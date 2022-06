Des prototypes de Meta VR présentés par Zuckerberg

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Plus tôt en 2022, nous avons appris que le Reality Labs de Meta a dépensé la somme astronomique de 10 milliards de dollars pour la réalité virtuelle. Aujourd'hui, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a montré ce sur quoi la société travaille en montrant divers prototypes de RV.

Ce regard sur ce sur quoi Reality Labs a travaillé montre une partie de ce sur quoi l'entreprise a dépensé cet argent et ce à quoi l'avenir de la RV pourrait ressembler.

Nous savons déjà que le Meta Quest 2 est incroyablement populaire. Il arrive régulièrement en tête des enquêtes sur le matériel de Steam en tant que casque VR le plus utilisé sur PC et l'année dernière, il a battu des records de vente en dépassant les 10 millions d'unités vendues. Il n'est donc pas surprenant que Meta travaille sur de futurs casques pour le suivre.

Lors d'une table ronde virtuelle, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a montré un certain nombre de prototypes VR sur lesquels la société a travaillé. Ces différents casques représentent la feuille de route de la société vers l'avenir des casques VR révolutionnaires.

Alors que nous nous dirigeons vers le métavers, nous cherchons comment développer un système d'affichage de réalité virtuelle où ce que vous voyez dans votre casque est aussi vivant et détaillé que le monde physique. Mark Zuckerberg vient de partager les détails ici https://t.co/jinbBB4stF pic.twitter.com/toxEcYABT8- Meta Newsroom (@MetaNewsroom) 20 juin 2022

Ces appareils, dont les noms de code sont Butterscotch, Starburst, Holocake 2 et Mirror Lake, sont loin d'être prêts à être utilisés par les consommateurs, mais ils illustrent les objectifs de Reality Labs et ce qu'elle tente de créer.

Les prototypes représentent également la tentative de l'entreprise d'atteindre différents objectifs en matière de réalité virtuelle. Butterscotch, par exemple, vise à créer un écran de qualité proche de la rétine avec une résolution haut de gamme. Cette résolution serait non seulement 2,5 fois supérieure à celle du Quest 2, mais aussi suffisamment claire pour que les utilisateurs puissent facilement voir la ligne de vision 20/20 sur un tableau oculaire.

Butterscotch est le dernier prototype de résolution rétinienne et obtient apparemment une résolution proche de la rétine avec 55 pixels par degré. L'entreprise précise toutefois qu'aucun écran n'est en mesure de prendre en charge la résolution rétinienne dans le champ de vision complet. L'équipe a donc réduit le champ de vision et créé une lentille hybride pour répondre à ce besoin.

Mark Zuckerberg et le scientifique en chef de Reality Labs, Michael Abrash, ont également évoqué l'importance de la profondeur de champ. L'entreprise cherche donc à mettre en œuvre la technologie varifocale dans ces prototypes VR.

Celle-ci fonctionne en utilisant la technologie de suivi des yeux pour voir où l'utilisateur regarde et ensuite déplacer les lentilles de façon dynamique pour aider à la mise au point de la lentille. Le fonctionnement est similaire à celui d'un objectif d'appareil photo et permet d'ajuster la vue.

La compensation de la distorsion en temps réel est également utilisée pour garantir la mise au point de ce que l'utilisateur regarde. Avec ce prototype, la société a effectué des tests auprès des utilisateurs pour voir comment ils se comporteraient dans le monde réel. Le résultat est une diminution de la fatigue oculaire et une meilleure expérience globale. Meta travaille sur cette technologie depuis 2017 et a depuis ajouté des lentilles à cristaux liquides et s'est appuyé sur ses recherches pour créer une profondeur de champ plus convaincante dans la réalité virtuelle.

Cette logique contribue également à la performance globale du casque. Si l'appareil n'a besoin de restituer que ce qui est au point avec la meilleure qualité possible, alors la vision périphérique de l'utilisateur ne nécessitera pas autant de puissance de traitement. Cela permet de réduire les besoins en performances et donc d'économiser la batterie d'un casque sans fil ou la température du casque qui pourrait autrement devenir trop chaude et inconfortable.

Meta est clairement conscient de la nécessité d'équilibrer toutes les caractéristiques du casque pour obtenir les meilleurs résultats possibles tout en créant un produit confortable, accessible, abordable et satisfaisant à utiliser.

Meta affirme qu'une autre caractéristique clé des futurs appareils VR sera le HDR. Si un écran VR est lumineux, les couleurs seront éclatantes et l'immersion sera plus convaincante. Actuellement, le Quest 2 a une luminosité maximale d'environ 100 nits, mais la société vise beaucoup plus haut.

Un autre prototype, dont le nom de code est Starburst, vise à créer un écran HDR haut de gamme pour la RV. Actuellement, il utilise des lampes vives derrière les panneaux pour atteindre des niveaux élevés de luminosité, jusqu'à 20 000 nits. On dit que le Starburst est "sauvagement impraticable" à ce stade, car il est si lourd qu'il faut des poignées pour le tenir et l'utiliser, mais il fait partie des itérations prévues pour l'avenir.

Tous ces prototypes sont dotés de technologies différentes que la société espère réduire à terme pour en faire quelque chose de plus facile à utiliser pour le consommateur et qui combine toutes les technologies en un seul appareil compact.

L'Holocake 2 est un dispositif expérimental qui, selon Meta, est le casque VR "le plus fin et le plus léger" qu'elle ait jamais construit. Il utilise deux technologies différentes pour le rendre léger. Tout d'abord, il utilise des hologrammes de lentilles. Il s'agit d'"enregistrements" de ce qui se passe lorsque la lumière les frappe plutôt que de conceptions classiques de lentilles. Ces optiques holographiques peuvent donc être plus plates que les lentilles traditionnelles. L'Holocake 2 utilise également la réflexion polarisée pour la lumière qui va frapper l'œil. Le dispositif peut donc être plus fin et plus léger.

Holocake 2 nécessite toutefois des lasers, qui sont actuellement trop chers pour un casque d'un prix raisonnable. Une fois que la technologie sera disponible, il y aura une "voie claire vers des lunettes de soleil comme des écrans VR".

Mirror Lake est un autre casque en préparation, mais qui n'en est qu'au stade de concept pour le moment. L'objectif de ce casque est d'offrir une technologie mince, plate et légère dans un dispositif VR confortable.

Michael Abrash a expliqué que Mirror Lake "...montre à quoi pourrait ressembler un système d'affichage complet de nouvelle génération..." mais ce n'est qu'un concept pour le moment.

Il est donc clair que Meta a beaucoup de choses dans le pipeline. Il n'y a pas de casque confirmé à partir de cette démo que nous pouvons nous attendre à voir de sitôt, mais nous savons que le projet Cambria est en cours de réalisation et apparaîtra plus tard en 2022.

Écrit par Adrian Willings.