes Meta. Il s'agit d'un nouveau système de connexion pour les utilisateurs de Quest et de Rift, leur offrant un moyen d'accéder à leurs casques VR sans avoir besoin d'un compte Facebook ou Instagram. La mise à jour est déployée mondialement de manière progressive, selon Meta. Voici un guide sur la façon de créer ou de passer à un compte Meta une fois que l'option sera disponible pour vous.

À partir d'août 2022, vous n'aurez plus besoin d'un compte Facebook ou Instagram pour vous connecter aux casques VR Quest et Rift. "Cela donnera à chacun plus de choix sur la façon dont vous vous montrez dans le métavers", a expliqué Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, dans un post Facebook. Si vous ne voyez pas tout de suite l'option permettant de créer un compte Meta (et par la suite un profil Meta Horizon), vous devriez obtenir la mise à jour "bientôt", selon le billet de blog de Meta.

Si vous êtes l'heureux nouveau propriétaire d'un casque Quest et que vous souhaitez l'utiliser avec votre messagerie plutôt qu'avec Facebook ou Instagram, le processus de configuration est super simple. Téléchargez l'application mobile Oculus sur votre appareil iOS ou Android et allumez votre casque VR pour commencer.

Vous recevrez d'abord un code pour coupler votre casque VR à l'application Oculus. Vous aurez alors la possibilité de vous connecter avec Facebook ou Instagram. Sinon, vous pouvez créer un compte Meta par courrier électronique. En choisissant l'option Compte Meta, vous n'avez plus besoin d'un compte Facebook ou Instagram pour utiliser votre Quest.

Vous pouvez toujours vous connecter avec ces services pour pouvoir éventuellement utiliser la plateforme Messenger, mais ce n'est pas obligatoire. Après avoir créé un compte Meta, vous serez dirigé vers la configuration de votre profil Meta Horizon. Choisissez un nom d'affichage, un nom d'utilisateur et une photo de profil.

Réglez vos paramètres de confidentialité pour ouvrir à tout le monde, aux amis et à la famille, ou en solo.

Utilisateurs de Quest : Rendez-vous sur meta.com/setup pour commencer.

Rendez-vous sur meta.com/setup pour commencer. Utilisateurs de Rift : Allez sur meta.com/websetup pour commencer.

Si vous utilisez déjà un casque VR Quest ou Rift et que vous vous connectez via votre compte Facebook, vous devez attendre de recevoir une mise à jour dans l'application mobile Oculus. Lorsqu'elle arrivera, l'application vous dirigera vers le site meta.com/setup si vous êtes sur Quest ou meta.com/websetup si vous êtes sur Rift. Vous pourrez y créer un compte Meta et vous aurez la possibilité de supprimer Facebook et d'utiliser votre adresse électronique à la place.

Si vous passez à un compte Meta (plutôt que de continuer à vous connecter avec Facebook ou Instagram), rien ne devrait être perdu. Vos achats, vos amis et votre progression dans le jeu seront automatiquement transférés vers votre nouveau compte. Cependant, si vous supprimez vos comptes Facebook et Instagram, vous ne pourrez pas utiliser Messenger ou rechercher des amis sur la plateforme, évidemment.

De plus, une fois que vous aurez créé un compte Meta, vous serez invité à créer un profil Meta Horizon, ainsi qu'un nom d'utilisateur que vous pourrez utiliser dans le métavers de Meta.

Si votre casque VR Quest ou Rift est actuellement lié à un compte Oculus, vous devrez créer un compte Meta pour continuer à utiliser l'appareil après le 1er janvier 2023.

Écrit par Maggie Tillman.