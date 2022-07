Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Meta a annoncé que son casque VR Meta Quest 2 subira une forte augmentation de prix à partir du 1er août 2022.

Le Meta Quest 2 (anciennement connu sous le nom d'Oculus Quest 2) est un casque sans fil doté d'une bibliothèque décente de jeux et d'applications. Il coûte actuellement 299 $ pour le modèle 128 Go et 399 $ pour le modèle 256 Go (299 £ et 399 £ au Royaume-Uni), mais il subira une augmentation de 100 $ à partir du début du mois prochain.

Pour atténuer le choc, Meta inclura une copie gratuite de Beat Saber "pour une durée limitée".

Tous les accessoires Meta Quest 2 et les unités reconditionnées verront également leurs prix augmenter.

Comme il vous reste quelques jours avant l'augmentation des prix, vous pouvez encore vous procurer un Meta Quest 2 au prix actuel auprès de nombreux détaillants.

squirrel_widget_5865714

Meta explique cette hausse comme étant nécessaire pour lui permettre de continuer à investir dans la réalité virtuelle : " Nous avons investi des milliards de dollars pour contribuer à nourrir un écosystème VR florissant. Aujourd'hui, nous opérons un changement qui nous permettra de continuer à investir à long terme et à faire progresser l'industrie de la RV grâce à un matériel de premier ordre, à des jeux riches en action et à une recherche de pointe sur la voie des appareils de nouvelle génération", indique la société dans un communiqué.

Le prix augmentera dans toutes les régions où le casque est disponible. Nous attendons cependant le prix final pour le Royaume-Uni et l'Europe.

Écrit par Rik Henderson.